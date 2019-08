La verdad, no sabemos si el llamado ¨Abusador¨ tiene o merece el nombre por como ejerce su poder mafioso o económico, lo que sí que sabemos es que el gobierno, la policía, la justicia y hasta la madre de los tomates son otros buenos abusadores porque a cada rato, o mejor dicho de manera permanente, abusan de los idiotas ciudadanos que somos nosotros con lo que pudiéramos bautizar ya como ¨abusadoradas¨ que son abusos que van más allá de los mismos abusos.

-Abusadorada es que un señor lleve quince, veinte años, los que sean, haciendo de las suyas con el narcotráfico en un país donde se conoce al tuerto dormido y al cojo sentado, y ninguna autoridad diga que no lo sabía.

-Abusadorada, aún mayor si cabe, es decir que al caso se le estaba dando seguimiento. Parece que en vez utilizar agentes secretos tipo James Bond y perros entrenados para el rastreo de drogas y otras sustancias prohibidas, utilizaban tortugas cojas, y no ninjas precisamente.

-Abusadora es que este fenómeno se repita cada cierto tiempo como si se tratara de una cosecha de habichuelas o de mangos y las autoridades no apliquen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder o al menos no de manera tan continua.

-Abusadorada es que un señor sea señalado en un intento de asesinato de un famoso pelotero y ni siquiera se le llame para interrogarlo para saber el grado de incriminación, o no, en ese delicado y peligroso asunto.

-Abusadorada es que desde sectores oficiales se le avise para que ponga pies en polvorosa, o dicho en más dominicano se largue sin saber a dónde. Tal vez se esté riendo con la muela de atrás junto el Quirinito aquel que se auto murió y resucitó por arte de magia, siendo esta magia dinero.

-Abusadorada es que teniendo tantos inmuebles de lujo, negocios dudosos, discotecas, plazas comerciales, relojes caros por pipá, que pasó mercancías costosas por la aduana sin pagar aranceles, ninguna autoridad, policía, narcotráfico, impuestos, ni siquiera los centros espiritistas no supieran nada de nada y se hayan estado chupando por siglos el dedo de la ignorancia.

-Abusadorada es que ese señor adeudara millones y millones a Hacienda durante años y años, cuando este dependencia oficial es tan diligente y eficaz cobrándole a uno cualquier impuestito por chiquito que !Y lo que fuñen en ese proceso!

-Abusadorada es que cada cierto tiempo aparezca un Quirino, un Figueroa Agosto, Un Abusador, unos hermanos cubanos, y tantos otros, que establecen imperios del mal, y aquí se pueda hacer porque hay muchas autoridades que lo permiten y cobran su peaje correspondiente para que eso suceda.

-Abusadorada es que nunca apresen a los que permiten que surjan y florezcan este tipo de abusadores y se impide que salgan a la luz pública de la justicia y se permite que permanezcan siempre a la sombra de la impunidad, con sus buenos molongos mal ganados en los bolsillos.

-Abusadorada es que sean los gringos siempre quienes destapen los nidos de cacatas, léase Tucanos, Odebrecht… y otros muchos, para que entonces la policía y compañía por acciones reaccionen y quieran ponerse los laureles del éxito profesional.

-Abusadorada es que ante la repetición de estas acciones delictivas y por los resultados finales, ya los dominicanos ni reaccionan y lo toman como un espectáculo cómico más de esos que dan los fines de semana.

-Abusadorada es que el Presidente del país no diga absolutamente nada frente a estos escándalos nacionales ni las medidas que se deben tomar para que casos así no vuelvan a suceder.

Abusadorada es que las autoridades les quieran hacer creer a la gente la información oficial que le dicen respecto a estos casos, y que los cuentos de Andersen son niños de teta comparados con ellos.

…