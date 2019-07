Una Oda; Un Fosforo o lo que sea, Para salir de esta Situación

Porque:..”La libertad de expresión, es decir

Lo que la gente no quiere oír”

Yo no tengo que ser lo que

Vosotros queráis que sea;

Soy libre para ser lo que

Yo quiera.

M. Alí.-

Desearía poder componer una Oda, que se escuche hasta en las mismas puertas del infierno en el cual parece estar asentado este país; que se escuche en el lugar más lejano de la frontera y un poco más allá, donde todos las puedan cantar al mismo tiempo y que en vez de sonido se produzca un estruendo sónico que haga temblar a los inmorales, corruptos políticos y funcionarios que hoy nos mal gobiernan, a pesar de que el hablar de muchos de ellos los hace parecer imputrescibles pero que, bajo ese perfume oral que emanan, se esconde un hedor peor que un animal muerto.

Y no puedo hablar de esto o de aquello porque ya todo es lo mismo; es como si los principios que nos sostenían hubieran estado congelados en un gran glaciar y se haya producido un gran deshielo producto del accionar corrupto y desvergonzado de estos políticos y hoy se encontraran en el fondo de un inmenso Fiordo, cubiertos por una gran manta infernal llamada clientelismo que no nos permite siquiera saber que allá, en lo más recóndito de nuestro ser aun podríamos recuperar nuestra esencia de dignidad y no continuar con este avasallante proceder “Solidario”.

Me considero ser muy respetuoso de los símbolos, aunque con la condición de que contengan méritos para haberse convertido en eso, ya que de lo contrario me causan asco. Por eso considero que a este pueblo hay que recordarle, en este momento crítico que perturba hasta nuestra gobernabilidad, que justo en ese diminuto espacio entre lo que es y el hecho, ahí se encuentra la esperanza, nuestra oportunidad de quitarle al lobo su capa de Caperucita y poner al descubierto su real personalidad y ese sentido mítico perverso.

Sé que es difícil aspirar a cosa nueva si no existe la aplicación del régimen de consecuencia que acarree el cumplimiento de las leyes, todo para dejar de habitar en una selva, engañados por quienes nos dicen que estamos en la civilización. Sin Justicia no hay promesas ni compromisos serios que se vayan a cumplir y mucho menos, con “elecciones” amañadas desde su nacimiento, ya que solo los elegidos por la claque podrán llegar. Tenemos una justicia manca, cobarde y tímida ante el Poder Político, que en los momentos de toma de decisiones, se complace en individualizar el término “El Legislador”, como una manera irresponsable y cobarde de interpretar la intención de la ley cuando esto debería pluralizarse, porque todos son culpables, unos por contubernio y otros por cobardía.

Así fue que llegamos al famoso 50+1, una total absurdidad traída por los cabellos para desconocer la intención de la mayoría, aquella que piensa y no pertenece a la rémora “Solidaria”; esa que se niega a pensar, solo por una miserable dádiva que más bien es como inyectarle una célula cancerígena que más tarde los hará llorar, si es que dentro de su miseria, en algún momento le quedan lágrimas para consolarse por su proceder sumiso y, no deseo hacer un símil con la famosa frase aquella de cambiar oro por espejitos, aunque es prácticamente lo mismo en diferente época.

Hemos arribado a la situación en que para sobrevivir en esta podredumbre política, debes colocarte bien arriba en el contexto social o, bien abajo, es decir, convertirte en “Pobre Padre de Familia” o “Solidario”, porque si permaneces en el Medio, estos dos grupos te engullen, cual si fueras un emparedado. Fíjense como estas clases se ligan y se comprenden, que se hicieron los pesajes para camiones, con el fin de pagar por la carga y el impacto que producen en las carreteras pero, esa liga maldita y el clientelismo político, han impedido su funcionamiento en tanto, los pendejos pagamos el deterioro de las carreteras sin que siquiera aparezca un Ministro de Obras Publicas que le ponga fin a esto.

Me excusan, se me olvidó que ese está en reelección, quizás después de las elecciones se haga algo. Estamos Jod…s ¡Sí señor!