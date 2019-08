Solo el amor alumbra lo que perdura (*)

En estos días en que se volvió “moda” opinar sobre “ideología de género” saque un tiempito de mi vida para leer los comentarios en las redes sociales de las personas que “denuncian” tal “perversidad”, y la verdad no salgo de mi asombro. Estaba consciente de que grupos poderosos se encargaron de tergiversar los propósitos de la Orden Departamental 33-19 afirmando que quienes están a favor de una política encaminada a una transformación educativa centrada en la igualdad y la equidad, somos una especie de “monstruos” que quieren llevar “depravación” a las escuelas. Ahora bien, se supone que quienes se oponen se consideran personas muy “buenas” y muy cristianas; y, ¡oh sorpresa! Los comentarios están llenos violencia, agresividad y un marcado deseo de dañar. Algunos ejemplos:

Un hombre que se presenta como el paladín de la defensa de las “familias” tomó la foto de una mujer en sobrepeso que pintó en su abdomen una consigna de protesta, la colocó en su muro con improperios, insultos y una burla sarcástica sobre su gordura. Esto encontró mucho apoyo de personas “piadosas” que consideran un oprobio que en las escuelas se hable de igualdad y equidad, y que supuestamente están muy preocupadas por el desarrollo y la educación de sus niñas y niños.

Encontré otro comentario en donde una mujer se preguntaba de forma vulgar y grosera sobre el disfrute de la sexualidad de las feministas, y sobre lo que les gusta hacer y que les hagan. Discúlpenme, no voy a repetir sus palabras de mal gusto, solo manifestar mi asombro porque ahí, nuevamente, personas que están muy “preocupadas” por lo que se imparta en la educación dominicana plasmaron muchísimos comentarios terribles. Los considero una manifestación de poco nivel evolutivo y de una inexistente empatía con el prójimo.

Sinceramente, lo que se me ocurre es que hay que sentirse muy mal emocionalmente o estar en una profunda soledad para tratar de ser “popular” atacando a otras mujeres en las redes sociales… Y sentí una honda pena por quienes les siguieron el juego atacando una filosofía de vida que, como siempre digo, es tan generosa que busca igualdad para todos los seres humanos, no vengarse de todo el daño recibido, como es el feminismo.

Encontré otro referido al feminismo de Abigail Mejía, afirmando que ella no estaría de acuerdo con la “ideología de género”. Ahí me dio un poco de vergüenza ajena: si usted va a presumir de ser descendiente de una mujer tan valiente y brillante, al menos estúdiela un poquito. Abigail y su pensamiento feminista provocaron grandes y diversas polémicas en los círculos políticos e intelectuales conservadores de su época (primeras décadas del Siglo XX). (2) Y, en 1927, para la celebración de la Asamblea Constitutiva del Club Nosotras, estimuló y logró que todas las mujeres de la más alta sociedad de la época se cortaran el pelo, lo que era una gran irreverencia, pues se consideraba que las mujeres debían llevarlo largo. Puedo imaginarme el “pique” que sufrieron aquellos esposos, y lo mal que debía caerles Abigail (como pedrada en el ojo). Así que prefiero imaginarla apoyando que en las escuelas haya una formación integral, adecuada para cada edad, que trabaje la igualdad de género y el respeto a todos los seres humanos, sus hechos la encaminan en senderos de justicia, no de conservadurismo a ultranza.

No seguí más. Me resultó evidente que un grupo de personas que arremete con ira, se burla de los demás y quiere continuar imponiendo una cultura de desigualdad, nunca va a apoyar una transformación educativa. Lo lamentable es que como manejan inmensidad de recursos económicos y de todo tipo, imponen una burda manipulación del discurso que genera miedo en las poblaciones. Pero tengo mucha fe y esperanza en la vida de Jesús, que fue crucificado por sus ideas de amor al prójimo, en que esa naturalizada ideología de género que defienden los grupos anti derechos y que se afirma en atacar a otras personas, en la burla, en ridiculizar y expandir miedos, será vencida por el amor de Jesús, porque solo el amor convierte en milagro el barro, engendra la maravilla y alumbra lo que perdura.