Nació el 26 de mayo de 1925 en la ciudad de La Vega. Cursó la carrera de Medicina, siendo miembro del cuerpo médico del Ejercito Nacional, graduándose en el año 1950, en la entonces Universidad de Santo Domingo. Fue premiado con la orden del mérito militar, así como reconocido y premiado tirador. Fue encargado de las salas de enfermedades infecto-contagiosas del antiguo Hospital Marion y el primer médico de la Guardia Presidencial. En el año 1960, ingresó como médico de consulta externa al Hospital Dr. Salvador Gautier, pasando por sus méritos, al cargo de médico ayudante de Clinica y Endocrinología, supervisor de todos los servicios del Hospital Gautier y mas tarde Sub-jefe del servicio de Medicina Interna y Endocrinología. Se especializó en Medicina Nuclear en la Universidad de Madrid, donde obtuvo calificaciones sobresalientes, por lo que le fue concedida la Matricula de Honor, siendo el primer Dominicano en graduarse en dicha especialidad. A su regreso, dictó conferencias en todo el país, dando a conocer la novedosa especialidad. Representó al pais en varios congresos internacionales. Fundó el primer servicio de Medicina Nuclear en el país, en el Hospital Salvador B. Gautier en el año 1967, ocupando la jefatura del mismo hasta su fallecimiento.Fue Profesor fundador de la Residencia Nacional de Endocrinología, fundó ademas el servicio de Medicina Nuclear del INDEN, institución de la que fuera miembro fundador-protector. También fue miembro del patronato de lucha contra la lepra, miembro de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, de la Sociedad Dominicana de Radiología y Medicina Nuclear, de la Sociedad de Patología Clinica, miembro fundador y Presidente en 5 ocasiones de la Agrupación Médica del IDSS y vice-presidente de la AMD de distrito nacional. Fue miembro y Presidente del Club de Leones Santo Domingo Central, jefe de zona y asesor distrital, recibiendo el premio de León del año en 1978, por su labor médico-social.

En una información publicada en El Caribe en octubre del 1970, el doctor García Martínez, informaba de la realización en el país del primer estudio de medicina nuclear del Bazo, en el país. Decía así la reseña: “ El primer estudio de medicina nuclear del Bazo fue realizado en el Hospital Salavador B. Gautier. El trabajo se hizo con dos pacientes que sufren de leucemia e hipertrofia del bazo, cuyo orgien no había sido determinado. Con el estudio será fácil obtener un diagnósitico seguro para luego indicar los medicamentos que culminarán con la eliminación de la enfermedad. La información fue suministrada por el doctor Ricardo García Martínez, jefe del departamento de medicina nuclear del establecimiento de salud. Dijo el galeno, que con ese estudio se podrán diagnosticar situaciones como cáncer del bazo, quistes, roturas, traumatismos e hipertrofias de ese órgano. Indicó que el Bazo no es visualizado en los rayos X”. En otra parte de la reseña decía:” para realizar el estudio se utilizó una solución de Estruma como anticoagulante y de material radioactivo que tenga afinidad por el bazo. Agregó que ese procedimiento era indoloro e inocuo, y que no causaba ningún tipo de alergia. A las 24 horas de la inyección de la sustancia, el paciente es colocado en una máquina, que es un escaner, que analiza y presenta la situación del bazo”. La medicina nuclear ha sido un gran avance en el diagnóstico de múltiples situaciones médicas.

Ejerció la Medicina durante 50 años, con notable éxito, amor y consagración a sus pacientes públicos y privados. Falleció el 29 de julio del año 2000, en la ciudad de Santo Domingo. Su hijo, del mismo nombre es un destacado endocrinólogo y académico.