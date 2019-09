Carlos Felipe Morales Languasco (y 3)

En su lugar el presidente de la República, Morales Languasco designó a su hermano el general Raúl Cabrera, quien también fue muerto en un combate en la Línea Noroeste, el 26 de mayo de 1904. (12)

Nos dice el historiador Jaime de Jesús Domínguez que: “Powell usó la libertad de acción que tenía para reconocer a nombre del gobierno de los Estados Unidos de América, a la administración encabezada por Morales Languasco.

“Lo hizo el 20 de enero de 1904. Justificó el reconocimiento con el argumento de que el gobierno de Morales Languasco controlaba los arsenales, los principales puertos, la capital, el gran sello del Estado y los archivos nacionales.

“Esta argumentación escondía el verdadero motivo: el hecho de que Morales se inclinó a favor de los intereses estadounidenses desde que llegó a poder.

“Un ejemplo de esta inclinación fue el hecho de que el 10 de enero de 1904 envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Sánchez, a la legación estadounidense, con el fin de de proponerle a Powell el arrendamiento de la Bahía y la Península de Samaná, por un período de sesenta años, pudiendo el gobierno de los Estados Unidos de América establecer carboneras y construir las fortificaciones que considerara necesarias. También se proponía que el dinero percibido por ese concepto fuese administrado por los estadounidenses, con el fin de pagar a los acreedores extranjeros de la República Dominicana“. (13)

Morales Languasco peleó con el partido aliado y buscó apoyo con el bando contrario por medio de una serie de combinaciones que tuvieron principio de ejecución en la noche del 24 de diciembre de 1905, con la salida de Morales Languasco, encaminándose sus pasos hacia Haina. Allí sufrió la fractura de una pierna, y fue perseguido tenazmente, logró asilarse en la Legación Norteamericana, en donde envió su renuncia a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, el día 12 de enero de 1906, en donde la misma fue aceptada, partiendo al exilio. (14)

El vicepresidente de la República, general Ramón Cáceres Vásquez logró vencer fácilmente al renunciante presidente Morales Languasco.

Por la renuncia de Morales Languasco asumió el Consejo de Ministros el control del Estado por cuatro días.

A partir del 29 de diciembre de 1905, Ramón Cáceres fue juramentado como Presidente de la República, en medio de una fuerte crisis política.

En Saint Thomas donde fue exiliado Morales Languasco, no contaba con dinero para la manutención de su familia. Tuvo la necesidad de vender billetes de la lotería de allí.

El Presidente Cáceres dictó un decreto de amnistía para los exiliados. En agosto de 1908 regresó por Puerto Plata, el ex presidente Morales Languasco.

En 1910 volvió de nuevo al país, saliendo otra vez y regresó por Puerto Rico al país en 1911 al frente de una expedición revolucionaria por Playas de Las Palmillas, en las costas de El Seybo, pero la misma fracasó por la resistencia del gobierno. Fue reducido a prisión y encerrado en la Torre de Homenaje; luego fue puesto en libertad por Monseñor Nouel. Fue nombrado por el Ministro Residente.

Sufrió persecución, cárcel y exilio por asuntos políticos.

Contrajo matrimonio en Puerto Plata, en fecha 29 de junio de 1901 con Aurelia Castellanos Pelegrin (15), procreando los hijos: Mirko (16), Olga María (17), Irma (18), Agustín (19) y Danilo Morales Castellanos (20). Además, Morales Languasco tuvo tres hijos más: José María, Emilio y Carlos Morales.

De acuerdo con Rufino Martínez, Morales Languasco: “Era un efectivo servidor de la sociedad. Concibe un programa de gobierno y lo lleva a la práctica con el firme propósito de crearle a la colectividad una nueva faz de progreso material y cultural. Para los empleos públicos buscaba los hombres idóneos; a una caterva de guerrilleros sin empleos pero prendidos del presupuesto nacional, los fue llamando uno a uno para declararles que el “Estado no podía seguir manteniéndolos…” Todo empleado convicto de malversación de fondos o manejos inescrupulosos era inmediatamente destituido. Le preocupaba el funcionamiento de la escuela, no de mentirijillas, sino como quién tenía conciencia de lo que ese factor elevado representaba para la evolución social. Tenía elevado concepto del maestro; gustaba de asistir a exámenes como oyente activo, y a los estudiantes sobresalientes les brindaba facilidades y ayuda económica, en forma de estímulo para seguir adelante. La administración de justicia, origen de tantos males y tan a menudo puesta al servicio de bajos intereses por la mayoría de los Presidentes, se desenvolvió con independencia. Las iniciativas de bien público las prohijaba. Los fondos del erario iban a su destino y la parte dedicada a obras públicas no se envolvía en los manejos particulares. Le bastaba su sueldo, no por no necesitar sino por entender que honradamente no le tocaba un centavo más. En general, actuaba dentro de una diáfana moral administrativa. Le agradaba echarle en cara personalmente a un empleado su falta de honradez. Quería la cosa pública en manos de los mejores, no por los políticos sino por aptos, en tanto que el pueblo trabajara, olvidado de los empleos, y sin dejar de leer. Por otra parte, no se le alteraron las maneras personales. Salía a la calle sin aparato oficial, y por dondequiera asomaba su silueta erguida, y en tono franco y jovial cambiaba saludos y palabras con todo el mundo”. (21).

Morales Languasco, fue un gran protegido del Gobierno Norteamericano y siempre contó con el apoyo de ese gobierno.

Veamos que nos dice Rufino Martínez: “La cooperación indirecta de fuerzas navales norteamericanas donde quiera que la necesitó Morales no había faltado. Estuvieron presentes en Puerto Plata, enero de 1904, al atacar y ocupar Jesús María Céspedes la plaza; en la Capital sitiada el mes siguiente; en Monte Cristo en el mes de junio, cuando se firmó a bordo de un buque el pacto que puso término a la revolución ; otra vez en Santo Domingo, diciembre de 1905, días en que los horacistas no le permitieron usar de su autoridad de Presidente; y antes de salir para Puerto Rico, por mediación del Comandante de un buque surto en Puerto Plata, comunicaba cablegráficamente a Guelito Pichardo en Monte Cristi, que depusiera toda actitud de rebelión”. (22)

En el gobierno de Carlos Nouel fue nombrado Ministro Residente en varios gobiernos europeos. Además, Agente Diplomático.

Carlos Felipe Morales Languasco murió en París, Francia el 1 de marzo de 1914, siendo a la sazón diplomático, su cadáver fue traído al país, enterrado en el cementerio Municipal de Puerto Plata, el 13 de abril de 1914, donde aún reposan sus restos.

11. Carlos Felipe Morales Languasco murió en París, Francia el 1 de marzo de 1914, siendo a la sazón diplomático, su cadáver fue traído al país, enterrado en el cementerio Municipal de Puerto Plata, el 13 de abril de 1914, donde aún reposan sus restos.

Notas

12. Jaime de Jesús Domínguez, obra citada, página 92.

13. Jaime de Jesús Domínguez, obra citada, página 92.

14. Rufino Martínez. Diccionario biográfico—histórico Dominicano. 1821—1930. Santo Domingo, Editora Universitaria, 1971, página 363 y 364.

15. Nació en Puerto Plata el 12 de noviembre de 1878, hija de Manuel Castellanos Marín (1835—1892) (fundador del periódico El Porvenir, de Puerto Plata, el 1 de enero de 1872) y de María del Carmen Pelegrin de Windt (Puerto Plata 1848 y murió en Puerto Plata el 28 d julio de 1935).

16. Nació en Saint Thomas el 18 de noviembre de 1910 y murió en Puerto Plata el 19 de mayo de 1953. Casó con Rosa Capellá Massanet (hija de los señores: don Juan Capellá Crispi (nació en España el 4 de junio de 1873. Era químico industrial y ganadero. Murió en Puerto Plata el 19 de septiembre de 1974) y de la señora doña Josefa Massanet (nació en Guayama, Puerto Rico el 27 de agosto de 1871 y murió en Puerto Plata el 23 de agosto de 1955).

17. Nació en Turk Islam el 21 de diciembre de 1902 y murió en Puerto Plata el 23 de julio de 1948.

18. Nació el 28 de enero de 1903 y murió en Puerto Plata el 13 de septiembre de 1935.

19. Nació el 2 de noviembre de 1905 y murió en Puerto Plata el 5 de octubre en 1978. Casó con América Felipa del Valle Mena (nació en Puerto Plata el 23 de septiembre de 1907 y murió en Puerto Plata el 29 de agosto de 1982).

20. Nació en Saint Thomas el 18 de mayo de 1909 y murió en Puerto Plata el 11 de junio de 1968. Se matrimonió con María Nereida Miller Martínez (hija de los señores William Washington Miller e Isabel Martínez Guió).

21. Rufino Martínez. Diccionario biográfico—histórico dominicano. 1821—1930, segunda edición. Santo Domingo, Editora de Colores, 1997, página 365.

22. Rufino Martínez, obra citada, página 364.