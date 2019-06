En Francia, durante el gobierno de François Miterrand, el ministro de Cultura, Jack Lang, instituyó en 1982 la celebración de la Fiesta de la Música, el 21 de junio de cada año, para saludar la llegada del verano y promocionar la música en todos sus géneros con conciertos gratuitos en plazas y calles de toda Francia, celebración que fue internacionalizada por las embajadas y Alianzas Francesas en países alrededor del mundo, incluyendo la República Dominicana, donde disfrutaremos la Fiesta de la Música 2019 con conciertos de diferentes géneros, en varios espacios de la Ciudad Colonial, el viernes 28 y el sábado 29 de junio. Más información en el teléfono 809-532-2844 extensión 233.

Otro evento musical tradicional en la Ciudad Colonial cada verano desde el año 2000 es el festival de jazz de Casa de Teatro, todos los jueves de junio y julio, que mañana arranca su versión número 20 sobre la cual este enlace contiene información:

https://jazzendominicana.blogspot.com/2019/05/anuncian-xx-version-del-santo-domingo.html

Desde sus primeros años de existencia, Casa de Teatro ha sido escenario importante para el jazz, como lo evidencian dos anuncios de las décadas de los 70 y los 80 que acompañan esta nota.

Y del jazz pasamos a la ópera pues The Metropolitan Opera House (The Met: Live in HD) presentará en Fine Arts Novo Centro (a las 7:00 p.m. algunos miércoles de junio, julio y agosto), una serie de cuatro “encores” o retransmisiones (grabadas) de óperas de anteriores temporadas:

Junio 26: “Romeo y Julieta”, de Gounod, con Vittorio Grigolo y Diana Damrau, que fue transmitida en la temporada 2016-2017.

Julio 10: “La Bohème”, de Puccini, con Kristine Opolais y Vittorio Grigolo, que fue transmitida en la temporada 2013-2014.

Julio 24: “El Barbero de Sevilla”, de Rossini, con Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez y Peter Mattei, que fue transmitida en la temporada 2006-2007.

Agosto 7: “Aida”, de Verdi, con Anna Netrebko y Anita Rachvelishvili, que fue transmitida en la temporada 2018-2019.

Por cierto, en el Conservatorio Nacional de Música tendrá lugar, del 24 de junio al 10 de julio, el tercer taller de formación para jóvenes cantantes, impartido por el maestro norteamericano Kamal Khan y organizado por la Fundación Sinfonía, el cual culminará con un concierto abierto al público. Más información en este enlace:

http://www.sinfonia.org.do/eventos/tercer-taller-del-programa-de-formacion-para-jovenes-cantantes/

Igualmente, en la Sala Juan Francisco García del Conservatorio Nacional de Música se presentará el concierto de cámara «Flauta de Verano» de la clase de la profesora Alaima González, el jueves 13 de junio a las 8:00 p.m.

Otras buenas noticias musicales son la tertulia con Dante Cucurullo en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito (hoy miércoles 5 de junio a las 7:00 p.m.) y el Festival Mozart Caribe en tres espacios de la Ciudad Colonial (del viernes 7 al domingo 9 de junio), para el cual pueden enterarse de toda la programación, músicos, repertorios, etc., en su página web:

www.festivalmozartcaribe.org

Me despido con otra buena noticia, contenida en este enlace:

https://elnacional.com.do/un-gran-aporte-a-la-musica-dominicana/