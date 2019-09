Carlos Felipe Morales Languasco (1)

Carlos Felipe Morales Languasco, era un hombre inteligente, poligloto, honesto, sencillo, bondadoso, exsacerdote y afable.

No buscó fortuna a través de la política. Dio demostración de honestidad y pulcritud en sus actuaciones en la vida política nacional. No se lucró del erario. Combatió la corrupción desde el Gobierno y la oposición. Se hizo acompañar en su Gobierno de los mejores hombres del país. Pudo cometer errores en sus actuaciones como gobernante, pero jamás lo hizo en busca de prebenda y beneficio personal. De una larga y fructífera trayectoria en el acontecer político nacional.

Rufino Martínez describió a Carlos Felipe Morales Languasco, de la manera siguiente: “Espíritu vigoroso, de acción, no exento de la efervescencia dada por la levadura del talento”. (1)

Carlos Felipe Morales Languasco nació en la ciudad de Puerto Plata el 23 de agosto de 1867, hijo de los señores: Agustín Morales Robainne (2) y de Isabel Elizabeth Languasco Chevalier. (3)

Tenía tres hermanos más, que fueron: Antonio, Agustín (4) y Rosa Morales Languasco.

Su hermano Agustín Morales Languasco, “que pereció en la expedición de El Fanita, se educó en Europa”. (5)

Carlos Felipe Morales Languasco realizó sus estudios primarios en Puerto Plata y los normales en el Colegio San Luís Gonzaga, que dirigía Francisco Javier Billini.

Hizo estudios en el Seminario Conciliar de Santo Domingo, teniendo entre sus maestros a Fernando Arturo de Meriño, Carlos Nouel y otros.

Era políglota. Escribía y leía los idiomas: inglés, francés, italiano, latín y otros.

Morales Languasco “… había crecido bajo el influjo de la juventud que comenzó el 84 a dar razón de su calidad de fuerza nueva, luchadora y constructiva”. (6)

Por sus posiciones políticas en contra de la dictadura de Lilís fue deportado del país en el año 1888.

El 23 de mayo de 1891 se recibió de Presbítero. Predicó por primera vez en la ciudad de Puerto Plata, el 5 de junio de 1891, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.

Cantó su primera misa el 7 de julio de ese año, siendo sus padrinos: José Villalón, Agustín Morales y José Arzeno. Fue ordenado como Sacerdote (7) por el Ilustrísimo Monseñor Fernando Arturo de Meriño.

Saliendo de la sacristía de la Iglesia San Felipe de Puerto Plata, donde oficiaba una misa, una persona le cayó a tiros en plena calle, salvó la vida milagrosamente, refugiándose en la casa del Comandante de Armas, Yo Pérez. Se exilio en Saint Thomas. De ahí pasó a Cabo Haitiano. Regresó de nuevo al país.

Fue designado a los pocos meses como Teniente Cura de San Francisco de Macorís; allí duró hasta que fue trasladado a la Parroquia de Sánchez, construyó la misma y se empeñó en levantar el culto. Por asuntos políticos tomó el camino del exilio nuevamente y se estableció en Venezuela, donde fue cura de la Parroquia de Maiquetía. A su regreso al país volvió nuevamente a la parroquia de Sánchez, permaneciendo en ésta hasta el mes de agosto de 1900.

Morales Languasco en su vida religiosa “ocupaba con frecuencia la cátedra sagrada y mostraba en todo bastante talento”. (8)

Estuvo de manera activa en la Revolución de los Bimbines.

Era miembro del partido jimenista, que lideraba Juan Isidro Jimenes.

Después del ajusticiamiento del dictador puertoplateño, acaecida el 26 de julio de 1899 regresó de nuevo al país.

Diez años después, es decir, en 1901 colgó los hábitos sacerdotales, abandonando la carrera eclesiástica, no tenía vocación para ésta dedicándose a la política.

Participó muy activamente en la insurrección de los siete meses en la Línea Noroeste.

Cayó preso en Puerto Plata. Logró fugarse de la cárcel vestido como marino de una embarcación. Llegó a las Islas Turcas.

Notas

1. Rufino Martínez. Diccionario biográfico—histórico dominicano. 1821—1930, segunda edición. Santo Domingo, Editora de Colores, 1997, página 362.

2. Nació en la isla de Saint Thomas el 10 de febrero de 1838, hijo de los señores: Agustín Morales Brito (1806—1869) y Rovisa Rossetta Robainne (1803—1857); murió en Puerto Plata el 26 de diciembre de 1893. El Dr. Federico Carlos Álvarez escribió y publicó los apuntes siguientes, sobre la genealogía de la familia Morales Languasco: “1. La familia Morales Brito. Procede de la isla Lanzarote, Islas Canarias, integrada por el matrimonio de Antonio Morales y María Brito, cuyo hijo Agustín morales Brito emigra de las Canarias a principios del siglo XIX y se establece en Saint Thomas, Islas Vírgenes (Danesas) donde forma familia con su esposa Rossetta Robainne“.

3. Nació en Puerto Plata en el año 1832, hija de Agustín Languasco y de Nicolasa Chevalier. Murió en Santo Domingo el 13 de agosto de 1905. También dice el Dr. Álvarez sobre los Languasco Chevalier, lo siguiente: 4. La familia Languasco—Subalier o Chevalier. Los orígenes de los Languasco no los he podido precisar, aún cuando he establecido que Agustín Languasco, mi tatarabuelo era terrateniente en Puerto Plata antes de 1810. También se ha determinado que el matrimonio de Francois Subalier y Marie Bonne, efectuado a mediados del siglo XVIII, se establece en Islas Vírgenes (Danesas). La nieta de dichos esposos, Nicolasa Subalier, residía en Puerto Plata, para el año 1830, donde contrajo matrimonio con Agustín Morales.

5. Juan Isidro Jimenes Grullón. Sociología política dominicana, volumen III. Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1982, página 137.

6. Rufino Martínez. Diccionario biográfico—histórico dominicano. 1821—1930, segunda edición. Santo Domingo, Editora de Colores, 1997, página 362.

7. Fue Carlos Felipe Morales Langusco, el primer puertoplateño en ser ordenado Sacerdote. Luego, siguieron: Luís Antonio de Mena (1873—1942), ordenado el 26 de julio de 1896; Lic. Rafael C. Castellanos (1875—1934), ordenado en Puerto Plata el 8 de diciembre de 1898; William Augusto Tapshire (1874—1911), ordenado el 29 de junio de 1899.

8. Padre Rafael C. Castellanos. Apuntes para la historia de la parroquia de Puerto Plata, contenido en el libro Obras, tomo I. Compilador Dr. Rafael Bello Peguero. Santo Domingo, Editora del Caribe, 1975, página 396.