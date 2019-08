Teatro, ópera y ballet desde Londres

Helen Mirren ganó el Oscar a la mejor actriz por su magistral personificación de la reina Elizabeth II en los días que siguieron a la sorpresiva y trágica muerte de la princesa Diana, en la película de Stephen Frears, “The Queen” (2006).

Helen Mirren también encarnó a la reina Elizabeth II en otra extraordinaria actuación en la obra “The Audience”, en una producción del National Theatre de Londres que proyectará el cine Fine Arts Novo Centro, el domingo 20 de octubre a las 4:00 de la tarde (por tercera vez, pues ya había sido presentada en 2015 y 2016 con mucho éxito y muy buena acogida por parte de los espectadores asiduos de National Theatre Live, la serie de obras teatrales que son grabadas en Londres para ser proyectadas en cines, alrededor del mundo, serie en la cual participan más de mil cines de cuarenta países, incluyendo en el nuestro a Fine Arts Novo Centro algunos domingos a las 4:00 de la tarde).

Antes de la fecha señalada, serán presentadas en la pantalla de dicho cine otras dos obras:

El domingo 18 de agosto: “All About Eve”, basada en la película homónima de Joseph L Mankiewicz que en 1950 ganó 6 premios Oscar, incluyendo mejor película, dirección y guión. En esta adaptación de Ivo van Hove, protagonizan Gillian Anderson y Lily James los roles que en la película representaron Bette Davis y Anne Baxter.

El domingo 15 de septiembre: “All My Sons”, dirigida por Jeremy Herrin y protagonizada por Sally Field, Bill Pullman, Jenna Coleman y Colin Morgan. Es una obra de Arthur Miller, el legendario dramaturgo a cuya autoría se deben también, “Death of a Salesman”, “The Crucible”, “A View from the Bridge”, entre otras.

A propósito de Londres, siguiendo los pasos de The Metropolitan Opera House de Nueva York, The Royal Opera House de Londres también comenzó hace algunos años a transmitir óperas, las cuales podemos disfrutar en Santo Domingo, en diferido, en versiones grabadas que se proyectan en una pantalla habilitada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con los auspicios de la Fundación Amigos del Teatro Nacional, la Fundación Amigos de la Ópera RD, la Fundación Sinfonía, la Cámara Británica de Comercio y la Embajada del Reino Unido.

Luego del éxito de “La forza del destino”, de Verdi, en mayo pasado, dichas entidades anuncian la temporada 2019-2020 con cuatro funciones de Royal Opera entre noviembre de este año y junio del año que viene: “Don Giovanni”, de Mozart (noviembre 24); “La Bohème”, de Puccini (marzo 8); “Fidelio”, de Beethoven (abril 26); y un doble programa con “Cavalleria Rusticana”, de Mascagni, y “Pagliaci”, de Leoncavallo (junio 14).

Además, tres funciones de Royal Ballet, con sendos clásicos de Chaicovski: “El Cascanueces” (diciembre 8), “La Bella Durmiente” (febrero 23) y “El Lago de los Cisnes” (mayo 24).

Entradas y abonos disponibles en la Fundación Sinfonía cuyo teléfono es 809-532-6600 y su correo electrónico:

[email protected]