Milton Reyes, uno de los recursos de mejor valía del Gobierno de Danilo Medina

Una de las posibles razones que explica por qué Milton Reyes se convirtió en Rector del ITSC, es que sin duda alguna tiene la pericia y el bagaje necesario que requieren estos tiempos de modernidad, conectividad y acercamiento de sociedades que crecen en multiverso: la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la diversidad y la sociedad de la inclusión (discapacitado)

Por tal razón no podemos tapar el sol con un dedo. El ITSC o Community College estaba necesitando de la atención tecnológica que demanda la generación Z (o nativos digitales), el empresariado y el Estado mismo como generador del factor de empleabilidad y desarrollo económico integral.

La generación Z corresponde a un marco temporal entre 1994 al 2010. Por lo que esto significa que la Académica debe estar a la vanguardia para identificar las mejores oportunidades de negocios que le facilite producir buenas prácticas de emprendimientos e innovación, específicamente, equipar de conocimientos a esos jóvenes a través de ofertas curriculares ajustada a estos tiempos tecnológicos: Electromecánica, Construcción, Informática, Industrial, Salud, Turismo y Artes.

Entonces bajo otra modalidad se producen los cambios en el mundo del ciberespacio, y, el Rector Milton Reyes ha dispuesto novedosos sistemas de comunicación y de regulación automática (cibernética) para mantener la comunidad educativa conectada e informada de lo que acontece en los mundos (real y virtual).

Para acentuar lo que se dice en los corrillos del Instituto, una muestra ha sido democratizar las funciones interdepartamentales, el control del personal administrativo y docente en procura de lograr la uniformidad entre la visión, misión y propósitos de dicha Institución Académica.

En efecto se indica que el enunciado posterior reproduce, lo que más o menos el Rector le expresó a la Asociación de Servidores Públicos de ITSC sobre el trabajo en marcha:

Uno, impartir la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Dos, formación permanente de los docentes, en especial para replicar la cultura de los Community College de Estados Unidos en el país. Tres, aumentar los salarios a todo el personal (administrativo y docente) según la proporcionalidad y circunstancias del Presupuesto, por: rendimiento, desempeño, promoción, bonificación y antigüedad. Cuatro, democratizar el uso de internet a los estudiantes en todo el polígono a través del novedoso servicio de red ¨Wi Fi ITSC¨. Cinco, aplicar el programa 2+2 consistente en plus o valor agregado a los estudiantes que deseen seguir más allá del programa que ofrecemos. (Es decir, luego de haber concluido en el centro ITSC, el estudiante podría continuar sus estudios de Licenciatura o Ingeniería en la Universidad Metropolitana Internacional de Miami

Por otro lado en esa misma dirección de post modernidad, mundialización y globalización el Rector Milton Reyes, aún tiene más que ofrecer, tiene la visión propiamente adecuada y la suficiente voluntad (de acuerdo a lo que él ha manifestado) para subirse en la nueva ola del emprendimiento, como un veterano surfista, y crear los espacios adecuados dentro de la Institución Académica entre ellos: Crear el centro de gestión de la propiedad intelectual, de diseños textil e industrial de: Marcas, Patentes, Dominios y Derechos de autor.

«La meta es convertir de un solo salto por medio de la Institución, en el primer país de la región con características similares a la del país de Taiwán, el Tecnológico de Monterrey en México y el MIT (Massachusetts Institute of Technology)».

Quizá no menos importante, la gestión de Milton Reyes ha dispuesto cambios menores (de marca mayor): Uno, habilitar la entrada al perímetro por «la puerta» (esto puede confundir un poco al que no sabe que el acceso al perímetro de Instituto, antes era por detrás). Dos, la creación de un restaurant temático a los fines de facilitarles a los consumidores del área: comerciantes, empleados de otras instituciones aledañas y público en general de un exquisito y variados platos, bebidas, dulces y bocadillos preparados por los estudiantes del área de Gastronomía, Alimentos y Bebidas y Alojamiento, bajo la supervisión de la Coordinación de Turismo con precios atractivos en un ambiente acogedor y amigable. Tres, inmediata señaléticas corporativa: de ubicación, orientativa, de dirección, regulativa y ornamental. Con estas medidas se busca el mejor aprovechamiento de los espacios públicos, elevar los niveles de concientización sobre los momentos de urgencias, de emergencias y de riesgos. Cuatro, la inclusión en el roster laboral a personas con discapacidad (paralíticos, sordos, no videntes, y otros).

Ante todo lo dicho en uno o más enunciados anteriores, podemos concluir lo siguiente: ¨En menos de 100 días posesionado Milton Reyes por el Presidente de la República, en la Rectoría del Instituto Técnico Superior Comunitario, la cara de dicha Institución ha cambiado por dentro y por fuera.

Entonces en ese sentido se espera para el cierre de año 2019, (los números negativos y en rojo por más 6 años que mantuvieron a la Institución contra la ¨espada¨ y la ¨pared¨ en especial para solicitar un aumento de Presupuesto del cual siempre se lo rechazaron por su bajo desempeño según los índices de evaluación publicados por SISMAP quien dice: son números insuficientes en todas sus partes: Financiera, transparencia y administración pública; de conformidad a lo establecido en la Ley 41-08 de la Función Pública), Milton Reyes con su equipo de trabajo colocaría los mejores números jamás deseados en el tablero de juego consistente en rendimiento, eficiencia y desempeño de los recursos a los fines de alcanzar una matrícula de más de 20 estudiantes para año 2020 y un presupuesto de más 7 millones pesos dominicanos mensuales, y dar un jonrón por los 411 a la pobreza, el desempleo y la exclusión.

De ser así, el ingeniero Milton Reyes se convertiría en uno de los recursos de mejor valía del Gobierno de Danilo Medina y la Revolución Educativa.