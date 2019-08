«Del Sur al Sur»: Una antología de poesía y cuento que nos justifica

Toda antología, ya lo he dicho anteriormente, responde a los gustos, criterios estéticos y preferencias personales del antologador o de los antologadores. Es una selección de textos que alguien hace, destacando los que pueden ser los trabajos más significativos de los autores-as seleccionados-as.

En este caso, para la selección de las poesias, fueron escogidos doce (12) autores, entre ellos 11 hombres y una (1)autora sea mujer. Para el caso de los cuentos, fueron seleccionados 10 autores, entre ellos, una (1)mujer. Llama la atención que del total de los autores elegidos, una (1) autora sea «la única» que esté en ambos renglones, (En poesía y en cuento).

Salvando ese «detalle», tenemos ante nosotros un texto que, dentro del quehacer literario nacional, sin apoyo estatal y sin apoyo privado, nos representa dentro del proceso de creatividad que hoy se produce en nuestro país , ya que en ella hay poetas y cuentistas de diferentes pueblos de la República Dominicanat.

Estos son los autores y los pueblos que están consignados en la antología «Del Sur al Sur»: Antología de Poesía y Cuento (Editora Búho, Santo Domingo, R.D., 2019):

1-Alejandro Santana (1960), de Samana.

2-Bismar Galán (-) (-).

3-Fania Herrera (-), de San Juan de la Maguana.

4-Fernando Fernández (-), de Neiba.

5-Ike Méndez (-), de San Juan de la Maguana.

6-Josué Leger Peña, (-), es de Barahona.

7-Luesmil Castor Paniagua (-), es de San Rafael del Yuma, La Altagracia.

8-mario de san juan (Mario Roberto Sánchez Nin) (1955), es de San Juan de la Maguana.

9-Nicolás Mateo (-), es de San Juan de la Maguana.

10-Rafael Emilio Pineda (-), es de San Juan de la Maguana.

11-Salvador Santana (1956), es de San Juan de la Maguana.

12-Tulio Cordeo (-) (-).

La segunda parte de la antología… que es la de cuento, está integrada por 10 autores. De esos 10 autores, sólo tres (3), no aparecen en la parte de poesía. Esos autores son César Namnúm Guerrero (San Juan), Juan José Namnúm Tavárez (San Juan) y Tony Rodríguez Labour, (Neiba).

Amigo lector, yo sé que a usted le interesa ese tipo de nimiedades descriptivas, y tiene razón, pero…al tratarse de una antología literaria, titulada del Sur al Sur, es conveniente indagar en la estructura estratégica que representa el corpus estructural de la antología. Una antología es la suma representativa, en este caso de poesías y cuentos de diferentes autores con asumen una concepción y una mirada distinta de y sobre la vida.

Ahí reside la importancia de esta antología, en facilitarle al lector o al estudioso de la literatura, un compendio de autores con sus textos que, en vez de estar dispersos, se encuentran reunidos, organizados en una obra. Eso, para los que estamos metidos en estos menesteres analíticos de la creación, los autores y el mundo editorial, tiene su valor táctico, al momento de investigar al respecto.

Como se puede comprobar, esta vez no he incursionado en el discurso de la producción de un autor en específico de los seleccionados en esta antología. Me he quedado con el texto (libro) como pieza integral, porque si elijo un autor para estudiar su producción, se me quedarían veintiuno (21), sin analizar.

Esa antología es una muestra clara y precisa de que hay bastante literatura del Sur, que, con una mano amiga, estatal o privada, puede permitir más desarrollo editorial, al Sur. Del Sur al Sur, es una antología que nos justifica como sujetos creativos y como sujetos pensadores.

El real significado de esta antología es demostrar a los demás que no simplemente somos uva; sol; vino; mango; yodo; maíz; habichuelas; plátanos…ahí está la muestra…tambien somos cultura; ritmo; poesía; cuento; música. Somos también…lengua discurso y poder. Esa antología, delata nuestro soñar…desnuda nuestra creatividad… ante el ancho espejo de ilusiones de este pluriforme mundo global.