Trujillo. Una bibliografía sobre el dictador (2-2)

La apología a Trujillo, durante su régimen fue abundante. Se publicaron muchísimos libros adulatorios. El Lic. Emilio Rodríguez Demorizi publicó en dos tomos Bibliografía y el libro Cronología de Trujillo. Aún siguen publicándose libros laudatorios a favor del perínclito de San Cristóbal. Para muestra, véase la colección de 20 tomos, publicado por la era de Trujillo para conmemorar los veinticinco años.

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias publicó una Colección 50 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo (1961—2001), que fueron los títulos, siguientes: 4 poemas heroicos. Un ensayo—un discurso; En las garras del terror, Tomas Báez Díaz; Relatos de la resistencia; Escondido. Mí 30 de mayo, de Josefina Gautier de Álvarez; Salvador Estrella S. Del complot a la gloria, Luis Salvador Estrella M; Ayer, el 30 de mayo y después, vivencias y recuerdos, de Fernando Amiama Tio; Esa última semana, de Anne C. Reid Cabral; Trujillo y el 30 de mayo. En honor a la verdad. Testimonio, de Miguel Ángel Bissie; 30 de mayo Trujillo ajusticiado, de Eduardo García Michel; Análisis de la era de Trujillo (Informe sobre la República Dominicana, 1959), de José R. Cordero Michel; Las heroínas no callan, de Wendy Santana; y, Si la mar fuera de tinta. Vivencias de una niñas tras la caída de la dictadura trujillista, de Mayra Báez de Jiménez.

Las editoras Cole y Letra Gráfica han reeditado varios libros sobre Trujillo: Una satrapía en el Caribe. Historia puntual de la mala vida del déspota Rafael Leónidas Trujillo, de José Almaina; la del fenecido periodista puertoplateno Dr. Germán Ornes Coiscou, Trujillo. Pequeño César del Caribe; y La era de Trujillo, de Jesús Galíndez y otros.

Hace varios años que el connotado escritor, historiador y actual director del Archivo General de la Nación Dr. Roberto Cassá, publicó la monumental obra Capitalismo y dictadura.

Además, de la novela de Mario Vargas Llosas, se han publicado otras sobre la dictadura de Trujillo, como son: Después del viento, de Lipe Collado; A la sombra de mi abuelo, de Aida Trujillo; Una y Carne. Memorias de la virilidad, del cotizado escritor y novelista Marcio Veloz Maggiolo; El personero, de Efraím Castillo; Retrato de Dinosaurio en la era de Trujillo, de Diógenes Valdez y otros.

Algunos dominicanos han publicado sus memorias en las que narran sus experiencias y vicisitudes pasadas en dicha era. Dentro de estos, cabe mencionar: Juan Isidro Jimenes Grullon, José Peralta Michel, Julio Escoto Santana, Luis F. Mejía, Nicolás Silfa, Dedé Mirabal, Ángel Miolán, Angelita Trujillo Martinez, Juan Bosch, Tulio H. Arvelo, Lic. Joaquín Balaguer Ricardo, Germán E. Ornes, Virgilio Díaz Grullon, Ramón Antonio Ferreras, Manuel de Jesús Javier García, Rufino Martínez, Mayobanes Vargas, Poncio Pou Saleta, Delio Gómez Ochoa, Emilio Ludovino Fernández, Tomás Báez Díaz, Josefina Gautier de Álvarez, Juan J. Cruz Segura, Víctor A. Pena Rivera, Félix A. Mejía, R. A. Fond Bernard, Pantolin de Castro Beras, Porfirio Rubirosa, y otros tantos.

Destacados escritores extranjeros han publicado magníficos libros sobre el dictador dominicano, como los citados: De Galindez, Almoina, Capdevilla, Richard L. Turits, y además, cabe mencionar, la que fuera una biografía clásica, pero superada por Gutiérrez Félix, la de Robert D. Crassweller. También el libro de Bernard Diederich. Se han presentado importantes tesis doctorales en diferentes universidades estadounidense y europea.

La bibliografía es amplia y cada día es aún más mayo. Son Muchos los escritores dominicanos y extranjeros que se han ocupado en publicar libros concernientes a Trujillo, que deben de ser leídos y estudiados por el pueblo dominicano, entre los que cabe mencionar, además, de los citados arriba: Juan Bosch, Roberto Cassá, Franklin J. Franco, Juan Isidro Jimenes Grullón, Orlando Inoa, Diógenes Céspedes, Cucho Álvarez, Víctor Grimaldi, Frank Moya Pons, Rafael Mencia Lister, Juan Francisco Martínez Almánzar, Ángel Miolán, Andrés L. Mateo, Pablo Mariñez, Juan Manuel García, César Herrera C., Julio C. Estrella, Miguel Aquino, Manuel Núñez, Santiago Castro Ventura, José Miguel Soto Jiménez, José Chez Checo, Arturo Espaillat, Juan Daniel Balcácer, Luis Arias, Wilfredo Lozano, Ramón Antonio Ferreras, Santiago Castro Ventura, Alejandro Paulino Ramos, José Rafael Lantigua, Emilio Cordero Michel, Miguel Guerrero, José Labourt, José Rafael Vargas, Jacinto Gimbernart P., Germán E. Ornes C., J. Agustín Concepción, José I. Cuello Hernández, Cándido Gerón, Euclides Gutiérrez Félix, Ángela Peña, Víctor Garrido, Virgilio Álvarez Pina, R. A. Font Bernard, Ismael Hernández Reyes, Héctor Pérez Reyes, Francisco Rodríguez de León, Julio Rodríguez Grullón, y otros tantos mas.

Los dominicanos, debemos de estar alerta para que jamás en el país se vuelva a repetir una dictadura como la implantada por Trujillo de 31 anos.