La estrategia de Leonel

En nuestro país no existe una cultura constitucional como posiblemente no la haya en muchos otros países. El desconocimiento de la carta magna por los ciudadanos evita que exista un real control social y con facilidad una persona puede disfrazar un interés personal como una lucha constitucional manipulando esa falta de conocimiento que posee la población.

Si la sociedad tuviera otros niveles de empoderamiento el control social sería exitoso y la lucha que hoy libra Leonel, por asuntos personales, la estaría librando el pueblo, pero por el interés social. Se necesita crear una cultura constitucional para que exista un real control social.

Basado en ese respeto constitucional Leonel Fernández ha encontrado un nicho para poder presentar sus aspiraciones nueva vez a ser el candidato presidencial de su partido lo que le ha hecho sembrar raíces frente al Congreso Nacional, pero ¿por qué hace esto el ex presidente?

Es importante aclarar que como estrategia es lo que más podía hacer pues a lo interno de su partido Leonel se ha quedado solo. Leonel Fernández cuenta con el apoyo de 5 miembros del Comité Político de 34 que lo integran, 165 miembro del Comité Central de 614 que lo integran. De 32 senadores tiene 07. En el único lugar que Leonel representa alguna amenaza es en la Cámara de Diputados.

Mantener a sus gentes frente al Congreso es la estrategia ideal, aunque sabemos que su lucha no es en defensa de la constitución como ha dicho, sino en defensa de sus intereses, manteniendo a las personas al frente se crea un nivel de ruido que le favorece.

El silencio del Presidente ya no es recomendable, debe fijar una posición porque su silencio se está convirtiendo en irritante ya que la estrategia de los leonelistas ha puesto al país en agua de borraja porque le está hastiando que el conflicto de un Partido esté afectando a toda la nación.

De seguir por esa vía el problema terminará afectando a las dos facciones pues el Presidente con su silencio apuesta al cansancio de quienes protestan, y los que le adversan apuestan a que no se pueda introducir en el Congreso la propuesta de modificación y para ello juegan a extender el tiempo.

Según Elpidio Báez la propuesta se someterá mañana martes por lo que en este momento no se puede predecir qué pasará pues ambos grupos han radicalizado posiciones.

En el caso de la oposición deben estar claros que, aunque su lucha parezca la misma de Leonel en esencia es diferente. Leonel lucha para que Danilo no se reelija, Abinader debe luchar para que no vuelva el PLD. Leonel logra camuflajear su lucha detrás de la cortina de la defensa a la Constitución, pero para Luis su lucha no necesariamente es el respeto a la Constitución, sino evitar el continuismo del PLD. Ojalá ellos estén claros en eso porque del contrario lo único que logran es hacerle el juego a Leonel que podría resultar ser el ganador de toda esta controversia. Luis debe capitalizar este conflicto interno del partido mayoritario de este país, pero no con la lucha de ellos, sino con los intereses suyos. Debe hilar muy fino pues la soga que divide la lucha de él y la de Leonel es muy fina, tan tenue que apenas es perceptible a los ojos de personas críticas y eso podría hacerle más daño que bien.

Sígueme en Instagram @aprendoconrafael