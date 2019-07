Cómo curar la soledad del poder

Para Danilo Medina, la confrontación interna del PLD es una cura para la profunda herida que significa el próximo abandono del poder y la soledad que lo rodea. Evitará a toda costa esa soledad manipulando a los aspirantes a ser candidatos a la presidencia de su partido enfrentando a Leonel Fernández en las primarias de octubre.

También los miles de candidatos a alcalde, regidores, senadores y diputados estarán muy cerca del presidente rogándole su apoyo para ser escogido y ganar en las próximas elecciones.

Esa lucha de poder entre dos facciones del mismo partido le permitirá a Danilo seguir recibiendo gente y pleitesía ya que para evitar que su contrincante gane las elecciones hará uso de todo su poder y de la gente que lo rodea.

Ofrecerá ayuda financiera los candidatos de su tendencia, salvo que lo traicionen y se cambien al otro bando. Y con esa ayuda vencerá en muchas comarcas destronando a los aspirantes leonelistas.

Buscará tener una buena representación en el Congreso y los municipios para tratar de neutralizar cualquier intento de retaliación si Leonel Fernández es elegido presidente. Porque una cosa es cierta: si Leonel gana las elecciones en el 2020, Danilo y sus más cercanos colaboradores tendrán que enfrentar a la justicia por los sobornos de Punta Catalina.

Eso lo saben los danilistas y sobre ello actuaran en consecuencia.

Durante todo el proceso electoral el odio entre ambas facciones se ahondará y pondrá en peligro la continuidad en el poder del PLD, lo que sería la mayor bendición para este país.

Por otra parte, Danilo usará su influencia y poder con la oposición para un posible arreglo electoral si se ve acorralado por su principal oponente y para ello negociará su rehabilitación para ser de nuevo candidato en el 2024. Yo te apoyo, pero no me persigues y me rehabilita.

O sea, el presidente continuará en la palestra publica y no estará tan solo como muchos creen, llegando inclusive a influir sobre el resultado electoral del 2020.

De ahora en adelante, el presidente será más comunicativo con la prensa, intensificará sus visitas sorpresas promoviendo a los candidatos de su tendencia a los gobiernos municipales y hará todo lo posible para terminar las obras en construcción incluyendo Punta Catalina.

Tratará de desplazar a Leonel de la presidencia del PLD y es muy posible que antes de las elecciones se produzca dicho cambio quedando él al mando del partido.

En fin, sucederán muchas cosas inimaginables antes de mayo del 2020 y veremos cómo los políticos de la oposición se comportarán ante los conflictos del partido en el poder y las coyunturas políticas que se presentaran en los meses venideros, que definitivamente van a sorprender a muchos.

Sobre la economía, Danilo tratará de no dejar una crisis fiscal como la de Leonel en el 2012 porque ese seria su entierro político. Actuará con prudencia en el manejo del presupuesto y buscará que la economía se mantenga creciendo sobre su potencial hasta entregar el poder.

Nadie debe olvidar que Danilo usará todos los medios posibles para ser rehabilitado para las elecciones del 2024 y eso influirá mucho en sus decisiones futuras. Y ya algunos candidatos de la oposición están jugando esa carta.