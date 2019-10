Que se audite el 50% del voto físico,  como dice Leonel Fernández

Recuerden que estamos en un país análogo, donde existe una marcada brecha en la distribución, la adquisición y en el uso, adecuado o no, de la tecnología.

No olviden que, por su naturaleza política, educativa y cultural, este es un país «chivo»; «culebro»; «dudoso»; «esquivo»; «arisco» y, conociendo uno su idiosincracia, es pertinente irlo llevando con precaución, sobre todo, cuando se trata de implementar, por primera vez, el voto electrónico, en las elecciones primarias.

Nadie, en este país, ha tenido más experiencia que el DR. LEONEL FERNÁNDEZ, en cuanto al uso del voto electrónico en América Latina y el Caribe y, cuando él solicita que se elija un 50% del voto físico presidencial en la elecciones primarias, para verificar o auditar o contar, a nivel presidencial, tiene sobradas razones, ya que, para algo debe servir depositar el voto impreso. Contar ese 50% del voto físico, en vez de traerle pérdidas a la Junta Central Electoral, le genera ganancia, ya que eso le permite ir consolidando confianza en el electorado y en toda la sociedad dominicana, donde, la mayoría, aunque tenga y domine un celular, necesita su tiempo, para acostumbrarse a ese nuevo proceso electoral automatizado y adaptarse al escrutinio o a la votación electrónica.

La Junta Central Electoral, como órgano de fiscalización y de control en estas elecciones primarias, en vez estar generando cuestionamientos o posibles dudas, debe contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos politicos en este país, y, a su vez, consolidar nuestro naciente sistema democrático e institucional y buscar el consenso entre los candidatos que participan en las elecciones primarias abiertas del PLD, donde cualquier ciudadano puede ir a votar, si aparece en el padrón de la Junta Central Electoral y eso no implica que sea o que quede marcado como peledeísta.

No es que el doctor LEONEL FERNÁNDEZ quiera «volver al retroceso» del conteo manual del voto físico, como maliciosamente se ha querido dar a entender. No. Eso no es así. El próximo candidato del PLD y próximo presidente de la República Dominicana, lo que quiere es que la Junta vaya educando e induciendo, con hechos, a la sociedad dominicana, generando confianza, ante un acontecimiento que le es «extraño».

La Junta Central Electoral debe contribuir a ganarse la admiración y el respeto de nuestra sociedad y admitir la auditoría del 50% de los votos físicos. Eso le permite dar legitimidad al proceso. Con eso el organismo fiscalizador ganaría mucha credibilidad.

Al admitir la solicitud del próximo presidente de la República, no pierde nada. Al contrario, esa decisión permite que, un pueblo tan bronco, esquivo, como el nuestro, vaya asumiendo ese voto electrónico, como parte de su cotidianidad ciudadana. Con eso la Junta gana…y fortalece su prestigio, como réferi

en el proceso electoral.

Los ojos y las manos de nosotros-as, los-as dominicanos-as, nunca habían estado en unas elecciones con pantallas electrónicas, touch, puyando con un dedo y dándole a seguir…eligiendo nuestro candidato, en este caso, Leonel Fernández, el del número tres (3), y, luego, dándole a «imprimir», para, luego, ir a depositar ese voto físico en una urna. Eso voto físico tiene un valor, por algo y para algo va a una urna aparte, démosle valor agregado a ese voto, lo cual va en provecho del crecimiento participativo de la ciudadanía.

Estas elecciones primarias definen, no sólo la candidatura a la presidencia de la República, sino que definen también quién será el presidente de la República. Es un plebiscito, al menos, en el PLD. De ahí la importancia de estas elecciones primarias, y la obligación de la Junta Central Electoral de procurar el apoyo y la confianza, no sólo de los candidatos que entran en la contienda, sino de la sociedad dominicana. Es por eso que el Dr. Leonel Fernández, tiene razón en su reclamo de que la auditoría sea con una muestra válida y bien representativa, como el 50% de los votos físicos.

La meta no es sólo decir que hay transparencia en estas elecciones primarias, sino demostrar eso con acciones, con voluntad y con disposiciones de generar confianza en el proceso y en su arbitraje administrativo y en su cualificación ética y moral, ante el electorado, frente a un poder que ha demostrado hacer lo imposible por mantenerse en la dirección de la cosa pública y, eso la Junta Central Electoral lo sabe muy bien, por la intolerancia demostrada y por el irrespeto, hasta los principios constitucionales.

No necesitamos más muestras para justificar el preciso reclamo del DR. LEONEL FERNÁNDEZ. Hablemos claro. Ahí están los hechos que sirven de prueba o antecedentes. No se hagan los ciegos, ni se hagan los sordos. Sus hechos van marcando el perfil de tener o querer un poder para aplastar: «Si no estás conmigo, eres mi enemigo» y «te aplastaré». Esa es la consigna que está en juego en estas primarias, o la supervivencia y el respeto a la democracia y el derecho a disentir. LEONEL representa el convivir en democracia, sin importar los colores o el partido.

Estas elecciones primarias con el voto electrónico, se constituyen en un primer ensayo en este país, es un plan piloto, una prueba, lo cual debe ser admitido por nuestra sociedad, en la medida en que va generando transparencia y demostrando que todo en estas elecciones primarias marcha rebestido de honestidad, con fundamento ético y moralidad, donde el dinero para la compra de votos y el abuso de poder, serán castigados, como se estipula en la Ley de partidos políticos y en las leyes y reglamentos de la propia Junta Central Electoral. Hacerse los ciegos y los sordos, sería el peor aporte a los objetivos de constitucionalizar a nuestra sociedad.

¿Qué más gana la Junta Central Electoral, al admitir la propuesta del Dr. LEONEL FERNÁNDEZ REYNA? Gana pertinencia, sentido democrático, templanza, y, además, gana razonabilidad, templanza y gana certidumbre, lo cual contribuye a borrar la imagen de la dictadura o de la imposición que se «abaniquea», sin rumbo fijo, en la mayoría de los funcionarios dominicanos, cuando se sienten imbestido de un «chin» o una migaja de poder.

La Junta Central Electoral gana credibilidad al escoger la propuesta de LEONEL FERNÁNDEZ, el candidato y seguro triunfador de estas elecciones primarias.