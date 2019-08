Gaspar Polanco fue la primera espada de la Guerra Restauradora, según Alcides García Lluberes

El conocido escritor, ensayista y hombre de izquierda Rafael Chaljub Mejía, escribió un artículo bajo el título ¿Gaspar Polanco o Luperón?, en el periódico digital El Día, de fecha ­­16 de agosto de 2019, en donde dice: “Las comparaciones siempre son odiosas, pero como una vez Juan Bosch dijo que el personaje más importante de la Guerra Restauradora era el general Gaspar Polanco, ahora, en el ciento cincuenta y seis aniversario del triunfo de esa gloriosa epopeya, me permito contradecir al profesor y darle la primacía al general Gregorio Luperón”.

El primero en el país que dijo que el general Gaspar Polanco Borbón (1816–1867) fue la primera espada de la Guerra Restauradora por en encima del general Gregorio Luperón, lo fue el reconocido historiador y médico Dr. Alcides García Luberes (1889–1967), en el año 1952, a través de la revista Clío No. 94, págs. 89–106, septiembre del año 1952, dicho artículo aparece recogido en el libro Duarte y otros temas, de su autoría. Recogidos los artículos por Vetilio Alfau Duran. Santo Domingo. Editora del Caribe, C. por A., 1971, págs. 427—472). Academia Dominicana de la Historia, Vol. XXVIII).

El profesor Juan Bosch (1909–2001), el 20 de agosto de 1980 comenzó a publicar una serie de artículos en el semanario Vanguardia del Pueblo, órgano de su organización PLD y lo recogió en el libro La guerra de la Restauración. Santo Domingo, Editora Corripio, C. por A., 1982, Págs. 261. En dicho libro Boscho sostiene la supremacía de Polanco Borbon sobre Luperón. No cita en ninguna parte de su libro al Dr. García Lluberes. Por tanto, el planteamiento de Bosch no es original de su autoría, sino de García Lluberes.

Como se puede ver, el primero que dijo sobre la primacía de Polanco Borbón sobre Luperón fue García Lluberes. Ningún historiador nacional o extranjero refutó o apoyó ambos planteamientos, en 1952 y 1980.

Polanco Borbón participó en las dos guerras de 1844 y 1863. No sabía leer y escribir. Se destacó como militar y guerrero. Dirigió en Puerto Platas los tres cantones: Cafemba, Las Jabillas y Maluis en la Guerra de la Restauración. Fue presidente de la República, del 10 de octubre de 1864, al 24 de enero de 1865.

El joven puertoplateño Gregorio Luperón, con apenas 22 años de edad y no conocido aún, se negó rotundamente a firmar el acta de Anexión. A partir de ahí no cesó su lucha por la restauración del país del dominio español. Luperón se convertiría en el auténtico líder y en la primera espada, por sus destrezas en las armas y don de mando en esa gesta.

Luperón no fue un intelectual y mucho menos un gran escritor. Pero alcanzó su estatura heroica en los campos de batallas y fue un gran jefe de la guerra popular. Fue presidente de la República del7 de octubre de 1879 al 1 de septiembre de 1880.

La figura del general Gregorio Luperón cada día se agiganta y crece más con el tiempo, y, mientras aparecen nuevas investigaciones sobre él, queda mejor situado ante la Historia. Es un personaje que ha sido estudiado y analizado también por historiadores extranjeros. Mientras más se hurga en él crece su arraigo, valor y respeto alcanza su figura en el contexto del país, del Caribe y de América Latina, pues conjuga al valiente luchador por nuestra soberanía, por la libertad y al visionario del porvenir dominicano.

Ahí tenemos, en una breve pincelada al héroe y a la figura preponderante en la historia local, regional y nacional, que por sus actuaciones y méritos acumulados en la gesta restauradora se ganó el primer lugar en la misma.