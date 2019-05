En 2030 el mundo tendrá diez mil millones de habitantes. Al actual ritmo de consumo en esa fecha harían falta tres planetas para abastecer la demanda de bienes, servicios y alimentos de la humanidad.

Aunque los avances tecnológicos y los progresos de la ciencia médica, en sentido general, han implicado una mejora, en sentido general, de las condiciones de vida de los seres humanos, no es descartable que se puedan desatar en el futuro mediato guerras globales por comida, ropa, energía y empleos.

Las energías alternativas no servirán de mucho si no eficientizamos su uso. Consumimos en siglo y medio, lo que a la naturaleza le ha costado 300 millones de años en construir. Las grandes potencias insisten en remendar un pantalón que ya no aguanta un puntazo más. El actual modelo económico no sirve, la crisis continuará achicando nuestros bolsillos, echando ciudadanos a las calles y deglutiendo recursos naturales.

Mientras siguen remendando el pantalón. ¿Han pensado en algún momento que acciones tomar cuando la gran masa de desempleados salgan a las calles a buscar, a como dé lugar, el sustento de sus familias? ¿Tienen algún plan de contingencia en caso de que el dólar colapse definitivamente y media humanidad se quede sin recursos económicos con los cuales afrontar la crisis? ¿cabe la posibilidad de que los humanos extingamos nuestra especie, a mitad del presente siglo, en una guerra fratricida por los alimentos?

¿Han considerado la posibilidad de que el planeta colapse por el consumo irracional de sus recursos naturales? ¿Qué harían? Tenía razón Fidel Castro: “Ya no es cuestión de “Patria o Muerte”; realmente y sin exageración, es una cuestión de “Vida o Muerte” para la especie humana”.