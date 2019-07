David Ortiz, la razón imperfecta

“No pretendo empezar con preguntas precisas. No creo que se pueda empezar con nada preciso. Tiene que alcanzar dicha precisión a medida que pueda hacerlo, conforme vaya avanzando” Bertrand Russell.

La presentación en retrospectiva de hechos acontecidos, como una muestra de confirmación de la razón, hace que los profesionales cuestionen como una premisa menor verdadera, con una premisa mayor verdadera llegue a una conclusión de una razón imperfecta. Dice: Philip E. Tetlock que indudablemente, los efectos retrospectivos responde en parte al simple deseo humano de creernos más inteligentes de lo que somos y creer más tontos a los demás. En la variante más cínica de esta perspectiva, la gente sabría cuáles eran sus posiciones iniciales y las ocultas. Como todos sabemos.

Los enfoques manipulativos y estratégicos de las autoridades enfrentan una pasión contra otra, para modificar la conducta de la ciudadanía, como cuando, ocurre en nuestro caso, la gente sabe que el investigador tiene acceso a las respuestas correctas, y pueden manipular las conclusiones.

La ciudadanía, no ha podido comprarle a los investigadores el precio (pago de los US 30, 000 Dólares de la muerte por encargo) el móvil, el lugar de la ejecución, la confusión con David Ortiz, y la contratación de gente si pericia en el oficio, para matar a un pobre de espíritu, como lo es David Fernández.

Si fuera un enlace de un cartel como señalan al autor intelectual y el objetivo fuera David Fernández, hubiesen buscado unos profesionales en esa materia, hubiese escogido un lugar más apropiado, porque la persona que deberán ejecutar es una persona de fácil acceso, en el caso que nos compete se escogió ese lugar, porque el blanco no es una persona de fácil acceso, en esos casos la ejecución hay que hacerla en el lugar de acceso del objetivo, no hay otro sitio. Muchas veces se escogen gentes sin pericias para hacer este tipo de trabajo, para confundir a los investigadores de que no actuaran personas del crimen organizado, y, otras veces para eliminar el ejecutor y romper el enlace que hay con el autor intelectual.

En la retrospectiva no se puede manipular los hechos, por lo que los participantes no pueden negar su vinculación con los hechos presentado mediante grabaciones de cámaras, ya que ellos hacen certeza, ahora bien, la no presentación de pruebas aportadas por tercero independiente no vinculados al crimen, hace que el profesional establezca que hay una manipulación de las conclusiones.

La carencia de este tipo de pruebas con respecto al autor intelectual, el objetivo y el móvil de la muerte por encargo, hace que se vea un sesgo en cada una de estas interrogantes.

Nuestra confianza en determinadas afirmaciones debería crecer con la calidad de las evidencias coincidentes que recojamos de distintas fuentes. Y, a medida que vallamos presentando diferentes afirmaciones interdependientes, nuestra confianza en la arquitectura general del argumento deberá ligarse a la firmeza de los engranajes que una dicha evidencia coincidente.

El autor intelectual, el móvil, la confusión con David, el precio pagado, parece un pie forzado, que no tiene engranaje ni logicidad y no pueden ligarse a los hechos presentados en retrospectiva mediante grabaciones de las cámaras, ¡la Razón es imperfecta!.

La información, con el reconocimiento, debe proceder de una fuente independiente para que valga la pena. Buscar confirmación y reconocimiento haciendo análisis y conjeturas es la lucha por la verdad de los profesionales que Tetlock los llama Zorro o erizo.

La información que existe sobre el autor intelectual, el móvil, la confusión con David Ortiz, el precio y el lugar escogido para la ejecución no apoya sus conclusiones, hay que buscar evidencia adicional, este descuido equivale a que los investigadores se están engañando así mismo.

Como conclusión termino este artículo con estas palabras de Jon Ellster: “creo que las interpretaciones del auto engaño, auto modificación y como negativa a recabar pruebas disponibles pueden explicar de modo paradójico muchos casos importantes de mala fe”. Repitiendo este tipo de práctica, no creo que se pueda resolver “los casos difíciles”. Salud y larga vida para el Big Papi.