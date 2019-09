Ideas baratas para un mayor turismo en nuestra Ciudad Colonial

En un viaje a Croacia ubiqué una de las tantas antiguas iglesias católicas que ya no funcionan como tales, pues ya no están consagradas. En ella persiste la costumbre, enfatizada, por supuesto, por los guías turísticos, de jalar una larga soga que conecta a una campana ubicada en el techo para que esta doble, es decir suene. La tradición es que la pareja que lo haga y que no ha tenido hijos, los tendrá, las que están embarazadas tendrán hijos sanos, el que bajo ella declare su amor a su pareja vivirá feliz, etc. No hay turista que deje de jalar la soga y se fotografíe haciéndolo. En nuestra ciudad (reitero, no zona) colonial existe la vieja Capilla de Los Remedios en la calle Las Damas esquina Mercedes. Hoy día tan solo se utiliza para actos culturales. Al momento de entrar, si el lector mira hacia arriba, verá el lugar donde antes estaba una de sus campanas. ¿Cuánto cuesta una campana y una soga, pagadas por nuestro ministro de Turismo?