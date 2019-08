Proceso de desconcentración del istema Nacional de Planificación e Inversión Pública

El órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), ha iniciado el segundo proceso de consolidación de éste. Cumpliendo así el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2017-2020.

Respecto al proceso de descontracción, la Constitución Dominicana, establece en el artículo 196 “La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional”. Si bien es cierto este mandato constitucional, se ha dificultado la aprobación por parte del Congreso Nacional de dos anteproyectos de leyes que cambiarían la cultura de planificación de República Dominicana: 1) Regiones Únicas de Planificación, y 2) Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, ambas leyes de representación orgánica.

El actual contexto dificultad la articulación a nivel técnicos-operativo, porque cada sectorial o ministerio cuenta con su propia regionalización, más allá del marco normativo que establece el Decreto No. 710-04 que modifica el Artículo 46 del Decreto No. 685-00, que divide el país en 10 macro regiones y la visión del MEPyD es establecer 5 macro regiones, amparadas en dos resoluciones 11-18 y 3-19. El grado de dificultad al día de hoy a la hora de planificar en un mismo espacio territorial, se puedes visualizar en minúsculo ejemplo: si se reúnen tres directores de planificación de los ministerios de agricultura, salud pública y educación, cada uno llevaría consigo en sus respectivos portafolios tres tipos de regionalización o división territorial. Evidentemente esto permite brecha para articular programas, planes y proyectos, ejerciendo una alta demanda de tiempo y procesos técnicos para la coordinación.

El MEPyD ha dados pasos institucionales para mejorar la articulación, no solo a nivel central de la administración gubernamental, sino para acercar y eficientizar el proceso de planificación entre los nivele de gobiernos: Nacional y Locales; en tal sentido el Ministerio ha emitido dos resoluciones NO. 11-18 estableció la regionalización del territorio dividido en las regiones Cibao Noroeste, Cibao Nordeste, Este, Sur Central y Suroeste, cada una compuesta por sus respectivas provincias y municipios; y la No. 3-19 que aprueba la estructura organizativa de las direcciones regionales de planificación, ambas permitirán el proceso puente de establecer un mismo lenguaje de planificación en la Admiración Pública, hasta la aprobación de los referidos anteproyectos de leyes.

¿Qué se busca? Impulsar el desarrollo ordenado y equilibrado de la inversión pública, el ordenamiento territorial a nivel regional con forme a un proceso de integración de los Sectores: Público, Privado y Social, ponderando las vocaciones territoriales: potencialidades, limitaciones y las brechas presentes en cada territorio para lograr la cohesión territorial y social.

Aportar valor agregado que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de las regiones, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático. Influir en el desarrollo integral e inclusivo, apoyado en el gasto público más eficiente y transparente. Estimular el equilibrio de la cooperación internacional a nivel del territorio; promover los instrumentos de planificación estratégica y operativa del sector público en cada región; viabilizar el cofinanciamiento del gasto de capital, para mejorar la calidad de vida y la felicidad de cada ciudadano.