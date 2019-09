General Gregorio Luperón: Una pincelada a su trayectoria (3)

Gregorio Luperón participó en las acciones de los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1863, derrotando a los mismos. Así como también en las de Arroyo Bermejo, Mojarra, Yerba Buena, Maluco y otras.

Regresó a Baní y producto de las intrigas políticas su vida corre peligro y fue puesto en arresto por el general Pedro Florentino y le dice éste que tiene órdenes de fusilarlo, pero lo deja en libertad y lo remite al Cibao.

El 20 de enero de 1864, el presidente de la República, Salcedo lo nombró en San Pedro de Macorís, como Segundo Jefe del Ejército Dominicano. El 27 de febrero de 1864 fue ascendido a General de Brigada. En los distintos puestos que estuvo dio demostración de mandó y autoridad. El 16 de octubre de 1864 es nombrado como Jefe de Operaciones de la Línea Noroeste. Al final del año 1864 ocupó la Gobernación Civil y militar de La Vega.

Proclaman a Luperón como presidente de la República, el 24 de enero de 1865, pero rechazó ésta, designándose a Benigno Filomeno de Rojas. Siendo elegido Luperón como vice—Presidente de la República, permaneciendo en dichas funciones hasta el 24 de marzo de ese año.

El 21 de marzo de 1865 contrajo matrimonio en la ciudad de La Vega, con Ana Luisa Tavárez Frías (15) con quien procreó dos hijos: Ana Luisa Adelaida (16) y Jacobo Leoncio Luperón Tavárez. (17) Luperón tuvo otros hijos con diferentes mujeres (18).

Se estableció de nuevo en Puerto Plata y fundó una casa de comercio en 1866.

Gregorio Luperón, fue miembro del Triunvirato que gobernó la República Dominicana, establecido en Santiago del 1 de mayo al 22 de agosto de 1866, en compañía de Pedro A. Pimentel y Federico de Jesús García. (19)

Fue Miembro de la Comisión Instaladora de la Respetable Logia Restauración No. 11 de Puerto Plata, y uno de sus fundadores, el 25 de septiembre de 1867, siendo su primer Orador, y su mentor y guía; y don Pedro Eduardo Dubocq, (20) Venerable Maestro.

Luperón se inició en la masonería en la Logia Nuevo Mundo No. 5, de Santiago de los Caballeros. Llegó a alcanzar el Grado 33. (21)

Luchó en contra del gobierno de los seis años de Buenaventura Báez. Combatió tenazmente a ese régimen dictatorial.

Como muy bien nos dice el Dr. Emilio Cordero Michel: “La Guerra de los Seis Años (1968—1874) dirigida por Luperón, que contó con el apoyo del nacionalista haitiano Nissage Saget, no solamente derrotó a Báez y Salnave, sino que impidió que toda la isla se convirtiera en un territorio de la unión norteamericana”. (22)

El 28 de enero de 1870 dirigió una exposición al Congreso de los Estados Unidos de América protestando por las negociaciones antinacionales de Grant y Báez.

El presidente Grant le ofreció al general Gregorio Luperón, el 10 de febrero de 1871, por intermedio del Cónsul estadounidense Croswell a cambio de su adhesión al proyecto de Anexión a los Estados Unidos de América, la suma de $500,000.00 dólares, para que pagara los gastos de la revolución, y el nombramiento de Gobernador de Santo Domingo. Luperón rechazó tal proposición.

Notas

15. Nació en San José de los Llanos, el 4 de julio de 1850, hija de Manuel Tavárez y Eneria Frías (nació en San José de los Llanos el 27 de mayo de 1830 y murió en Puerto Plata el 2 de enero de 1920).

16. Nació en Turks Islands, el 17 de noviembre de 1867 y murió en Puerto Plata el 17 de abril de 1958. Luisa Luperón Tavárez casó en Puerto Plata el 23 de agosto de 1884 con Francisco Antonio Bordas Franco (1850—1915, hijo de José Bordas y de Ramona Franco) y procreó dos hijos: Marina Bordas Luperón (1894— 1975), se matrimonió en Puerto Plata el 29 de septiembre de 1915 con Carlos Juan Landrau del Toro (1886—1925, hijo de José Dolores Landrau y Juana del Toro y procrearon los hijos: Carlos José (a) Papín (1917—2004), Remírame M. (1916—1991), Luís M. (1919—2001), Gloria (1921), Olga (a) Cuca (1924) y Cástulo Landrau Bordas (a) Bomba (1923—1992) ,éste fue un antitrujillista). De padre, existen dos: Mirka y Renato (fallecida) y José Bordas Luperón (1884—1943), casó con Flora Mercedes Castellanos Borrel y tuvieron los hijos: Leonor (a) Noné (fallecida), Luisa Catalina (muerta), Flora, José Rafael (fallecido) y Altagracia Bordas Castellanos (muerta). Doña Luisa Luperón Tavárez fue la hija mimada del general Gregorio Luperón. Después de haber nacida en la opulencia, murió en la más angustiosa miseria. Vivió en los últimos años de su existencia de la caridad pública y de una exigua pensión del Estado Dominicano. Doña Diomeda Landrau, residió con Luisa Luperón por muchos años. El Lic. José María Nouel Bobadilla fue el abogado que divorció a la hija del general Gregorio Luperón, señora Luisa Luperón Tavárez de Bordas (1867—1958) con el señor Francisco Antonio Bordas Franco, mediante sentencia de fecha 13 de mayo de 1902. Luisa Luperón por no tener dinero le pagó en tierras en la parcela No. 32, del D. C. 7 del Municipio de Puerto Plata, sitio de Guainamoca de los Gómez, su honorario de abogado al Lic. José María Nouel B., autor del libro: Reminiscencias forenses (1941). Véase a Francisco A. Spignolio. General Gregorio Luperón. Primera espada de la Restauración. Estados Unidos de América, Sin imprenta, 2005, páginas 561 a las 579.

17. Nació en Saint Thomas, el 21 de septiembre de 1871 y murió en Puerto Plata, el 20 de mayo de 1896.

18. Ver Hugo Tolentino Dipp. Gregorio Luperón. Biografía política. Cuarta edición. Santo Domingo, Editora Taller, 1997, página 175. Cuando dice: “Además de estos hijos, Luperón tuvo otros. Adela Pierret, su primera hija, fue concebida por la señora Regina Pierret; María Isabel Zafrané de Cambier, hija de la señora Julia Zafrané Vda. Ericsson; José Hernández, hijo de la señora Enriqueta Hernández.

19. El gabinete estuvo conformado así: Comisión de Interior y Policía: Eusebio Manzueta, Juan n. Tejada y Apolinar de Castro; Comisión de Hacienda y Comerció: Eusebio Pereyra, Pedro T. Garrido y Juan R. Fiallo; y Comisión de Guerra y Marina: Juan E. Aybar, José del Carmen Reynoso, Wenceslao Álvarez y Manuel María Castillo. Ver Juan Ventura. Presidentes de la República Dominicana. 18448—1996. Santo Domingo, Editora Cántera Gráfica, 1996, página 21.

20. Había nacido en las Antillas Francesas en el año 1803. Perteneció al ejército francés, siendo aún muy joven, donde adquirió amplios conocimientos de las artes militares. Tenía ideas liberales. En el año 1830 se estableció en Puerto Plata don Pedro Eduardo Dubocq, dedicándose al comercio y corte de maderas. Casó con Eloísa Anastasio Ranché y procreó los hijos: Eduardo, Carmen, Octavio, Eleonora, Victoria y Enrique Dubocq Ranché. Murió en Puerto Plata el 27 de agosto de 1884.

21. Ver el Libro de Oro (A) de la Logia Restauración No. 11, de Puerto Plata, folios 1 y 6.

22. “Luperón y Haití”. Ecos. Años 4 (1996), No. 5, página 48 (órgano del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo).