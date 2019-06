El “cambio de época” en América Latina según el papa Francisco

GUZMÁN MIGUEL CARRIQUIRY LECOUR, secretario encargado de la vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina, es decir, un miembro del “think Tank” que es el Vaticano, por lo menos en los últimos mil quinientos años, ha escrito un artículo con el título que propongo en este artículo, y que está disponible en Vatican Insider en el siguiente enlace: https://www.lastampa.it/2019/01/17/vaticaninsider/el-cambio-de-pocaen-amrica-latina-segn-el-papa-francisco-LjLLeO4zBpkeKziAU1z93J/pagina.html

Guzmán Miguel Carriquiry Lecour es uno de los más relevantes laicos católicos de nuestro tiempo. Con su hombría de bien y sus grandes virtudes personales, da un valiente testimonio en la defensa y propagación de la fe, y realiza brillantes aportes a la vida académica. Escribió el libro, con prólogo del Papa Francisco: CARRIQUIRY LECOUR, Guzmán. Memoria, Coraje y Esperanza A la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina. Granada: Editorial Nuevo Inicio, 2017.

Es egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, de los cursos de Derecho y Ciencias Sociales, siendo diplomado como «Doctor en Derecho y Ciencias Sociales». Actualmente es Subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos, por designación pontificia de S.S. Juan Pablo II y confirmación de S.S. Benedicto XVI.



Tuvo diversas responsabilidades en la Santa Sede, participó como experto «auditor» en cuatro Asambleas del Sínodo mundial de Obispos, por respectivas designaciones de S.S. Pablo VI y S.S. Juan Pablo II (1974, 1980, 1987, 1997). Tuvo protagónica participación en delegaciones oficiales de la Santa Sede en conferencias de las Naciones Unidas.

Participó en más de 50 Congresos internacionales de Organizaciones Internacionales Católicas, enviado como delegado de la Santa Sede. Fue Perito, por designación pontificia, en la III, la IV y la V Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992; Aparecida, 2007) y participante en numerosas otras Conferencias, Congresos y Seminarios en América Latina.

Fue responsable organizativo de los Encuentros Mundiales de Jóvenes con el Santo Padre. Desempeñó cargos dirigentes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Montevideo, Uruguay); en diversos institutos de enseñanza de Montevideo (Liceos y pre-universitarios); en el Instituto Superior de Ciencias, Filosofía y Letras (incorporado a la Universidad Cató1ica de Chile); en el Seminario Latinoamericano de Verona (Italia); en la Pontificia Universidad Urbaniana. Profesor Extraordinario visitante de la Universidad FASTA

Galardonado con títulos honoríficos como «Comendatore» de la República Italiana (1992), «Cavaliere di Gran Croce dell´Ordine di San Gregorio Magno” (Vaticano, 1994), «Gran Oficial» de la Orden Bernardo O’Higgins” (Chile, 1999), «Gran Oficial de la Orden de Mayo al mérito” (Argentina, 2001). Autor de numerosos libros y publicaciones.

Guzmán Carriquiry es promotor de los nuevos movimientos y comunidades eclesiales; permanente protagonista y animador de los espacios de encuentro y evangelización propios de los laicos de la Iglesia.

Guzmán Miguel comienza su artículo citando al Papa Francisco: “¿Qué es lo que está pasando en América Latina?”, se preguntaba el papa Francisco en la presentación de mi libro “Memoria, coraje y esperanza a la luz del bicentenario de los países latinoamericanos”. Es una pregunta que tenemos que hacérnosla todos los latinoamericanos preocupados por la situación actual. Es una pregunta que tienen que hacérsela las comunidades cristianas y especialmente sus Pastores, porque importa mucho para situar la misión de la Iglesia. No estamos en tiempos aptos para sesudos análisis que tengan la pretensión de ser respuesta exhaustiva, pero no podemos no intentar iluminar, aunque sea en breves “flashes”, algunas situaciones que nos toca vivir, sufrir y afrontar con realismo esperanzador.

En la mejor tradición de Francisco, directo y efectista, desnuda el mal en la región al sur del Río Bravo. El autor no demerita la admonición papal, porque el texto arremete a una izquierda que dejó la solidaridad y la superación de la condición humana que recientes «gobiernos del socialismo del siglo XXI» han dejado llevarse por el autoritarismo y han sido víctimas de la exportación de Cuba de su modelo económico depredador y parasitario, que sigue las lecciones de modelos dinámicos del «socialismo de mercado con características socialistas» que ha marcado la región de Asia Oriental.

En otras palabras se ha olvidado la izquierda, tanto la intelectual y la de la “acción directa”, del cambio de época –aquella que se opone a la época de cambios, que la podemos reconocer en la segunda mitad del ya casi olvidado siglo XX (cuando irrumpió la revolución científico-técnica); mientras, que en el ya comenzado a envejecer siglo XXI vivimos las demandas que nos exige el entorno creado por los artilugios cibernéticos potenciados por la emergencia de la «inteligencia artificial», la llamada revolución digital y que determina el cambio de época.

Luego de repasar a la América Latina marcada la «sempiterna desgracia» de la corrupción y el populismo que ha debilitado nuestras instituciones estatales, tanto los gobiernos de la izquierda clásica, como el mejicano López Obrador, como la neoderecha brasileira de Bolsonaro, alimentan esta visión de que América sea un continente de futuro, sin poner los pies sobre el presente.

Guzmán Miguel termina citando al Papa Francisco, de nuevo: «“Los pueblos, especialmente los pobres y sencillos custodian sus buenas razones para vivir y convivir, para amar y sacrificarse, para rezar y mantener viva la esperanza. Y también para luchar por grandes causas”.

“Necesitamos cultivar y debatir – prosigue el Papa – proyectos históricos que apunten con realismo hacia una esperanza de vida más digna para las personas, familias y pueblos latinoamericanos. Urge poder definir y emprender grandes objetivos nacionales y latinoamericanos, con consensos fuertes y movilizaciones populares, más allá de ambiciones e intereses mundanos y lejos de maniqueísmos y exasperaciones, de aventuras peligrosas y explosiones incontrolables”»

Es evidente que recomiendo la lectura de este texto y, cuando sea posible, el libro. Un artículo sobre el texto, es de un dominicano, José Armando Tavares, “La Patria Grande a la luz de la doctrina social de la Iglesia”, disponible en el siguiente enlace: http://liderescatolicos.cl/postdiplomado/ensayos/JoseArmandoTavarezEnsayo2.pdf