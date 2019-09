La incontrolable pasión de poder

Los seguidores de Leonel Fernández hacen toda clase de piruetas verbales para intentar minimizar los efectos de los excesos del expresidente, en su propósito de imponer, contra toda lógica democrática, su candidatura a las elecciones del 2020, que de ganarla y volver a la Presidencia, no sería más que otra forma de reelección diferida, algo con lo que no está de acuerdo mientras de él no se trate. Pero si algo revela o deja al descubierto este esfuerzo de sus seguidores, es la absoluta falta de control de las emociones del exmandatario, como ya se hizo evidente en aquél famoso discurso tras su derrota interna en la reunión del Comité Político en Juan Dolio, el violento sitio del Congreso al que se unió y en su serie de artículos semanales en el Listín Diario, dignos de una antología del desconsuelo.

El ex vicepresidente Rafael Alburquerque, el más sobresaliente de sus seguidores, ha advertido que el PLD perdería las elecciones si no hay unidad y no se hace un buen gobierno. Para el mejor entendedor esto tiene solo una lectura, que para ese sector esa unidad no existe ni se está haciendo un buen gobierno. Unidad que en esos predios del oficialismo solo sería posible, como ya han dicho públicamente muchos de sus dirigentes, si el señor Fernández, ya tres veces presidente de la República, vuelve a ser el candidato.

Su insistencia de comparar al presidente Medina con Trujillo, como ya lo hiciera en el discurso mencionado, y sus referencias al intento de reelección de Horacio Vásquez, reelección que en su caso no la estima un peligro nacional, revela un aspecto oculto de su personalidad; su evidente incapacidad para administrar enconos y una férrea decisión de llevarse consigo al partido del cual es presidente si no logra su propósito de ser su candidato.

La razón de este desacuerdo no es de principios. La mueve una incontrolable pasión por el poder.