“¡…Sí a las renovables en la arquitectura!” (VI)

Continuando con algunas sugerencias de integración, si vale el término para los ejemplos siguientes, podemos hablar de parasoles/lamas y/o toldos solares, e incluso podríamos hablar de sistemas de pérgolas que a la par de ofrecer algo de protección solar, permitiendo el paso de cierta cantidad de luz, también cumplen una función de captación energética.

Una imagen clara de lo que comentamos, de la integración de lamas y/o toldos de protección y captación solar al mismo tiempo, la vemos en la rehabilitación energética del edificio del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), en el campus de la Ciudad Universitaria de Madrid. Ver imagen en el enlace de la noticia adjunta: https://mejoresedificios.com/programa-omega-cm-coordinado-ciemat-busca-sistema-monitorizacion-la-eficiencia-energetica-edificios-construidos/

Este edificio como otros pertenecientes al Ciemat sirven de demostradores de sistemas de generación de energías renovables integrados a la arquitectura. Si bien es cierto que el tema de la harmonía visual puede traspasar el campo de lo subjetivo y entrar en lo objetivamente poco gracioso, también es cierto que la simple incorporación de estos sistemas – en las lamas y toldos fotovoltaicos- en las fachadas de sus edificios supera por mucho la mera declaración de intenciones e inspira al observador iniciado en el arte de proyectar edificios a plantear soluciones análogas con las mejoras propias de un diseño arquitectónico optimizado.

Un edificio con una fachada marcada claramente por un conjunto de lamas fotovoltaicas (FV), que también es mucho más que una declaración de intenciones, es el del Energy Research Centre of the Netherlands (Países Bajos). Este edificio de Bear Architecten, del año 1963, con la rehabilitación energética en el año 2001, ofrece con sus sistemas de captación hasta 26.21 kWp, que se dice pronto, pero que suponen una aportación más que significativa. Ver enlace Bear Architecten: http://bear-id.com/projects/ecn-petten-31/.

Otro edificio digno de mención en este pequeña relación de edificios fotovoltaicos, es decir que integra los paneles de manera magistral en su trama constructiva, es el Caltrans District 7 Headquarters, en Los Angeles, EE.UU. del Morphosis Architecture (https://www.morphosis.com/) , del año 2004. Este edificio con forma de pastilla alargada, con eje norte sur, deja hacia el lado sur una cara fotovoltaica formada por lamas FV convenientemente orientadas y que preceden un cerramiento tipo muro cortina. En el enlace siguiente es posible ver varias imágenes del mismo: https://www.archdaily.com/206947/flashback-caltrans-district-7-headquarters-morphosis?ad_medium=gallery.

Podríamos seguir

Tal como decíamos la semana pasada – y lo repetimos en esta semana- podríamos seguir esta labor de divulgación de obras singulares en las que la FV es un elemento protagónico de las soluciones constructivas. No sucumbir a la tentación es tarea difícil, pero dejaremos que sea el lector – iniciado en el tema con estas breves reseñas, o bien experto en el tema y que nos honra con su atención – el que complete este recorrido si es de su interés.

Demostrado queda (y no por lo que hemos compartido por aquí, no somos tan pretenciosos), que integrar arquitectura y renovables en un solo concepto de diseño es factible y además viable. Evidentemente todo pasa por integrar, y que valga el término, dicha forma de proyectar en nuestra praxis cotidiana. Ojalá que lo peculiar sea la no integración y que por defecto solo seamos capaces de conceptualizar a partir de una posición holística que englobe arquitectura y eficiencia energética.

Hasta la próxima.