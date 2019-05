Juan Bolívar Díaz: Jornada Extra 27 años después llega al final

Los rebeldes y críticos se auto consuelan con una contemplación tan simple como compleja que parece darle sentido a la imposibilidad de parar el absurdo y el contrasentido del devenir de la sociedad: “Para que algo llegue al final, sólo tiene que comenzar”.

La noche del pasado domingo 26 en su emisión 1403 cargado simbolismo con los dos reportajes seleccionados, los metamensajes de cada intervención dejaron ver causas no reveladas que sólo estarán escondida en el Alma de Juan Bolívar y Altagracia Salazar, decía ella, la intensa Altagracia, “uno se propone y otro dispone”; revelando un sentimiento no razonado y sin ganas de develar otras incógnitas del cierre.

En 1403 nace en San Giovanni Valdarno (Italia) Massacio, primer gran pintor del renacimiento italiano. Creará un nuevo concepto en el naturalismo. Con pintura realista, sobria y claramente definida, se adelantará en casi cien años a los pintores del siglo XVI, teniendo una gran repercusión en el arte posterior, morirá joven, con tan sólo 27 años.

27 años y 1403 emisiones marcaron la historia de un programa más apoyado en las ideas y los argumentos que representaron la vida de seres, de personas y procesos de una sociedad hablada, dialogada y pensada en un concepto de televisión y un ejercicio profesional de un ser humano , Juan Bolívar, con energías sólo para las buenas causas y los grandes compromisos; que virtudes de formatos y técnicas televisivas deslumbrantes que marcan la vida de una sociedad en permanente agonía de cambios y esperanza.

Es una pena que el empuje empresarial y el interés político mezquino de tener fuera de escenario espíritus indoblegables que hacen imposible la imbecilidad y la manipulación del poder, crean que con sus acciones derrotan la alegría de los buenos.

Es cierto que Juan Bolívar había hecho público su decisión de un retiro gradual; pero, creo, que la maniobra de rentabilidad y conveniencia electoral han precipitado una situación que lastiman su legado y un referente de calidad y buen periodismo. La riqueza ética y profesional de este Amigo mereció la oportunidad de un buen relevo para la permanencia de su legado en la historia de la comunicación dominicana.

Juan Bolívar y Sonia Silvestre, hicieron presencia en la celebración del 4to. Aniversario de Radio Enriquillo, Tamayo, en 1981. En este evento es donde le conozco y saludo por primera vez, le admiré desde Noti tiempo y su arrojo para enfrentar con su ejercicio los desmanes del régimen de gobierno de Joaquín Balaguer y su dictadura Ilustrada de los 12 años.

Amigo, cumplió usted su rol histórico en la televisión y los medios por una sociedad justa y democrática. Eres un auténtico Caminante de la vida y el decoro. Me sorprendió la emisión final 1403, no lo puedo negar, del pasado domingo; no la esperaba tan pronto. Feliz de ser su amigo.