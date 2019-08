El dinero ya no asegura presidencia en este país

El panorama político nacional ha cambiado. Estamos ante una sociedad beligerante, informada y comunicada, aunque todavía arrastramos los resagos de la manipulación en nuestros medios de comunicacion, por parte de una gerentocracia comunicacional que respinde a intereses políticos y económicos que no han entendido que, en el mundo de hoy, el que menos usted cree, ya posee su emisora o su canal de televisión, desde un celular que le permite filmar, difundir y promover hechos, a partir YouTube.

Toda esa transformación a lo interno de nuestra sociedad, obliga a las cúpulas politicas a actuar con cautela y no continuar tratando de imponer lo individual o lo particular, a las bases o a la mayoría. Es el momento del consenso. No es momento de imposiciones y menos en un país que ya descubrió donde están los espacios para desparramar su voz y sus reclamos.

Hago esta introducción, para enviarle este mensaje al Comité Político y al Comité Central del Partido de la Liberacion Dominicana, a propósito de la reunión que sostendrá este viernes 9 de los corrientes, para seleccionar los candidatos que tienen «derechos» a presentarse en las primarias para seleccionar el candidato que presentará el PLD , en las próximas elecciones en mayo del 2020.

Hablemos claro. Sé que cuanto yo diga aquí, puede ser presentado en mi contra. No quiero que me vengan con el sofisma de que «diga eso en su organismo», a sabiendas de que los organismos intermedios no se reúnen. Es momento de trillar el camino más directo y seguro hacia las elecciones del 2020.

Este poder actual ha desmembrado la estructura institucional del PLD, como partido. Nada más, los que NO hemos colgado nuestra cabeza en la mata de limoncillo o de «quenepas» en el patio de la Casa Nacional del PLD, nos jugamos la faja y fijamos posición, en nuestra condición de sujetos pensantes que pretendemos tener sentido ético y revolucionario.

Los intereses individuales, no pueden seguir por encima de los intereses colectivos o de las masas y, el Comité Político y el Comité Central del PLD, están obligados a entender esa tangible realidad, o se AUTOANULARÁN. Aprendan bien esa lección. El dinero ya no asegura presidencia en este país.

Hablemos claro. No sé si llamarles compañeros, «empresarios» o amigos «comesolos». El dinero ya no asegura presidencia en este país. En política no se improvisa, ni se actúa por impulso personal. En política hay que distender las emociones y actuar con razonamiento lógico, procurando ver los intereses de poder. Hay que ser pragmático con razonamiento…sin emotividades triviales de niños rencorosos…

No es momento de imponer murallas, contra aquel que puede ser tu única salvación para asegurarte seguir en el poder político. Porque cualquier ceguera e inoportuna acción individual o imposición de una determinada fuerza coyuntural, nos puede sacar de los espacios de poder, y, en vez de facilitarnos el triunfo electoral, nos puede asegurar «La otra «Victoria» tenebrosa de pestilentes y oscuros «Najallos». Así de simple. Sin tapujos. Despierten ahora…o abrirán los ojos cuando ya esté la pesadilla (¿?).

No es el momento de responder con absurdos rencores. Es el momento de razonar de manera política, fría, y de responder con serenidad lo que el momento reclama: Ir con la mejor y más representativa ficha política, al tablero de la contienda para ganar. Ganar-ganar, en este momento nada más es posible en UNIDAD, ahora.

Dejen su ceguera de niños rencorosos y actúen de manera madura y prudente, porque si ustedes siguen cerrando el paso a el que entienden que no responde a su cuadra…entonces…sentirán las voces…los truenos…los rayos y las centellas de unas masas irredentas… pateadas, olvidadas, perseguidas, traicionadas y humilladas…con palos y tambores…acusándolos…y acosándolos a ustedes del templo, por fariseos y, con sobrada razón, NO reconocerán sus inoportunos mandatos. Actúen ahora…o los veré recostados sobre el quejumbroso muro de las lamentaciones.

Este día 9 de agosto…es posible una de las ÚNICAS oportunidades que les quedan a ustedes, los «colegiados del Comité Político y del del Comité Central del PLD», para demostrar interés y cordura por la reclamada UNIDAD de intereses políticos, permitiendo que todos los pre-candidatos a la presidencia en ese partido, sean admitidos o presentados en un solo bloque, para que concurran a las primarias y allí podamos elegir al candidato que nos representará en las elecciones del 2020.

Yo, de manera particular, apoyo la propuesta presentada por el compañero, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Haivanjoe NG Cortiñas, quien propuso que el ex presidente Leonel Fernández sea proclamado por consenso candidato presidencial de esa organización política, sin la necesidad de celebrar el proceso de primarias pautado para el día 6 de octubre.

Proclamen sin primarias, al Dr. Leonel Fernández, como ÚNICO candidato a la presidencia de la República, por el PLD. LA UNIDAD interna es obligatoria para seguir dirigiendo esta sociedad por nuevos caminos de democracia.

Para facilitar esa necesaria UNIDAD partidaria alrededor del Dr. Leonel Fernández, les propongo a uno que no es santo de mi devoción, pero lo que queremos es ganar, para que, en representación de esa UNIDAD que proclamo, sea elegido ahí mismo, como candidato a la Vicepresidencia de la República, me refiero al Dr. Reinaldo Pared Pérez, por su arraigo como secretario del PLD, su madurez política y por ser, varias veces, presidente del Senado de la República. Esa es la propuesta de este simple mortal, «compañerito de las bases».

De no pasar esas dos propuestas…después no lamenten la ira que recaerá sobre ustedes. Ni «El Príncipe», ni los «teóricos»…estaremos en la obligación de guardarles respeto a su alcanforada investidura de «dirigentes».

El que tenga oídos…oiga…y el que tenga cabeza…que piense. Constitucionalizar al pueblo ha sido el mayor logro de estos tiempos. Los intereses individuales, no pueden seguir por encima de los intereses colectivos o de las masas y, el Comité Político y el Comité Central del PLD, están obligados a entender esa tangible realidad, o se AUTOANULARÁN. Aprendan bien esa lección. El dinero ya no asegura presidencia en este país.

El Dr. Leonel Fernández es, por ahora, la figura política más consolidada dentro del PLD, para ganar las elecciones de mayo del 2020, lo demás es respuesta de infantiles resabios que ya deben ser olvidados, si queremos seguir en el poder, para bien de esta nación. No olviden esto: El dinero ya no asegura presidencia en este país.