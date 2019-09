Tal como dice el título que encabeza estas líneas, “Música Maestro” cumple 17 años de haber salido al aire por primera vez, una mañana sabatina de 2002, producido y conducido por Alexis Méndez y José Federico, por CDN Radio, que para entonces dirigía Víctor Víctor y donde pocos meses después varió de día y hora: del sábado en la mañana (de 11 a 12) pasó al domingo en la tarde (de 3 a 6), pero no fue por mucho tiempo ya que hubo cambios en la dirección de la emisora que a su vez trajeron cambios en la programación, los cuales causaron que “Música Maestro” se mudara a Quisqueya FM, dirigida por César Namnum, los domingos en la mañana (de 10 a 12), moviéndose poco tiempo después a los domingos en la tarde (de 3 a 5) donde arriba ya a su cumpleaños número 17 y sigue afianzándose en el gusto del público melómano que lo sintoniza en los 96.1 (Gran Santo Domingo y regiones Este y Sur) y 98.5 (Santiago y regiones Norte y Cibao) y en este enlace de internet:

www.quisqueyafmrd.com

Al equipo original integrado por los dos fundadores del programa se le fueron uniendo, a través de los años, otros colaboradores como Julio Virdes, Luis Aquino, el colombiano Gabriel Jaime Ruiz López, Alex Quezada y por último Jimmy Hungría, algunos de los cuales han emigrado a remotos planetas de lejanas galaxias, en los más apartados confines del universo, desde donde esporádicamente colaboran a distancia con el equipo que permanece en cabina, encabezado por Méndez quien es acompañado por Aquino y Hungría, con el apoyo técnico en los controles de Moisés Herrera y Enmanuel Ventura, la solidaridad de Josefina Velázquez y Eugenio Huot y la asesoría histórica de Eddy Russell desde Bayahibe y Sandra Cano Yaré desde Medellín, Colombia.

“La galería musical del Caribe” es el lema del programa pues su línea fundamental es difundir, comentar y analizar la más amplia variedad de las músicas caribeñas (salsa, merengue, bachata, bolero, son, plena, bomba, cumbia, vallenato, jazz latino y en sus otras vertientes y fusiones, etc.), y obviamente sus protagonistas, aunque también incluye otras expresiones musicales del mundo. Así pasa con la audiencia, que no solo es local, sino internacional a través de internet, de la cual el programa recibe reportes desde diversos países, como nuestros amigos y colaboradores José Enrique Gómez y Victoria Hernández desde New York; Peter Landestoy desde Miami, Florida; Joaquín Díaz desde Montreal, Canadá; Angelina Medina desde Lima, Perú; entre muchos otros desde España, México, Chile y Colombia (en este último país es donde el programa tiene su mayor audiencia internacional).

Para celebrar estos 17 años y que el Caribe siga “cantando y contando su historia” (como dice otro lema del programa), el venidero domingo 29, en su habitual horario de 3 a 5 de la tarde, “Música Maestro” tendrá una emisión especial, abierta al público con entrada libre, en vivo y directo desde Sabina Bar, el Templo Sabinero de la calle Isabel La Católica. Todos ustedes están invitados a acompañarnos.

Y pasando a otro aniversario musical, el maestro José Antonio Molina celebra 35 años de carrera de dirección orquestal y 10 años al frente de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, la cual presenta mañana jueves 26 a las 8:30 p.m. en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, el tercer concierto de su temporada sinfónica 2019, titulado “Todo Molina”, con el siguiente programa: “Fanfarria Novi Temporis”, “Cuarteto Caribeño” y “Merengue Fantasía”, tres obras de la autoría de Molina, sobre las cuales Mario Emilio Pérez ofrece información en este enlace:

https://elnacional.com.do/todo-molina-tercer-concierto-temporada-sinfonica/

¡Celebremos con alegría los 17 años de “Música Maestro” y los 10 años de Molina al frente de nuestra OSN!