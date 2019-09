Por un fondo editorial rotativo para nuestros escritores

-INTRODUCCIÓN

Teniendo en consideración el fracaso de las iniciativas gubernamentales y privadas, en el sentido de facilitar que los jóvenes escritores dominicanos, puedan publicar sus obras y, teniendo en consideración las grandes dificultades que tienen los escritores de provincias para editar, promover, difundir y vender sus obras, he asumido el reto de proponer la creación del Fondo Editorial Rotativo, aprovechando que estamos iniciando el Segundo Festival Literario del Sur.

Esta idea me surge, después de escuchar a una joven escritora, amiga y compueblana, llamada Maritza Peña, quien, un día me escribió, tratando de que la oriente, en el sentodo de encontrar vías factibles que le permitan publicar un libro de cuentos que ella tiene y que no cuenta con los fondos suficientes para editar la obra. Le dije, Maritza, «ya no estoy en la Editora Universitaria», lo conveniente es crear un Fondo Editorial Rotativo, median te el cual, jóvenes de todos los rincones del país puedan publicar sus creaciones.

Desde ese momento, mi mente ha estado girando en torno a ese proyecto. Sé que, para muchos es una ilusión, pero de ilusiones está hecho el universo. Todo cuanto hoy existe, primero fue un sueño y, luego, ese sueño fue hecho realidad.

¿QUÉ ES EL FONDO EDITORIAL ROTATIVO?

El Fondo Editorial Rotativo es un espacio de producción intelectual, promoción, difusión y venta de productos culturales que, funcionará como una microempresa cultural, de ahí que su estructura de funcionamiento se regirá dentro de los parámetros de las industrias culturales. Allí, su perfil de microempresa, le permite traspasar los linderos de la edición bibliográfica, para abarcar, desde la producción y venta de productos pictóricos, hasta la promoción de actividad es y eventos artísticos-culturales.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE FUNCIONAMIENTO

El Fondo Editorial Rotativo, constará de una estructura administrativa de funcionamiento que,

sin ser una cooperativa en términos tradicionales, funcionará con los principios éticos y morales del cooperativismo, en apoyo de sus asociados y asociadas, lo que lo hace vinculante con los privilegios de la actual Ley 340-19, mediente la cual se instituye el régimen jurídico del Mescenazgo Cultural en la República Dominicana.

Constará de un Consejo de Administración, integrado por representantes de varias entidades culturales no gubernamentales, entre ellas, sugiero al Voluntariado Socio-cultural de Neiba, Bahoruco» (VOSNEIBA), el «Ateneo Cultural de Azua» y el «Centro Cultural Perelló», de Baní, aunque esas tres entidades son sureñas, su radio de acción tendrá cobertura nacional.

El creador que procure beneficiarse de ese Fondo Editorial Rotativo, tendrá primero que inscribirse como miembro de esa entidad Cultural, ajustarse a sus Estatutos y normas de funcionamiento, comprometerse a cumplir y/o a devolver el fondo recibido, con la colaboración económica aprobada, la que servirá para rotar el fondo y permitirá que otros creadores puedan ser beneficiados. Esto implica que habrá un marco protocolar de consecuencias jurídicas (un acuerdo entre las partes, con registro notarial), en caso de que el beneficiado no quiera cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Editorial Rotativo.

FUENTES ECONÓMICAS PARA SU FINANCIAMIENTO

El Fondo Editorial Rotativo, iniciará con un Fondo-semilla de RD$ 500,000.00 (Medio Millón de Pesos), los cuales, provendrán de las entidades que conforman su administración y puede recibir donaciones, aportes y demás formas de financiamiento de entidades gubernamentales, privadas, descentralizadas o semidescentralizadas del gobierno central y/o de entidades internacionales.

Los creadores beneficiados tendrán la facultad de vender sus obras, eligiendo la forma que les plazca, sin embargo, el Fondo Editorial tendrá en su dominio los derechos y beneficios colaterales de derecho de autor, durante dos años, contando la fecha de la firma de su contrato, fecha máxima que será acordada como plazo máximo para devolver el fondo económico recibido para la publicación de su obra o para la realización de su evento artístico-cultural. Como se puede notar, es una entidad de compromisos a cumplir entre las partes.

No se trata de una entidad de préstamos financieros, no. Se trata de una micro-empresa cultural que procura asegurar volver a recibir sus fondos económicos, para poder rotarlos entre otros.escritores o creadores. Tendrán dos años para devolver el monto recibido y los aportes acordados para incrementar el Fondo-Semilla y, así tener la oportunidad de seguir beneficiando al sector cultural nacional, privilegiado a los jóvenes escritores y/o creadores nacionales.

Como he dicho más arriba, resulta ser una propuesta «idílica», sí, puede ser, pero nada se pierde con ser un emprendedor y asumir retos en pro de una sociedad más justa y democrática que permita el derecho al desarrollo cultural y que procure alternativas viables para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural y la creatividad en nuestros jóvenes autores.

Ahí les dejo esta propuesta, con la esperanza de que algún empresario de aquellos que todavía no se han dejado cegar por el signo del dinero, pueda asumir esta iniciativa y así contribuir a que la corrupción y la delincuencia no sigan arrebatándonos el derecho a seguir soñando con una sociedad más justa y democrática, donde la cultura sea parte de nuestro desarrollo nacional.