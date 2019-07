PLD y el destripe reeleccionista: Brutus, Judas Iscariote y Philippe Pétain

Judas Iscariote y sus treintas monedas. Brutus, el niño adoptado por el Emperador romano Julio César, que luego se convirtió en su verdugo acuchillándolo para ascender políticamente y; Philippe Pétain, que traiciona a Francia dando un golpe de estado y aliándose con Hitler dividiendo la nación al provocar el surgimiento de dos Repúblicas: la de él, Vichy, y la República de Francia, que liberada la nación francesa es reunificada en una sola nación. Estos son tres botones de las más sonadas traiciones de la historia; que creo, compiten una con la otra en primacía. En nada pretendo comparar a Reinaldo Pared Pérez con Judas, a Temístocles Montás con Brutus, o, a Danilo Medina con Philippe Pétain. Cualquier semejanza con el PLD, son cosas de la loca de la casa, la imaginación.

Tres hechos marcaron el pasado lunes 8 del mes en curso, que a juicio de sus artífices dieron un giro y oxígeno al plan de imponer la reelección: La rueda de prensa de los 23 desafiantes turulatos danilista del Comités político, el reclamo de FEDOMU de unificar las elecciones, ahora, con reforma constitucional reeleccionista. Y, el cambio de táctica en forma de bucle y complicidad reeleccionista del PRM, al distanciarse del resto de los que demandan que no se reforme la constitución para una nueva reelección del presidente de la República Danilo Medina Sánchez.

FEDOMU (Federación Dominicana de Municipios), el Gobierno y el Congreso son los tres flancos desde donde arman el asalto con las municiones del dinero del erario público para una reelección y nueva vulneración a la constitución dominicana. ¿por qué ahora y no antes FEDOMU plantea la necesidad de unificar las elecciones nacionales y municipales con una urgente reforma constitucional? ¿o, acaso, el reclamo de FEDOMU, no fue el primer plan del gobierno para buscar el apoyo a la reelección de las fuerzas de Hipólito en el PRM?

El auto proclamado presidente del PLD, Reinaldo Pared Pérez, discípulo del golpista conspirador, Ramón Tapia Espinal, recordó con sus acciones las escenas del Consejo de Estado y del Triunvirato que dieron al traste con el presidente puro y gobierno de Juan Bosch de 1963; sabe el Secretario General Auto proclamado presidente de facto del PLD reconocido por 23 turulatos miembros del Comité Político PLD, que cometió una violación al ordenamiento jurídico institucional al arrogarse competencias que no son las de su cargo y usar de forma indebida la papelería y la simbología oficial del partido, violando la ley 15-19, 33-18 y los estatutos del partido, con fines e interés grupal.

Como abogado litigante formado por el triunviro Tapia Espinal, Reinaldo el que caminó por el fango de la corrupción si hundirse, sabe que los estatutos del partido dicen cuál es el camino procesal para enjuiciar al presidente del partido; que es y no otro, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna. Conocida una justa y causa probable, el Comité Político presenta una acusación al Comité Central agotado y observado el debido proceso de ley. Por si no les dio tiempo a los desafiantes y turulatos 23 miembros danilista del Comité Político, quiero citar el art. 30.6 de la ley 33-18, veamos:

6) “Expulsión de miembros. Los miembros de un partido, agrupación o movimiento político no podrán ser expulsados sin antes haber sido debidamente citados, escuchados y juzgados en las instancias partidarias internas correspondientes. La expulsión estará debidamente documentada, motivada y amparada en los mecanismos y procedimientos que establecen los estatutos. Toda exclusión o expulsión al margen de este procedimiento se considerará como no realizada, nula de pleno derecho. En caso de no comparecer a la citación se decidirá conforme al derecho común y a los estatutos”.

Cegados por el afán de odio, reelección y perpetuidad, el gobierno con la militarización y toma del Congreso ha destruido el prestigio de la democracia dominicana y el valor de significación de su Constitución. Además, por supuesto; la solemnidad y sacralidad del Congreso de la República, la separación de poderes, el sistema y función de los partidos y, para completar, se ha promovido la cualquierización del PLD y el irrespeto al bien jurídico político de Completar la Obra de Juan Pablo Duarte, legado por Juan Bosch, objetivo este que constituye la razón de ser esencial del Partido de la Liberación Dominicana.

¿Quieren cuatro otra vez para destruir que más, por Dios, los limites son o no son límites?