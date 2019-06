Presencia de ciudadanos ilustres en Puerto Plata en el siglo XIX (7)

¿En qué año se radicó el prócer Mella en Puerto Plata?

Unos dicen que en 1851, como sostiene el connotado historiador dominicano licenciado Emilio Rodríguez Demorizi, que dice: “Mella se radicó en Puerto Plata por el 1851. En ese año nació su hijo Ildefonso Mella Brea”. (51)

Otros afirman que en 1854, como acota Filiberto Cruz Sánchez en su libro, cuando expresa: “En medio de las dificultades políticas que enfrentaba el segundo gobierno de Santana, Mella decidió, tras su regreso, establecerse en Puerto Plata en octubre de 1854, donde fue designado como su Comandante de Armas”. (52)

Mientras que el historiador puertoplateño, Rufino Martínez da como el año 1853, y dice lo siguiente: “Desde el año 1853 tenía fijada su residencia en Puerto Plata, aceptando el primero la Administración de Correos, y luego el cargo de Comandante de Armas. Compró terrenos en Jamao y se dedicó a la explotación del corte de caoba”. (53)

Nos inclinamos por el año 1853, por las razones siguientes:

1.- El historiador Rodríguez Demorizi, no aporta pruebas documentales para sostener que Mella se radicó en Puerto Plata en el 1851 y allí en ese mismo año le nació su hijo Ildefonso Mella Brea. Mella Brea, no nació en Puerto Plata, como afirma el autor de Documentos para la historia de la República Dominicana. Mucho menos en San Cristóbal como ha querido decir Juan B. Nina en su libro Anotaciones Biográficas de San Cristóbal, página 28 y siguiente. Ildefonso Mella Brea, vino al mundo en la ciudad de Santo Domingo, el 23 de enero de 1838, como aparece en la lápida en el cementerio municipal de Puerto Plata, donde reposan sus restos y en Puerto Plata murió el 27 de diciembre de 1912, a la edad de 74 años, coincidiendo con el año de su nacimiento. (54) También en el libro de Oro No. 1, de la Logia Restauración No. 11, de Puerto Plata, coincide con los datos más arriba señalados, cuando dice que era natural de Santo Domingo y que tenía 29 años, cuando se inició en dicha Logia en octubre del año 1867, llegando a ser un destacado masón y Venerable Maestro en cuatro ocasiones, en los años 1881, 1883, 1894 y 1904.

2.- Cruz Sánchez da a entender que Mella se radicó por primera vez en Puerto Plata en 1854, cuando verdaderamente ya había estado allí en otra ocasión, es decir, en el año 1853, como Administrador de Correos y también como Comandante de Armas. Como se comprueba por el intercambio de cartas entre el Agente Consular de los Estados Unidos en Puerto Plata, señor Edward Roth y el General Comandante de Armas, Ramón Mella, de fechas 13 y 18 de agosto de 1853 y ambas cartas aparecen reproducidas inextensos en el libro de Alfonso Lockward. (55) Otra prueba de que Mella se radicó en Puerto Plata en 1853, él actúo como padrino junto con María Ramona Arzeno en el bautizo del niño Lorenzo Kingsley. (56)

En Puerto Plata, se quedaron a residir permanentemente la esposa del prócer Mella, señora Josefa Brea viuda Mella y sus hijos. Ella murió en Puerto Plata, el 31 de diciembre de 1898 y como nos dice Emilio Rodríguez Demorizi, en “Homenaje a Mella” y Carlos Larrazábal Blanco (57), que fue el 2 de enero de 1899. (58)

Ulises Francisco Espaillat, se estableció en Puerto Plata en 1852 como Interventor de Aduanas. Visitó en otras ocasiones a Puerto Plata. (59)

Pedro Francisco Bonó, a partir de 1853 vivió en Puerto Plata en compañía de su abuela paterna, Eugenia Port. (60)

Entre los años 1850 y 1855, se estableció en Puerto Plata procedente de Mataró, Cataluña, España, Cosme Batlle Filbá (61), connotado comerciante, hacendado y uno de los más importantes prestamistas del dictador y presidente de la República, Ulises Heureaux. (62)

El general Juan Suero, vivió Puerto Plata en 1857 y fue Inspector de Agricultura. Contribuyó al pronunciamiento de Puerto Plata a favor de la Revolución de Santiago del 7 de julio de 1857, contra Buenaventura Báez. (63)

Notas

51. Noticias de Puerto Plata. Santo Domingo, Editora Dominicana, 1975, página 126.

52. Mella. Biografía política. Santo Domingo, Editora El Nuevo Diario, 1996, página 123.

53. Diccionario Biográfico—Histórico Dominicano, 1821—1930, segunda edición corregida al cuidado de Diógenes Céspedes. Santo Domingo. Editora de Colores, 1997, página 342.

54. Véase el Libro 10 de Defunciones de la Oficialía del Estado del Municipio de Puerto Plata, acto 219, folio 356, años 1909—1914. También en el libro de Oro No. 1, de la Logia Restauración No. 11, de Puerto Plata.

55. Intitulado Documentos para la historia de las Relaciones Domínico—Americanas, 1837—1860, tomo I. Santo Domingo. Editora Corripio, 1983, páginas 212 y 213.

56. Asentado en el libro 9—10 de Bautismos de la Iglesia San Felipe de Puerto Plata, página 285, folio 100.

57. En Familias Dominicanas, tomo V, Página 161.

58. Ver el Libro de Defunciones No. 7 de la Oficialía del Estado Civil del Municipio de Puerto Plata, acto 14 y 57, folio 188, años 1894—1902.

59. También en los años 1856, 1858 y 1876. Ver Emilio Rodríguez Demorizi. Noticias de Puerto Plata. Santo Domingo, Editora Educativa Dominicana, C. por A., 1975, página 127.

60. Emilio Rodríguez Demorizi. Noticias de Puerto Plata. Santo Domingo, Editora Educativa Dominicana, 1975, página 127.

61. Nació el 17 de julio de 1846, hijo de los señores Jaime Batlle Amar y Rosa Filbá Villardell. Casó con Carmen Dubocq Ranché (nació en Puerto Plata el 18 de junio de 1855, hija de Pedro Eduardo Dubocq (1803—1884) y Eloísa Anastasio Ranché (1814—1884); Dubocq Ranché murió allí el 11 de junio de 1948 y Batlle Filbá murió en Barcelona, España el 8 de noviembre de 1895) y procrearon un único hijo: José Manuel Batlle Dubocq (nació en Puerto Plata el 3 de febrero de 1879 y continuó realizando actividades comerciales. Casó en primeras nupcias con Altagracia de Mena Steinkopf (hija del comerciante Pedro María de Mena y de Adelaida Steinkopf) y tuvieron un hijo: Luis Antonio Batlle Mena. Viudo volvió a matrimoniarse con Asunción de la Caridad Brugal Mateos (hija de Francisco Brugal Pérez y Hortensia Mateos) procrearon un hijo: Francisco José Batlle Brugal. Batlle Ronché murió en Puerto Plata el 30 de abril de 1957.

62. Harry Hoetink. El pueblo dominicano (1850—1900). Apuntes para su sociología histórica, segunda edición. Santo Domingo, Editora Cultural Dominicana, 1972, páginas 123 y 127 y siguientes. Ver también, Edwin Espinal Hernández. José Batlle Filbá, Del Maresme catalán al Cibao dominicano. Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 2007, páginas 35 y siguientes. Juan Isidro Jimenes Grullón. Sociología política dominicana. Volumen I (1844—1898), tercera edición. Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1980, páginas 420, 422 y 424.

63. También vivió en 1863, siendo nombrado gobernador militar de Puerto Plata. Era dueño de una propiedad en Los Llanos de Pérez, Puerto Plata.