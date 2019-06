Esta columna de los miércoles entra en pausa pues quien la escribe se va de vacaciones por tres semanas, pero antes les recuerdo que la Fiesta de la Música será celebrada con conciertos de diferentes géneros, en varios espacios de la Ciudad Colonial, los días 28 y 29 de este mes (viernes y sábado de la presente semana); que el festival de jazz de Casa de Teatro continúa todos los jueves de junio y julio; y que a partir de hoy, The Metropolitan Opera House (The Met: Live in HD) presentará en Fine Arts Novo Centro (a las 7:00 p.m. algunos miércoles de junio, julio y agosto), una serie de cuatro “encores” o retransmisiones (grabadas) de óperas de anteriores temporadas:

Junio 26: “Romeo y Julieta”, de Gounod, con Vittorio Grigolo y Diana Damrau, que fue transmitida en la temporada 2016-2017.

Julio 10: “La Bohème”, de Puccini, con Kristine Opolais y Vittorio Grigolo, que fue transmitida en la temporada 2013-2014.

Julio 24: “El Barbero de Sevilla”, de Rossini, con Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez y Peter Mattei, que fue transmitida en la temporada 2006-2007.

Agosto 7: “Aida”, de Verdi, con Anna Netrebko y Anita Rachvelishvili, que fue transmitida en la temporada 2018-2019.