El BID inhabilitó a Odebrecht, como debió hacer Danilo

Odebrecht pagará al BID una multa de 50 millones de dólares al declararse culpable de sobornar funcionarios para lograr contratos y recibir pagos indebidos, sobrevaluados, por proyectos o por enmiendas a contratos financiados por el BID.

La web del BID presenta la lista de empresas y personas que “han sido sancionadas por el Comité de Sanciones del Grupo BID por haberse involucrado en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID”. Esa deshonrosa lista incluye cinco filiales de Odebrecht que están inhabilitadas para participar en proyectos financiados por el BID durante 5 años, hasta Agosto 2024, por “Prácticas Corruptas” en la hidroeléctrica Tocoma de Venezuela, en la cual ocurrieron transacciones y pagos ilícitos por un monto de 118 millones de dólares, y en el “Programa de Rehabilitación de Autopistas” de Sao Paulo, Brasil. En total se inhabilitaron 19 subsidiarias de la Constructora Norberto Odebrecht. Después de 5 años se abre un período de 10 años para “Odebrecht Engenharia e Construcao” (OEC), y de 4 años para otras filiales que, de ahí en adelante, podrían participar en proyectos del BID solamente si cumplen condiciones ya establecidas.

Los demócratas debemos regocijarnos porque el BID aplicó su política de transparencia que penaliza la corrupción, el fraude, la coerción, la colusión y la obstrucción de investigaciones y, en consecuencia, ha condenado merecidamente a Odebrecht, igual que otras entidades y gobiernos. En cambio, Odebrecht continúa acá ejecutando proyectos ventajosamente, sin cancelaciones de contratos y sin condenas de sus cómplices.

En abril 2018 dirigimos una comunicación al Presidente del BID Doctor Luis Alberto Moreno señalando: “… directivos del BID,…, fueron partícipes de un acto… inconsistente con los principios del BID acerca de la transparencia”. Esto así, porque en Febrero 22, funcionarios y representantes de múltiples países ante el Directorio del BID, incluyendo “el Director Ejecutivo ante el BID de República Dominicana, Carlos Pared Vidal, integraron una comitiva del BID que realizó una visita al proyecto Punta Catalina, divulgada” “… por el gobierno dominicano”, para “intentar que”, “quedara la falsa impresión de que ese proyecto goza de la aprobación y de la bendición del BID, aunque este”…“Banco”…“no lo ha financiado, ni tiene vínculos directos o indirectos con el mismo”. La web Presidencial difundió esa impertinente visita, resaltando que el Director que representa el gobierno de Danilo ante el BID, dijo: “Sin duda tanto yo como mis compañeros nos hemos quedado impresionados con la magnitud del proyecto”. Todo esto se manipuló como “una indulgencia exculpatoria que consagraría…” la “…inexistencia de faltas cualitativas, de naturaleza ética, en el proyecto”. Fuimos enfáticos en expresar: “Presidente Moreno, tengo la convicción personal de que ese periplo a Punta Catalina no contó con su aprobación” y le presentamos múltiples razones, abajo actualizadas, para que el BID no permitiera que lo vincularan con Punta Catalina, siendo Odebrecht su codicioso e ineficiente contratista:

1.- Es un proyecto estatizante, improvisado, o parte de una agenda oculta de Danilo. 2.- Danilo canceló una licitación previa, ya en proceso, para plantas de capital privado. 3.- Se adjudicó el contrato a Odebrecht sin competidor real. 4.- El contrato EPC fue por 1,945 Millones de Dólares y Tecnimont, consorciado de Odebrecht en Punta Catalina contrató en Brasil una planta de capacidad similar, por 910 Millones .La consultora FTI, contratada por la Comisión Presidencial reportó, falsamente, que ese costo era de 2,210 millones, no del valor real de 910 millones para simular que el precio de 1,945 de Punta Catalina era competitivo, debajo del promedio de plantas similares. 5.-Odebrecht exige, en arbitraje, 708 Millones de sobrecostos. 6.- El costo total superará los 3,000 millones de dólares.7.-El retraso era de 8 meses y ahora es de 2 años y un mes, sin exigir pago de penalidades. 8.- Danilo no ha demandado a Odebrecht por daños y perjuicios causados por su retraso. 9.- Odebrecht sobornó para aprobar el financiamiento de Punta Catalina, pero Danilo no canceló ese contrato, ni otros más, a Odebrecht.

El BID puso en lista negra a Odebrecht, inhabilitando, implícitamente a Punta Catalina, proyecto que, por sus faltas éticas y de ineptitud, impidió que Danilo acabara con los apagones en 4 años, como prometió. Tampoco bajó la tarifa ni redujo las perdidas eléctricas acorde con multimillonarios financiamientos que el propio BID concedió a Danilo. ¡Congratulaciones al BID por seguir actuando a favor de la transparencia!