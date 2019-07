Noticias de segunda mano

Pienso como todo el mundo en estos tiempos de “fake news” que nos traen medias-verdades y media-mentiras –resultando todas falacias engañosas. Por lo tanto trato de buscar las fuentes originales, ya que las referencias tienen sesgos que no escapan en las originales; en el caso de estas últimas, si llegamos a ellas, no hay para donde seguir. Por lo tanto, a pesar de seguir los informes del Miami Herald en español, busqué la versión del «Internacional Consortium of Investigative Journalist» y lo encontré en el siguiente enlace: https://www.icij.org/investigations/bribery-division/filtracion-revela-millonarios-pagos-asociados-con-el-escandalo-de-odebrecht/

El Informe cierra con una sentencia de Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana –como su padre homónimo, un gran amigo de este escribidor- que dice: “El caso Odebrecht sirvió para desnudar la institucionalidad de la República Dominicana.”

¿Cuál es la fantasía de institucionalidad que se ha desvelado? Para muestra, un botón. ¿Qué se intuye detrás de la aparente guerra “electoral” entre los dos feudos principales y el medio centenar de “feudos potenciales” dentro del segundo engendro partidario del Prof. Bosch, si no es una lucha por la impunidad y la inmunidad? Nadie lo ha dicho, pero, ¿Por qué la Justicia investigadora dominicana –encabezada por el PGR- interpreta de antemano las evidencias cuando saltan a la luz pública? ¿Por qué se convierte en Juez y Parte en cada ocasión sin dejar que llegue a Juicio de Fondo?

Si solo recabó la información que recibió de la Justicia del “Pais mais grande du mundo” –mejor conocido como Brasil- y ahora quiere desconocer las pruebas obtenidas en confesión por la Justicia del Sur de la Florida sobre el esquema de corrupción sistemática “más grande del mundo (conocido)”. ¿Será en apoyo a la frase apocalíptica de Carlos Pimentel que la inexistencia de institucionalidad en Quisqueya la Bella se demuestra en el comportamiento del investigador nato del PGR criollo?

O, ¿pretende que otra Comisión de Notables le dé la credibilidad que no tiene? Porque las noticias de segundo en estos tiempos de manipulación de la opinión pública solo tiene una víctima: LA VERDAD.