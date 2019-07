Klk. Cuando sucesos usualmente trágicos en la sociedad, muchos patanes presidentes, ciudadano sensato busca refugio en el pasado o en los astros. No telescopio: historia: Egipto. El Nilo. Las pirámides. Jeroglíficos. Faraones. Momias.

Yo, quien orgullosamente nací en Quisqueya, en el Mar Caribe, no en el Egeo, sabiendo que todavía en el 1400 Anno Domini mis aborígenes no habían visto una rueda, me deleita teoría origen del mundo aborígenes egipcios: Dioses lloraron y sus lágrimas se convirtieron en animales y vegetales: de dios malvado sale alimaña venenosa, de dios bondadoso sale árbol de palma.

Gentes a quienes les gusta discutir por discutir alegan egipcios no son aborígenes nada, llegaron de otro lado, a lo que momia replicó: Tenemos más de diez mil años aquí, ¿a los cuántos siglos se es aborigen?

El Nilo. La bendición del río que como por mandato divino cada verano inunda tierra, fertilizándola, abriéndola, con gran facilidad granos se siembran y crecen creando un gran granario, digo, granero. Eso es lo que se llama premiada ubicación para asentamiento primigenio. Oasis con río cumplidor, protegido por desiertos contra invasores semi cavernícolas que no hablaran ningún idioma y no supieran siquiera por lo menos sumar uno más uno, es decir, nadie en lejanos alrededores había visto una rueda, como diez mil años de paz para aprender a sembrar, domesticar bestias, dibujar bestias, garabatear, escribir, saludar al vecino y hasta participar en tertulias de temas libres bajo luna de cosecha con vino y sin asesinato y con cerveza: Civilización.

Heródoto, Diodorus, Tales y otros extranjeros flojaron varios disparates científicos sobre conveniente inundación anual del Nilo. Ninguno mencionó lugareña leyenda:

“Cada año, Isis, llorando a Osiris, deja caer lágrima al río, este se hincha y desciende sobre la tierra.”

Leyenda más cercana a la realidad: todomundo sabe «El cielo llora» es lluvia.

Fun fact: historiadores afirman El Libro de los Muertos fuel primer libro de ilustraciones de la historia.

Esto es a propósito de historiador. Historiador perdió estribos conversando en un aeropuerto con dos desconocidos sobre las pirámides.

—Las pirámides, no hay forma de que no fueron ayudados, dirigidos, por extraterrestres.

—No, por ángeles.

—Ni por extraterrestres ni por ángeles, por esclavos, murieron como 350 mil. ¡Carallo, se retrasó mi vuelo!

Cuando Diodorus visitó Egipto

Le dieron de comer hipopótamo

El cual él se mantenía llamando testarudamente Caballo de río:

“Esta carne de caballo de río es extraordinariamente dura, y de mala digestión“

Fun fact: emojis son jeroglíficos.

Todo lo que me llegaba de literatura egipcia eran vainas de dioses {Romano dijo en Egipto era más fácil toparse con un dios que con un hombre}, o de la mejor forma de embalsamar con pocos materiales, o de sarcófagos, un tufillo a morbo excesivo con la muerte. Gracias a G. Maspero me topé alegre cuento escrito como 10mil años antes de Cuco Valoy:

La serpiente de la isla

Después de alimentar frutas a náufrago

Y asegurarle sería rescatado en par de meses

Le dice:

“Hablemos y seamos felices

Quiensea disfrute conversar puede soportar infortunio”

Por cierto: color de serpiente anfitriona: lapislázuli.