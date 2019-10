Atrocidades de las ARS en la República Dominicana

Ha llegado el momento del cambio. Ha llegado el momento en el cual lo que tenemos actualmente como sistema de Salud necesita ser reanimado para que renazca un nuevo sistema de Salud. Y no estoy hablando de los Hospitales Públicos que han recibido notoria actualización en su infraestructura, y aplaudo la creación de Programas como el “Programa de Medicamentos de Alto Costo” de Salud Pública que tienen respuesta inmediata a todos los ciudadanos dominicanos. Además de la creación del Sistema de Emergencias 911, que funciona de manera excelente. Precisamente por todos esos logros que me tocó vivir en primera persona es que quisiera impulsar esos logros al renacimiento de un NUEVO SISTEMA DE SALUD en la República Dominicana. Deberíamos migrar lo más pronto posible del Sistema actual a uno de Cobertura Universal de Salud.

¿Qué es Cobertura Universal de Salud? El acceso universal a la salud como su nombre lo implica procura dar acceso a todas las personas y comunidades, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, a perder su estatus social, ni todo su patrimonio, en particular a los más vulnerables. Para lograrlo necesitamos un enfoque multi sectorial de políticas públicas y un compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar y así lograr tener un sistema de salud equitativo. Esto es parte de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de la Organización Mundial de la Salud desde el 2013 y más de 60 países tiene este sistema como Canadá y Tailandia este último en cooperación con Kenia para que en el 2020 tengan un sistema de Cobertura Universal.

Este sistema de Salud Equitativo y de Cobertura Universal respetaría y garantizaría el Derecho Fundamental que es la Salud como expuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Art. 25. 1- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Luego garantizado en nuestra Constitución, “Art. 60 Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.

Art. 61 Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:

El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.”

Yo traté, Dios sabe que yo traté.

Defendí a mi mamá y la cuidé durante toda su enfermedad. Cuando ya se sabía que no había nada que hacer la seguí cuidando. Cuando no me quisieron dar la cobertura platino por la que mi mamá pagó y nunca utilizó y se la negaron enferma que no podía defenderse a si misma luché por ella. Después que falleció, vendí todo lo que pude para pagar deudas, y todavía quedan y hasta mi casa tendré que salir de ella.

Traté de hacer una Fundación, de averiguar que se puede hacer para crear un proyecto de ley para proteger a los demás que no le pase lo mismo que a mi. Fui donde abogados y claro sin dinero nadie ni con cuota litis va a tirarse arriba un monstruo de ARS, sobretodo que sus contratos TODOS dicen que la única vía legal en caso de conflicto es “ARBITRAJE” y averigüen cuanto cuesta un abogado especialista en arbitraje y seguros, y endeudados hasta la tambora quiero ver como conseguirán Justicia. Fui a la SISALRIL y a la DIDA y me respondieron que no tienen JURISDICCION sobre la parte privada de las ARS y si usted es contratista independiente no tiene Primera ARS no hay JUSTICIA para usted.

Me mandaron a la Superintendencia de Seguros donde me dijeron que ahi solo dan una certificación del historial de la póliza para que yo pueda accionar en los Tribunales y en los Tribunales no me darán JUSTICIA porque la vía era el ARBITRAJE.

Todo esto lo hice calladita y sin dinero para poder ver como en la Fundación podía guiar a los demás.

Y las ARS ingresan Quince Mil Millones de pesos (RD$15,000,000,000) equivalentes a Quince Billones de pesos anualmente, para negarle cincuenta mil pesos (RD$50,000) a una señora que necesitaba diálisis y dejarla morir por cincuenta mil pesos.

Para negarle el tope máximo de cobertura en enfermedades catastróficas que son dos millones de pesos (RD$2,000,000) que también no responde a la realidad de gastos de una enfermedad catastrófica se acerca más a los seis millones de pesos (RD$6,000,000), a mi madre quien pagó un Plan Platinum por ocho años y nunca lo necesitó hasta enero del 2018.

Descubrir una estrategia legal de las ARS de incluir en el contrato, la via obligatoria del arbitraje para evitar los tribunales y la Justicia Dominicana y la separación de la ARS y compañía de Seguros Privada sin autoridad que los sancione es UNA ATROCIDAD. Permitir que con premeditación y alevosía, se cobre planes complementarios premium alegando cobertura desde un 80% hasta un 100% para que cada vez que necesites utilizarlo te interroguen como que estás siendo inspeccionado por fraude, haciéndote preguntas para que caigas en la trampa y desde que menciones una palabra clave para lo cual los empleados de las ARS están entrenados para ubicar en el discurso, en medio de una emergencia y un trauma para ti como afiliado o familiar de un afiliado y negarte la cobertura que has pagado por décadas dejando morir al paciente es un Asesinato. Insto públicamente a que se abra una investigación por parte de PROCONSUMIDOR a todas las ARS, para verificar el número real de muertes por haberle negado la cobertura a un afiliado y estoy segura que es alarmante y debe ser castigado ejemplarmente en un tribunal penal. Existe una máxima que dice: “Nullum crimen, nulla poena aine praevia lege” que es Latín y significa “Ningún delito, ninguna pena, sin ley previa”. Así fue que Hitler cometió el Holocausto.

Pues ya he identificado el delito y ahora estoy pidiendo que se cree la Ley y que la muerte de todos los afiliados que han fallecido por negación de cobertura no queden impunes.

Si tu contrato complementario de Seguro dice que el método de resolución de conflicto es el arbitraje, te recomiendo canceles tu plan complementario. La misma ARS se encarga de quebrarte financieramente de manera tal que lo pierdas todo ¿y como vas a poder costear un especialista de arbitraje de seguros? ¿Qué abogado te va a querer ayudar? Los mismos tribunales te van a referir a la vía de arbitraje. Y el Arbitro tiene la última palabra.

Y las ARS ingresan quince mil millones de pesos (RD$15,000,000,000) al año, que son quince billones de pesos al año. Para negársela a quien le de la gana cuando le de la gana y no tener que responder a nadie en Justicia.

Por el momento te diría que canceles tu plan complementario y abras un certificado de depósito y destines el mismo monto mensual que destinabas a tu plan complementario.

¿Como se vería en la realidad un Sistema de Salud Equitativo y de Cobertura Universal?

Todos los planes básicos de salud fueran del Estado, así mejoraríamos la calidad, la higiene, suplir con sabanas, almohadas, que tengan la misma calidad que las clínicas privadas, porque de eso se trata la igualdad. No señalemos las carencias que tienen cuando ninguno iría a un hospital público, sino aportemos para que no haya distinción entre una clínica privada y una pública. ¿Para que necesitamos ARS si tenemos un Sistema de Salud Equitativo y de Cobertura Universal? Quizás para no tener que hacer filas largas de espera para citas o procedimientos planificados, porque las emergencias se atienden por gravedad. Y si no van a aportar la protección y seguridad que pagamos, pues que no existan. Total si invertimos quince mil millones de pesos al año por las 8 o 10 que hayan supongamos que son 10, son ciento cincuenta mil millones de pesos al año, es decir 150 billones de pesos, me parece que el Estado Dominicano podría garantizar la Salud Equitativa y Cobertura Universal a toda la República Dominicana.

Porque robarle a gente enferma, vulnerable, indefensa y sentenciarlos a muerte mientras se lucran de la desgracia ajena debe tener un lugar bien especial en el infierno.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Firma la petición para crear la Ley que Elimine las Exclusiones de Cobertura y Criminalice el Abuso de la vía del Arbitraje para Evitar la Justicia aquí http://chng.it/BJjkdPfr

Aimée Flores Jiminian