La trampa maldita

“El torcer una democracia hacia el populismo autoritario nos lleva a un sistema político deformado y quien sabe a dónde más. Se necesita, con urgencia, hacer una llamada elocuente a la Conciencia Nacional”. NV (fragmento de artículo publicado el 5-03-18)

Hay dos cualidades importantes que debe poseer todo gobernante, que son la prudencia y la sensatez, ambas ligadas a la sabiduría. Cuando se tienen, nos aseguramos de que las decisiones políticas serian de gran equilibrio y de proyectada estabilidad hacia el porvenir. En caso de no tenerlas, siempre se podría contar con un amigo con las condiciones y el carácter para no amilanarse al decirle las cosas que el gobernante no querría oír.

Cuando Aníbal, el cartaginés, el hijo de Amílcar Barca, decidió atacar a Roma, por cierto, la única ocasión en que esta se sintió realmente amenazada por fuerzas foráneas puesto que el peligro para Roma siempre fue de los propios romanos, él fue aconsejado para que desistiera de su arriesgada empresa. Mientras cruzaba los Alpes, una madrugada en que se había desvelado, salió de su tienda de campaña, reflexivo y taciturno, y se arrimó al corral de sus elefantes. En ese momento, uno de sus asesores de gran sabiduría, se le acerco por detrás y le dijo quedamente:

-¡Qué pena me da Aníbal que un hombre tan grande como tu tenga que recurrir a una conversación sorda con una bestia…porque no tiene amigos!

Aníbal, reaccionó airadamente y le ripostó:

-¿Y tú? ¿Tú no eres mi amigo?

– No, no lo soy… y no puedo serlo pues no te puedo decir las cosas que no quieres oír, le contesto el sabio.

Aníbal, perdió la guerra y luego se suicidó. Le hizo falta sensatez. Cartago languideció hasta desaparecer. Todo había terminado. Si claro, como todo…termina.

“Lo cierto es que todo termina. Acaso no termino el Imperio Romano, la Rusia de los Zares, la monarquía de Francia con la revolución francesa y más cerca aun, la Era de Trujillo que fue lo más poderoso y autoritario que ha tenido la república en toda su historia… y termino”. NV (fragmento de artículo publicado el 23-01-17)

El tratar de prolongar un régimen es una insensatez. La decisión del Presidente de la Republica de imponer un candidato sin las condiciones mínimas requeridas y ligado a cuestionables actos de amañada administración, también lo es. Podría pensarse que la lealtad de su protegido es imprescindible para que se puedan evitar retaliaciones de adversarios, pero es que son muchos los escándalos provocados por decisiones desatinadas para que se puedan ocultar, como lo fue el embarcarse en la más grande y peor concebida aventura financiera que representan las plantas a carbón de Punta Catalina, empujándola a un mar profundo de complejidades corruptas que ya han salpicado a un nutrido grupo de personas de diversos sectores y que le fueron advertidas las derivaciones desastrosas de este atrevimiento administrativo, haciendo caso omiso a las mismas.

Parecería que cuando se está en el poder se obnubila la razón y se pierden la prudencia y la sensatez; entonces surgen para los que detentan el mando los pensamientos de la infalibilidad de los Dioses.

Cesar, la noche que antecede su muerte y en un vano intento de conciliar el sueño, como si fuera una fatal premonición, pensó: “Cicerón hace una crítica muy aguda sobre mi supuesta Divinidad, pero no sabe el que también nosotros los Dioses, en el sentido que le doy a esta palabra, sufrimos de insomnio.” El llegarse a creer “todopoderoso” resulta ser una trampa, pero no una cualquiera…es una trampa maldita.

“El gobierno está en el centro mismo de un inmenso torbellino de descrédito que lo arrincona y le reduce cada día su capacidad de maniobra para librarse de la condena sumaria y colectiva que le impone el sentimiento popular. Y es que no podría ser de otra forma pues han hecho todo lo posible para que sea así”. NV (fragmento de artículo publicado el 3-09-18)

De repente nos vemos inmersos en la confrontación entre el candidato impuesto y la candidatura del presidente del partido oficial; como si alguno de ellos estuviera libre de faltas graves cometidas en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.

El presidente del partido de gobierno en una descuidada respuesta en una entrevista reciente, al querer explicar cómo vive un ex Presidente de la Republica, dijo entre otras cosas que lo de él era mágico. Particularmente, me gustaría que le explicara a diez millones de dominicanos como se hace esa magia; aunque muchos si podríamos decirle de donde salieron sus tres Reyes Magos.

Es indudable que el tres veces Presidente de la Republica se mantiene actualizado de lo que sucede en una parte del mundo, pero también es indudable que es el gran creador de un ordenamiento purulento y corrupto que es amparado y defendido por una justicia invalida que no logra proteger con imparcialidad los derechos y recursos de todo un pueblo. El destino principal de esos recursos es aligerarle la carga a los que menos tienen. Pero no con dádivas que solo buscan, cobardemente, mantenerlos sumidos en la pobreza absoluta para de esta forma lograr intercambiarles sus votos por migajas de pan que solo sirven para un bocado.

Al partido en el gobierno debe sacársele ya del poder. Han permitido que la República sea hoy una vergüenza; donde han consentido que el narcotráfico haya permeado la estructura del Estado; donde se han invertido los valores sociales y que solo así se pueda explicar que estos gobiernos declaren un duelo nacional por la muerte de un Síndico de quien se sabe que estaba ligado al lavado y al tráfico de narcóticos; donde se le descubre al Presidente de la Cámara de Diputados, un astronómico balance en una cuenta corriente que no tiene explicación ni justificación. Donde también se maneja la justicia con desenfado y descaro para encubrir lesiones que infligen ellos mismos a la salud de la república; donde el modelo de desarrollo que hacen prevalecer se sustenta absurdamente en unas famosas visitas que hace el Presidente de la Republica. Como no sentirnos avergonzados y burlados donde la mayoría de los funcionarios de los diferentes gobiernos de ese partido han cometido actos de corrupción identificables y peor aún que los mismos señalados hacen ostentación de riquezas que salen de las contribuciones de todo un pueblo, ricos y pobres; donde se cierran programas de televisión en los cuales sus productores solo dicen la verdad y con esto amordazan al periodismo serio y valiente para evitar que la población se entere de las atrocidades cometidas por el gobierno; donde estos políticos que no han producido nada nunca, les exigen a los productores ser más eficientes, cuando ellos mismos han creado una estructura de costos con la cual no se puede lograr; que han hecho trizas a través de canonjías a los partidos de oposición salvo contadas excepciones; que han logrado establecer un sistema político deforme e inhumano basado en el robo de los recursos públicos; donde el Banco Central presenta un desequilibrio inmenso llamado déficit cuasi fiscal que sobrepasa los 600,000 millones; qué más puedo señalar que no sea preguntarme: ¿Quién tiene la culpa de todo esto?

Creo que podría enumerar muchas otras cosas, pero lo entiendo innecesario. Lo que sí quiero expresar es que me apena grandemente en lo que este grupo ha convertido a nuestro país. Si no lo sacamos ahora del poder, cuando se pueda lograr ya no quedara nada más que no sea un país quebrantado e insostenible con una deuda inmensa. ¡Hagamos todo lo posible por salvar lo que nos pertenece a todos!