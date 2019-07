La ideología de géneros descrita en la Biblia

Le decía a Agustin Laje mientras lo llevaba de un lugar a otro en su estadía en RD que ningún análisis del ser humano, sea político económico social, cultural, local o geopolítico quedaría completo sin ver el punto de vista que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, en tal sentido he aquí mis observaciones con respecto a la Ideología de Géneros:

Desde hace años, la ciencia en manos de de personas contraria a la Palabra de Dios se había empeñado en descubrir el “gen” de la homosexualidad, al no encontrarlo, la veracidad de la Palabra de Dios sigue inmutable.

Al no poder justificar científicamente la homosexualidad como tema genético, no tuvieron más remedio que aceptar que la misma es un asunto “cultural”, y que Sí, que realmente se construye socialmente el ser sodomita, como le llama Dios a lo que modernamente se denomina homosexualidad.

Así las cosas, la Ideología de Géneros tiene razón al decir que el sexo es una construcción social y que por lo tanto, el ser hombre o mujer se puede desconstruir para dar paso a la elección, por vía de la enseñanza escolar temprana entre 112 tipos de géneros sexuales, diferentes al hombre y Mujer creados por Dios.

Dios nos ordena en Su Palabra que, el hombre sea hombre y la mujer mujer, y nos insta a construir la sexualidad y el comportamiento de cada género en base a la “Naturaleza”, “Genética” “ADN”. No a la Cultura.

El ser humano desde los primeros tiempos, así la Biblia lo registra, ha querido desconstruir la sexualidad que parte de la Naturaleza para hacerlo desde la Cultura. Cuando esto ha sucedido el Juicio Divino no se hacia esperar. Sodoma y Gomorra fue un ejemplo de esto, que quedó registrado para que el hombre no lo repitiera otra vez.

Otro ejemplo era lo que “Culturalmente” pasaba en las tierras Cananeas, tierras prometidas por Dios a Su pueblo. Tierra que no la ocuparon hasta que la maldad de ellos no llegara al colmo.

La construcción Cultural de la sexualidad se viene dando desde el origen

mismo de la humanidad, en Sinaí, cuando Dios daba Su ley al pueblo le dijo:

“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.”

‭‭Deuteronomio‬ ‭22:5‬ ‭RVR1960‬‬.

Y en tiempos de Noé, pasando por los ejemplos que anteriormente detallamos.

El Diluvio universal fue un juicio en donde un gran componente era ese, la misma causa.

Una lectura Levítico 18 al 20 le dará una visión clara de que la Ideología de Géneros es un reciclaje de la misma de los tiempos antiguos. Igual veremos si leemos Genesis 13

En el N.T. se ve más clara la Ideología de Géneros cuando el Apóstol Pablo lo describe en la epístola a los Romanos en el capítulo 1 a partir del versículo 18:

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad…

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido…

Profesando ser sabios, se hicieron necios…

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.”

‭‭Romanos‬ ‭1:18, 21-22, 24-32‬ ‭RVR1960‬‬

De manera que la Ideología de Géneros es un reciclaje de la corrupción del hombre antiguo, ahora adornada y bajo la sombrilla de “DDHH”.

El hombre siempre ha querido desconstruir lo binario, Hombre-Mujer para añadir más géneros y orientaciones sexuales. Como decíamos Levítico 18,19 y 20 describe perfectamente la Ideología de Géneros en tiempos antiguos como la están proponiendo ahora: bisexualidad, homosexualidad, pedofilia, pederastia, zoofilia, necrofilia, incesto, Pos Porno(orgías sacerdotisas en templos), y mucho más…

He sostenido en cada escenario que la Ideología de Géneros moderna es un reciclaje prefecto de:

Sacrificios de infantes a Satanás, antiguamente, ahora, el aborto. Antes, esos sacrificios se daban en los templos y en fuego, ahora, en los vientres Sepulcros en donde los bebés son descuartizados. Los orgiásticos cultos en templos antiguos, ahora, entrenando los niños desde las escuelas, repartiendo condones para su iniciación y que abarque toda la sociedad desde sus entrañas. Todo ligado al sexo y al sacrificio de personas…como le gusta a Satanás. El Trans humanismo llevado al sexo plástico con maniquíes y robots, seguido de la Pos Pornografía (indescriptible para ver, oír y hablar de ella) llevará al ser humano Caído mas allá de su perdición.

¿El factor común? Satanás.

No es la Izquierda, la ultradercha, las feministas y abortistas, la comunidad LGBT mas todo el abecedario posible y adulterado…No, esos son los medios que usa el Mentiroso para seguir haciendo que las personas se pierdan y no vengan al conocimiento de Cristo para la salvación eterna de sus alma.

El hombre sigue creyendo las mentiras del diablo…

Pero no tiene que ser así, venga a Dios y busque de Él Su rostro y tendrá misericordia de usted, y conocerá la Verdad y la Verdad os hará libre.