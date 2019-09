El sábado 31 de agosto pasado, en la revista cultural Plenamar (que está vinculada con Acento), leí con mucho agrado la crítica de Ysidro Eduardo García (a quien no conocía y nunca había oído mencionar) sobre la película de Quentin Tarantino, “Érase una vez en… Hollywood”. Grande fue mi sorpresa dos días después (o sea, el lunes 2 de septiembre) al recibir un correo electrónico que me escribió el mencionado crítico, que reproduzco parcialmente a continuación:

“Tanto usted como yo publicamos críticas de cine el pasado sábado, 31 de agosto en la revista cultural Plenamar. Como cinéfilo, usted sabe que, en casos extraordinarios, la realidad supera la ficción. Tengo interés en publicar una crítica sobre «Under the Silver Lake», la cual concluí el 30 de agosto. Por increíble que suene, usted y yo tenemos las mismas consideraciones con relación a las referencias cinematográficas que utiliza su director, David Robert Mitchell (al momento de mencionar las películas de Hitchcock, Altman y Paul Thomas Anderson). Por tal motivo, quiero remitirle mi crítica, previa remisión a los editores de Plenamar, para que la pueda leer y así evitar cualquier suspicacia o malentendido. Le adelanto que me gustó su abordaje. También quedo en contacto por esta vía en caso de compartir impresiones de la película”.

Después de leer la crítica que García me remitió sobre «Under the Silver Lake», le contesté lo siguiente: “Muchas gracias por escribirme. No solo «en casos extraordinarios» sino constantemente la realidad supera la ficción. Las coincidencias entre usted y yo en observar las referencias y homenajes a las mencionadas películas de Hitchcock, Altman y Anderson, evidencian que ambos hemos visto muchas películas y tenemos buena memoria fílmica, lo que nos ayuda a entender y disfrutar, tanto «Under the Silver Lake» como «Once Upon a Time in… Hollywood». Las críticas que usted ha escrito sobre ambas películas son magistrales y su lectura me ha resultado muy placentera y educativa, pues están muy bien escritas y además muy bien documentadas. Ambas evidencian que usted ha hecho una minuciosa investigación y un profundo análisis. Espero seguir leyendo más críticas de su autoría en Plenamar y me gustaría saber si puede asistir este viernes 6 de septiembre a las 8 a.m. al programa radial El Matutino Alternativo para que conversemos sobre ambas películas”.

En efecto, Ysidro Eduardo García participó en dicho programa, asombrando con su capacidad de análisis y sus conocimientos cinematográficos al equipo de producción y al público. Si usted quiere comprobar si tengo razón o no, aquí le dejo los enlaces de las dos primeras críticas de Ysidro Eduardo García (nacido hace apenas 23 años en San Francisco de Macorís), publicadas en Plenamar los sábados 31 de agosto (la de “Érase una vez en… Hollywood”) y 7 de septiembre (la de «Under the Silver Lake»):

https://plenamar.do/2019/08/una-oda-al-viejo-hollywood-critica-a-once-upon-a-time-in-hollywood/

https://plenamar.do/2019/09/mas-sobre-under-the-silver-lake-relato-de-una-polarizacion-anunciada/