Bolsonaro, cómo no llega a Post Malone y el jardín de los Olivos

Se había tratado de una reforma que no fue lo suficiente para la especulación en ningún sentido de la palabra. No es posible que todo esto haya sido tomado o digerido con el proceso que se vio en el Miami Fashion Week, donde Antonio Banderas dijo lo que tenía que decir esa noche.

Me pregunté entonces algo que había distado de tanto conocimiento que sí era como una especulación en bruto. No tenía que ver sino con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y había sido como una interrupción. No estuve en capacidad de tomarla como causa de una función de decisiones continuas. No había dicho que nos había importado de manera silogística como si todo dependiera de una noción que englobaba todas las demás opciones. Había podido establecerse lo que había pasado en Brasil, denuncia que había sido hecha por el mismo presidente que no escatimó esfuerzo para hablar de ONG’s, que habían llegado al colmo de encender el Amazonas. Otros hablan de tumba y quema, proceso que conocemos en todas partes donde la acción del hombre entra en contacto con la naturaleza.

No podía llegar a otra conclusión de manera inmediata. La situación de Jair Bolsonaro con Donald Trump fue lo que me dejó con la cuestión clara, sobre todo cuando Bolsonaro había tenido –en lo no diluído de mi apreciación momentánea–, una participación, como en la canción de Circles, de Post Malone, quien cantó en el bar de Bud Light, y que estuvo previamente en el show de Jimmy Fallon para luego ir a Olive Garden donde se divirtieron de manera intensa como quien escucha una de sus canciones. Pienso en Myself, por ejemplo.

Tenía claro que no era una petición mía eso de que lo que había pasado en el Fashion Week en Miami había tomado el cariz necesario; pedirle a la comunidad internacional, o más precisamente a los organizadores del evento, o de los eventos, que en el próximo de este tipo en el mundo de la moda, tales como la Semana de la moda en Milán, o la fashion Week de New York, era algo más que indicativo por el hecho de que allí se da un ningún subterfugio que permita entender lo que se podría conocer como influencia, al menos es lo que se pudo destacar en las denuncias de Antonio Banderas, el actor español y otros participantes.

La cita de Post Malone en el bar de New York donde Bud Light es la reina es un indicador que nos permite entender varios asuntos: primero, no es cierto que lo que sucede a una banda de moda tiene fecha de caducidad en los primeros meses de su exposición; en este caso con una canción que suele ser estratosférica, autoría de Austin Post, Adam Feeney, Louis Bell. En el caso de la política de lo que ocurrió en medio de la pertinencia de lo dicho por Donald Trump, no tiene que ser tomado como un origen en sí mismo. No obstante, el apoyo de Trump no escatima por ser a Bolsonaro, ese mismo soporte que implica que se reconozca lo mismo que reconocía Antonio Banderas y que tiene como norma hoy en día una gran cantidad de activistas ambientales. Podemos decir que el drama de lo ocurrido en el Matto Grosso y el Amazonas es de tal magnitud que no es necesario destacarlo para enfatizar lo que ha representado para Brasil y para la comunidad internacional, hoy concentrada en la preservación y el manejo de materiales que no permitan la contaminación ambiental como ha estado sucediendo. Podemos ver cómo ha participado el mismo Papa Francisco en una noticia meteórica que debe ser puesta en perspectiva.

Había dicho que me sentía en la mejor de todas, algo que me ocurre cuando escucho una canción más de diez veces en una hora, que es lo que sucede con Circles, la que tiene un video igual de notable. Puede decirse que en medio de toda la adscripción nos permite una letra que no siempre se da y el análisis cae en lo epocal ya que no estamos en época de Billy Joel ni de Robert Smith, sino todo lo contrario.

Eso nos indica que la percepción de lo que ocurre hoy en la industria de la música, aunque ya se me dice que las obras tienen esa independencia que le vemos y que determina la libertad artística, algo que otros sostienen es lo que justifica lo que hacemos algunos, largas sesiones de música con lo que nuevo sale al mercado, aunque justo reconocer que no siempre todo lo que vemos y escuchamos es lo que nos permite entender lo que se nos propone.

Una lectura política sobre un asunto musical no siempre debe dejar de ser visto de lado, sino todo lo contrario. Solo tenemos que leer con cuidado la canción de Morrisey, México donde esta clarísima la lectura política, quizás una de las canciones más políticas que se han hecho jamás; un Morrisey que no siempre es dejado de lado para que la gente tenga esa lectura. No siempre se tiene claro que la música es la esencia de la vida, pero allá vamos, podríamos decirle a alguno de los que nos persiguen para que le expliquemos que es eso de sesiones de Circles como dice la canción de Post Malone, runway, runway but were running on circles. Trump habría podido ir luego a reunirse con el presidente de India, Modi, pero esos son otros fervores…