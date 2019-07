¿Visitó José Martí a Puerto Plata?

Estuvo de visita José Martí en alguna ocasión en Puerto Plata, en los tres viajes que realizó al país.

El Lic. Emilio Rodríguez Demorizi ha sostenido: “Sus tres viajes a la República, en 1892, 1893 y 1895, completaron su visión del país y el conocimiento de sus hombres. Sus escritos en loor de gentes y cosas dominicanas constituyen su recompensa por la dádiva de Máximo Gómez y por la unánime adhesión dominicana a su causa”. Martí en Santo Domingo, segunda edición. Talleres Gráficos de Manuel Pareja Montaña, Barcelona, España, 1978, pág. 23. (Fundación Rodríguez Demorizi. Vol. VII).

Existen opiniones encontradas sobre dicha interrógate. .

Algunos sostienen que Martí no visitó nunca a Puerto Plata, por no existir ningún indicio documental que avale tal aseveración. He revisado los Libros de Actas del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata y hasta ahora no existe nada sobre la visita de José Martí a Puerto Plata.

Es el propio José Martí en sus Obras completas, segunda edición, tomo 4. Habana, Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, 1975. (Instituto Cubano del Libro), nos dice que no visitó a Puerto Plata.

Veamos que le dice Martí en una carta dirigida al Sr. Presidente del Club “10 de Octubre”, de Puerto Plata: “Muy ansioso ha estado siempre el Delegado (léase José Martí) de visitar al club”10 de Octubre”. Pero ya explicó, en compañía dirigida al club, las razones de prudencia, y que han dado ya todos los resultados apetecidos, por qué por motivos locales muy patentes y atendibles, relacionados con el país en general, no visitó el Delegado en el primer viaje, muy contra su corazón a Puerto Plata, y a los magníficos hijos, a los hijos probados que tiene ahí tiene Cuba. El segundo viaje a Montecristi fue una simple visita de consulta al general Máximo Gómez. Y hoy cuando el honor estalla, y la obra está ya regada con sangre, ni aun con el tiempo bastante, que le está negado, pudiera la Delegación visitar el club, porque en eso, como en todo, el éxito, que puede ser muy grande , de las labores de Cuba en este país, depende de que nuestra moderación en todo lo ostensible, sin caer por eso en timidez innecesaria e indigna, nos permita con placer el país el ejercicio de un patriotismo que respetará y ayudará a él más, mientras mas cuidadoso sea este patriotismo nuestro en evitar al país conflictos exteriores, ni querellas interiores de nuestros enemigos. De todos modos débase esto decir, y hacer: debe continuamente proclamarse que no es el objeto del club azuzar en tierra amiga el odio hacia los que a ella, como hoy a nosotros oprimieron: sino aspirar a la libertad, con toda la solemnidad del hombre libre. Que el acento de nuestras palabras sea, principalmente en lo público, no clamor inútil de venganza feroz, que no cabe en pechos nuestros, sino el justo cansancio de un pueblo sofocado que aspira por su emancipación de un gobierno convicto de nulidad y malevolencia, al gobierno propio de que es capaz y digno. Ese es el Partido Revolucionario. Ese ha sido y seguirá siendo el club”10 de Octubre”. (Ver tomo 4, Obras completas de José Martí, pág. 76).

El connotado historiador dominicano, licenciado Emilio Rodríguez Demorizi, se inclina por ahí. Este ha escrito dos libros sobre Martí: el primero, Martí en Santo Domingo; y el segundo Martí y Máximo Gómez en la Poesía Dominicana.

Otros dicen que José Martí estuvo en dos ocasiones en Puerto Plata, como dice José Margarito Gutiérrez. (Véase su libro: “Páginas para la Historia“, edición de 1900).

Como no tiene desperdicio la nota No. 43 que aparece copiada en el libro: Martí en Santo Domingo, de Emilio Rodríguez Demorizi, donde éste dice lo siguiente: “Según tradición repetida en Puerto Plata, Martí estuvo dos veces en La Loma de las Bestias, inmediaciones de la ciudad, en la casa de la familia cubana de León. Pablito Barrero decía que Martí había estado en Cafemba, también en las cercanías de Puerto Plata, en casa de su tío Paquito Barrero; y Manuel de Jesús Mathiew, quien afirma que el Manifiesto de Montecristi se imprimió en Puerto Plata, lo asegura igualmente. Sin embargo, para nosotros no hay ningún indicio cierto de que Martí hubiese estado en Puerto Plata. De ser cierto, por más secreto que fuere el viaje, alguna noticia de ello habría en los escritos de Martí y de Gómez, y en la correspondencia de don Cosme Batlle al cónsul de España en Santo Domingo, que hemos examinado”. (Ver obra Martí en Santo Domingo, pág. 397).

Por otra parte, el licenciado Rodríguez Demorizi en su libro: “Noticias de Puerto Plata”, reproduce un artículo escrito por el educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1839—1903), en donde éste dice que Martí pasó por Puerto Plata. (Véase Noticias de Puerto Plata. Santo Domingo, Editora Educativa Dominica, C. Por A., 1975, en la página 39. (Sociedad Dominicana de Geografía, Vol. VIII),

En suma: somos de opinión, de que José Martí nunca visitó a Puerto Plata, en los tres viajes que hizo al país y así lo ha dicho también el apóstol cubano. .