La misión de El Arca es construir una sociedad más inclusiva desde el corazón, creando situaciones de empatía y capacidad de reconocimiento mutuo. Sin embargo, los seres humanos no estamos hechos solo de corazón, por los que también es pertinente tener argumentos racionales sobre las conveniencias y las vías a través de las cuales la inclusión se ha llevado a cabo. Una de las maneras más fáciles de hacerlo es a través de la inclusión laboral, la participación del mayor número posible de personas en el aparato productivo de la nación, tal como lo apoya la ley 05-13 en República Dominicana

Sobre este tema realizamos un taller a finales del mes de mayo de este año y yo acababa de asistir a una charla excelente a cargo de Jordi Roca, considerado como uno de los mejores pasteleros del mundo, a la que me había invitado Mercedes Canalda, Vicepresidenta del Consejo de Administración del Banco ADOPEM, razón por la cual utilicé la experiencia para mis palabras en ese evento, que ahora adapto para esta columna.

Roca visitó el país a través de la Fundación BBVA para conocer pequeños productores de cacao y, en su agenda, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores que está llevando a cabo un plan de diplomacia gastronómica hizo una presentación para chefs y público invitado sobre cómo hace su trabajo.

El hombre resulta muy difícil de escuchar en su momento inicial. Desde 2014 vive con distonía, una condición de trastornos neurológicos que afectan las articulaciones. En su caso particular, las del cuello. Como resultado, él coloca la cabeza desde arriba y mira con un gesto displicente, para luego hablar como si fueran susurros, una contradicción tan chocante que mi reacción fue de empezar a buscar más información sobre esa enfermedad en mi teléfono en lo que él terminaba su charla. Ahí entendí que el gesto no era de desprecio, sino un bloqueo muscular que se le había producido una noche y del que no había podido zafarse.

Fui escuchando de lo que hablaba y comprobé que el pastelero hace un trabajo muy interesante y minucioso. Muy catalán, reivindicando Girona como el amor de su vida. Nada más había que ver los planos iluminados de su provincia, una verdadera declaración de pasión. También nos contaba cómo le interesaba rescatar que los postres incluyan referencias a la memoria, al paisaje, al sentido del humor y al sexo.

Empezó con algo sencillito, un postre en forma de cigarro hecho a base de crema que se bate mientras el humo aromatiza indirectamente. Más adelante nos fue mostrando otras creaciones, algunas con niveles insospechados de complejidad: un dulce con aromas de distintas hierbas de sus montañas y decoraciones como si fueran átomos de agua antes de congelar, otro realizado queriendo evocar la sensación de un gol de Messi y la decoración incluye grama, malla, balón y todo. Además, nos explicó, la mezcla de sabores ácidos y dulces producen una verdadera sensación de efervescencia y alegría. Entre todo lo que mostró, lo que más me gustó fue un postre que hacía referencia a leche de oveja y hasta la vajilla en que se sirve es importante, porque tiene formas irregulares y cuando los comensales usan la cuchara contra el plato se produce un sonido que hace pensar en un leve cencerro.

Magistral. Una verdadera oda al trabajo. Los poemas de Pablo Neruda y Joan Maragall se quedan cortos. Aquí estaba este hombre que inicialmente costaba mucho trabajo escuchar y al irnos dando a conocer los elementos de su pasión, que incluyen una genuina compasión por la gente que ha perdido el sentido del gusto, nos iba convenciendo del valor de su trabajo. Con un poco de perseverancia de ambas partes salíamos gananciosos los dos.

Él ya era admirado y reconocido cuando empezó a vivir con discapacidad, algo que es mucho más cómodo que venir al mundo con el problema desde el nacimiento pero aun así, limitante. Un día, después de vivir con la distonía, conversando con un amigo, se enteró de que peor que vivir con falta de control total sobre los movimientos de los músculos del cuello, era vivir sin sentido del gusto.

Yo conozco de cerca ese problema porque desde hace quince años almuerzo a menudo con una mujer a quien el tratamiento del cáncer le quemó las glándulas salivales. Es mejor estar vivo, por supuesto, pero ingerir comida solo por nutrirse es aburrido, desagradable y, por momentos, hasta peligroso, porque sin saliva es muy difícil tragar. Yo almuerzo con la señora. Jordi Roca va más lejos que yo. Él se enteró de que el cacao es de los sabores que más percibimos y recordamos y está en un periplo por el mundo buscando semillas, formas de cultivo y recetas que le permitan contribuir a lo que él sabe que es un problema serio y por eso es que visitaba nuestro país. Un ejemplo vivo de cómo la ayuda puede venir precisamente de la persona con discapacidad. Esa es nuestra intención. Que en lugar de barreras, encontremos maneras de dar y recibir en torno a la discapacidad.

LOS ENLACES:

INCLUSIÓN LABORAL https://elnuevodiario.com.do/inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad-en-la-administracion-publica/ JORDI ROCA https://canalcocina.es/cocinero/jordi-roca MERCEDES CANALDA https://www.eldinero.com.do/67799/mercedes-canalda-de-beras-goico-asume-presidencia-de-la-red-centroamericana-y-del-caribe-de-microfinanzas/ DIPLOMACIA GASTRONÓMICA (libro cocina de mi terruño)

https://www.embajadadominicanaenfrancia.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2324:presentacion-libro-cuisine-de-mon-terroir&Itemid=163