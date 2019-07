El señor hablará, el señor hablará, como si el Señor fuera a resucitar

Solo la propia y personal

Experiencia, hacen al

Hombre sabio.

S. Freud.-

No me interesa hablar ni que me hablen de misterios, porque tarde o temprano, las respuestas correctas aparecen y además, no me gusta el terror en cualquiera de sus manifestaciones. Pero es indiscutible que en nuestra vida ciudadana algo no está cuadrando aún y que todo el mundo ve “la cosa”. pero no pasa nada, es como leer un libro y pasar rápidamente de una página a la otra.

A simple vista parece ser que existe algo o alguien que no le interesa que muchas cosas respiren o salgan a la luz, por eso ninguna cuenta está en azul y ante el reclamo mayoritario de que se le presenten las cuentas claras, se nota una manifiesta intención de negarse a dar razones, rodeando la verdad con argumentaciones obtusas, como esa respuesta cuasi general, de que la mayoría del pueblo posee el mal de la mala percepción, lo que ha convertido los asuntos de Interés Nacional, en una real intriga.

Estuve en estos días por los lados de la Frontera, quizás escapando al infierno que se ha convertido la Capital y puedo decir que me gustó ver el cómo están trabajando las Fuerzas Armadas en la misma pero, malaya sea, como digo una digo la otra, las condiciones no son las que deberían de ser, porque no todo se resuelve con pintura. Pero por igual expreso, que es un problema que escapa a la capacidad presupuestaria de la Institución Castrense.

Lo que me llama la atención es ver, como cada semana hay un desahogo de la diaria presión del poder con sus “Sorpresas”, pero con cero régimen de consecuencia para las miles de penurias con que se encuentran tanto la Primera Persona como sus acompañantes. Y es, que al parecer, solo la publicidad engañosa y las actividades claramente dirigidas a una alocada reelección es lo que cuenta. De no ser así, como se explica que en esos mismos Puestos y Destacamentos que han sentido la presencia tan cercana de los que sustentan el poder, el hedor de las letrinas en esos lugares no haya llegado a las delicadas fosas nasales de estos señores.

Pero, tampoco les ha preocupado un bledo las desgraciadas condiciones de la Carretera Internacional y siquiera el cómo se está destruyendo, debido al total abandono en su mantenimiento la Carretera desde Loma de Cabrera hasta el mercado en Tirolí, incluyendo el puente sobre el rio Libón y para mí, la razón es más que clara; Solo necesitan mantenimiento y no grandes y onerosos préstamos para hacerlas viables y seguras.

Percibo, al igual que muchos, que algo está mal en la dirección de este país. Ya todo está hediendo y al parecer se está tratando de establecer una especie de terror tapa boca: Prepotencia y ego a su máxima expresión… ¡”Los Funcionarios que no estén de acuerdo, (con la reelección) deberían guardar silencio hasta que él hable”! Y particularmente creo, que si así lo hacen, se le resecaran los labios, porque siquiera La Puta Catalina ha hecho que ese Señor hable.

Pero volviendo a este guapote, me parece que mejor debería explicar los cientos de miles y quizás millones que se han gastado en publicidad, dándole las gracias a él y su Jefe, por el arreglo de las calles en la Provincia de Higuey y sin embargo, a pesar de que la misma constructora estableció las condiciones bajo las cuales se debería usar la carretera Casabito-Constanza, los ejes y peso de los camiones que suben cargados por la misma, han sido cosas muertas. En tanto, diariamente camiones de tres y más ejes sufren accidentes en las curvas además del deterioro, al tener que tomar el carril que le corresponde lado contrario para poder doblar, poniendo en un constante riesgo a quienes transitan por la referida carretera. Pero el ministro está en mandar a callar boca y no en lo suyo, a pesar de que las grandes compañías adoptaron el uso de camiones más pequeños, no así los negociantes de agregados. Si me dejan, en la próxima hablaremos de quien es la culpable de todos estos males. ¡Sí señor!