Remedando a Luis XIV, Danilo proclamó: “La comisión soy yo”

Luis XIV de Francia, “Luis el Grande” “el Rey Sol” el “vice-dios” reinó 72 años y estableció un régimen absolutista proclamando: “El Estado Soy Yo”. Gobernó apoyado por Mazarino quien, junto a su antecesor Richelieu y su sucesor, Colbert son arquetipos históricos de funcionarios eficientes. Luis XIV concentró todo el poder terrenal y religioso en su persona. Aplicó el “galicanismo”, estableciendo la autonomía del catolicismo francés frente al Papa. Dominó el clero local y los nobles. Nombró plebeyos y nuevos aristócratas arribistas en cargos importantes, que eran leales hasta la ignominia, porque los convertía en insignificantes, destituyéndolos.

Trujillo se asustó cuando la Embajada Americana presentó a la Cancillería, pesquisas sobre Edward Murphy, piloto asesinado que trajo a Galíndez, luego de secuestrado en Nueva York .Sintiéndose perseguido por la Justicia Americana, que él no controlaba, Trujillo se estremeció.

El día más amargo de Danilo fue Diciembre 21, 2016, cuando el Departamento de Justicia americano divulgó una sentencia acerca de la astronómica multa que Odebrecht y sus filiales pagarían, al declararse culpables de sobornos y lavado de activos en varios continentes. Sabiendo Danilo que sus fiscales y jueces están desacreditados y sin tener funcionarios con la credibilidad de Richelieu, Manzarino y Colbert, Danilo pretendió evadir su responsabilidad personal en las falencias técnicas, económicas y éticas de Punta Catalina y, cual Houdini redivivo se inventó el fallido truco de emitir el Decreto 6-17 de Enero 10, 2017, hace 2 años y medio, creando una Comisión de “ciudadanos activos y probos”, nombrados sin consultarlos previamente, para evaluar a Punta Catalina.

La Comisión evacuó su Informe exculpatorio coincidiendo con el natalicio de Bosch, hace exactamente 2 años, en Junio 30, 2017.Dictaminó, falsamente, que Punta Catalina no estaba sobrevaluada, tomando como referencia costos deliberadamente adulterados de plantas similares. Por ejemplo, la Consultora FTI, contratada por la Comisión tuvo la osadía de reportar que la planta Porto do Pecem de 720 MW de Brasil, similar a Punta Catalina, tuvo un contrato EPC por 2,210 Millones de Dólares, a contrapelo de que el contratista de esa planta, Tecnimont declaró que el EPC fue, verdaderamente, de 910 Millones , 41 % de los 2,210 Millones adulterados y 47% de los 1,945 del costo original de Punta Catalina

La Comisión pidió a Danilo que no pagara sobrecostos por encima de los 1,945 del costo original, ya de por sí sobrevaluado, pero Danilo los desoyó creando un fondo de 336 Millones adicionales para cubrir sobrecostos inmediatos, existiendo una exigencia previa de 708 Millones de sobrecostos que irían a arbitraje. Danilo descartó también la recomendación de cobrar a Odebrecht las penalidades por atrasos del contrato original ascendentes a 194.5 Millones exigibles en Marzo 2018. Además Danilo no ha cobrado 220,000 dólares diarios a partir de enero, por atrasos del nuevo contrato.

Con respeto cuestioné, en forma incontrovertible, el Informe .La ciudadanía juzgó severamente a los Comisionados .Danilo no osó encomendarles una nueva evaluación y remedó el absolutismo de Luis XIV proclamando: “La Comisión Soy Yo”.

Ahora Danilo, absolutista, evalúa por sí mismo, en Palacio, a la CDEEE. A pesar de atrasos, sobrecostos, ineficiencia y prácticas colusorias de Punta Catalina, como Jefe del “Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública”, Danilo calificó como Sobresaliente, a la CDEEE, con promedio de 91%. Le puso un 100 a CDEEE en el indicador “Control Interno y Contrataciones Públicas”, habiendo CDEEE otorgado a Odebrecht el mayor contrato de la historia sin existir un competidor real y con una leonina cláusula de “Precio Abierto”, no “Precio Fijo”. En “Metas y Obras” también Danilo le puso 100 a CDEEE a pesar de que no cumple las metas de bajar pérdidas, eliminar apagones y reducir la tarifa a los consumidores. Sobre la Ley 200-04 sobre transparencia y acceso de información Danilo le puso un 90. Hace más de 4 años solicité documentos a CDEEE y nunca me los entregaron. Danilo ha botado muchos Millones de Dólares durante 7 años divulgando propaganda falsa sobre Catalina, pero de acuerdo a GALLUP de Abril 2019, el 0.5%, o sea sólo 5 personas de cada 1,000 señalaron que Punta Catalina es lo más positivo que ha hecho Danilo. Punta Catalina la usó Danilo para reelegirse en el 2016.Esa fatídica planta será la tumba de su re-reelección en el 2020.