La República Dominicana en el concierto de la geopolítica

(Extracto de una charla en Centro Cultural Banreservas, coordinado la Dra. Máxima Hernández. 19 de mayo, 2019)

Zbigniew Brzezinski, en su genial obra El Gran Tablero Mundial, afirma: «…..si el mundo realmente desea la Paz , tendrá que aplicar las prescripciones morales que defienden los Estados Unidos»(p. 10).

El Ex-Secretario de Estado en periodo presidencial de Jimmy Cárter nos indica que esta nación encarna el idea libertario y la prosperidad. Bajo ese predicamento justifica que representa el mejor sistema del mundo, aunque reconoce la ambivalencia en que se desenvuelve su política exterior. En el primer párrafo de su extensa obra comienza argumentando la necesidad de que en cada siglo por ley natural ha de surgir una Nación con poderío e ímpetu intelectual y moral. Los investigadores sociales estudiando la idiosincrasia de los americanos generalmente concluyen de que las clases gobernantes de Usa están convencidos de que son el ombligo del mundo y que todo gira en torno a su periferia.

En Canto Cósmico el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal pretende observar el sentido hologramatico del universo con esta breve estrofa:

«El universo encendido por miles galaxias de miles de millones de estrellas

Yo miro ese universo y soy

el universo que se mira

la finísima retina , del universo que se mira a sí mismo

Eso somos.»

En esa metáfora de lenguaje diplomático y estratégico suelen hablar y hebrar sus discursos los líderes mundiales cuando nos disertan con frases como la Comunidad Internacional, el Protocolo de la Paz, la Unión Europea, las Relaciones Internacionales, los Países de la Comunidad Conmowelth etc. Esa forma de existencia hologramatica, de que el todo está en sus partes y las partes están en el todo desdice esa cultura de pensar los amricanos, porque ellos son de alguna manera parte del planeta y los otros ocupan un espacio vital que justifica la diferencia soberana y de intereses en ese concierto de naciones.

Los medios, técnicas, tácticas, estilos, lenguajes envolventes y estrategias, unidos a una cultura basada en el talento del personaje que hace de diplomático es el mejor recurso para una buena y exitosa diplomacia. Eso es la Diplomacia, no el enfrentamiento o el extremo en cualquier conversación o negociación. Nos lo demuestra la historia en muchos casos y en particular las negociaciones durante la Segunda Guerra Mundial , como un ejemplo paradigmático la Reunión de los Tres Grandes de Yalta: Churchill, Stalin, Roosevelt, en representación de Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos con el objetivo de detener la Guerra destructora por medios pacíficos. Suele abandonarse la diplomacia cuando los imperios se percatan que esta no favorece sus vitales intereses en una coyuntura crítica y que contrasta con sus estrategias a corto y largo plazos. Juegan con la agudización de los conflictos a conveniencia maquiavélica.

Es toda una razón de Estado que expusiera el Cardenal Richeliuv en Francia durante la Guerra contra los germanos y quien abordo por vez primera el concepto Diplomacia. Carl Von Clausewish lo confirma cuando reconoce que: La Guerra no es más que la prolongación de la política por otros medios». De conformidad con esa sabiduría aconsejan los líderes mas connotados , el uso de la diplomacia para evitar destrucción y muertes.

Existe una relación necesaria entre Geopolítica y Poder. Aquella va en busca de defender los intereses geopolíticos del Poder de una Nación o Alianzas. El experto en esta matetia

Rodolf Kjellen, sueco, la Geopolítica concibe al Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio

La designación de Espacio Vital se hizo muy recurrente en el lenguaje de Geopolítica. Este se orienta a derivaciones económicas, comerciales y riquezas. Toda acción o evento de conflagración, guerra, lucha, escaramuzas o retóricas suaves o encendidas busca un objetivo geopolítico. Es la defensa del Espacio Vital por parte de las Naciones. Puede variar esa búsqueda en base a las nuevas situaciones o coyunturas que se se presentan en el escenario Robert Strausz, Karl Hauschofer, Hans Morgenthau Mackinder, Nicholas Spykman.

Parten del principio que asumen USA «una sociedad sin una autoridad central que vele por la defensa de la ley y el orden, será un Estado anárquico».

Hauschofer rafirma: » la lucha por el poder no esta diseñada para alcanzar una serie de valores morales; los valores morales se utilizan para facilitar la obtención del poder» ( citado por Robert Kaplan, La Venganza de la geografía, p.130.).Resulta interesante ver el concepto que usa del C

Spykman comunica: del Caribe Mediterráneo del que como espacio geoestrategico en la Guerra Hispanoamericana de 1898 se apoderó los Estados Inidos, para posteriormente completar su espacio vital con el territorio itsmeño de Panamá. En el mismo establecieron tres bases militares para la seguridad del Canal Interoceánico entre Pacífico y Atlántico, que revisaron los Acuerdos Torrijos Cárter en 1977 a entregar el Canal en 1999. Algunas bases militares permanecen. Como se deduce todo Imperio urge de su expansión continua y controlar los recursos vitales para su desarrollo económico y ese propósito público la obra En Gran Tablero Mundial y otrasnvestigaciones orientadas al lograr el Anillo cerrado del Planeta.

Temas y crisis como la Guerra Fría, , la Política del Gran Garrote, el Buen Vecino, la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Carrera Armamentista, lá Tecnología de Punta, la Política Monetaria y del Dólar o el Euro, responden a una estrategia geopolítica diseñada por los Thing Tank o expertos para estos fines. E incluso, el apoyo de los Imperios a las Dictaduras en los años previos a los ochentas del siglo XX.

Los espacios de petróleo y el agua potable en amenazas crecientes. El problema del Medio Ambiemte y sus recursos boscosos y acuíferos, el cambio climático y la reducción de los gases invernaderos. Medidas de control climático vs.la industria en países desarrollados..observen un mapa y verán espacios geoestratégicos provistos de materiales raros o petróleo.

Resulta muy interesante la propuesta que hace el historiador mexicano con estudios en los Estados Unidos Paul Kenenedy acerca del Poder de los Imperios :Ascenso y Caídos; el investigador doctoral se desafía por encontra las medidas matemáticas en términos de variables sociales, económicas, políticas y militares que macan el ritmo de la historia de los Imperios.

Hoy el mundo no es sólo competencia, sino cooperación y dice que USA no se siente cómodo con la idea de equilibrio. Comenta como W. Wilson había insistido que la diplomacia no debía ya ser dirija por expertos en secretos sino por » acuerdos abiertos».Véase caso actual de los conflictos del Medio Oriente, Afganistán, Irak y la presente Cumbre de las Américas, entre otros crisis geopolíticas, en realidad advirtió de la gran y fina estrategia con que debía entrar en el nuevo escenario geopolítico del planeta su Nación, abanderada en la filosofía del Neoliberalismo.

Cuando irrumpió con su gran poder imperial los Estados Unidos a principios del siglo XX advertido por varios estudiosos de la Geopolítica, antes el concepto en uso era mundializacion; Vladimir I Ullianov( Lenin) en su paradigmática obra » El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo» que fuera premonitoria de lo que acontecería a nivel planetario, hizo un enjundioso análisis de la necesidad que en su evolución tendría que desarrollar la gran Nación del Notre de America. Desde esta región en su lucha por liberar a Cuba y pregonar un Concierto de Naciones Antillanas, José Martí nos alecciona de ese poder en frase: donde comenta el poder emergente de los Estados Unidos y el peligro que representaba para estos pueblos desarrollar su destino.

Pasemos a hojear a modo de expeditas pinceladas los criterios modernos más actualizados acerca de la Geopolítica por los pensadores más útiles al momento que vive el globo. Si buscamos el término en el Diccionario Ilustrado de la Lengua nos dice: » Doctrina según la cual la política de un pais esta determinada por su posición geográfica antes que por sus inclinaciones que por su carácter étnico o ideológico». En principio se focalizo su condición vital de lo geográfico, desde luego ya sabemos la serie de saberes que se plasman en el ámbito de este concepto que tan en boga en la actualidad de este mundo globalizado y en constante y crucial competencia política, comercial, de dominio económico, que pasa por lo militar con alcance balístico y ciber tecnológico para soportar el poder de una Nación o de una Alíanza de Naciones. Se ilustra evidencia con la Guerra del Golfo Pérsico a inicio de los años 2000 y la caída de Saddan Hussein. Que por cierto dejo sin interlocutor válido a la Alianza, a la cabeza, Estados Unidos ante los graves conflictos que se generaron en el Golfo Pérsico hasta los días actuales.

Para conocer ilustradamente el papel de la Geopolítica con su base planificada en la Geoestrategia basta con dar una lectura al texto del Ex-Secretario de Estado Brzezinski..en el Gran Tablero Mundial, donde describe las fortalezas y debilidades estratégicas de los Estados Unidos y la amenaza que proyecta para la Nación dado al surgimiento de una inminente alianza de Rusia, China y otros actores del Asia que avizora el experto thing thank ( elite pensante). La tesis del oriundo de Polonia para preservar el poder global de Estados Unidos consiste como el mismo lo sostiene:

» ….la política exterior de los Estados Unidos debe seguir ocupándose de la dimensión geopolítica y emplear su influencia en Euroasia para crear un equilibrio continental estable en el que los Estados Unidos ejerzan las funciones de árbitro político».( pag 11). Entonce, advierte a los Estados Unidos de que en Eurasia esta el juego del gran tablero de la geoestrategia como de alguna forma se nos presenta en la actualidad en las disputas de los espacios vitales en Medio Oriente( Siria) , Korea del Norte, China y los Aranceles Comerciales e Irán con el tema de las armas nucleares de largo alcance. Fue visionario discípulo y patriota estadounidense en ese estudio de El GranTablero.

La Segunda Guerra Mundial represento una conflagración con implicaciones generales que trajo como consecuencia la dominación del Nazismo de Hitler a la mayoría de las naciones europeas y su destrucción por las huestes fascistas de Alemania, Italia y Japón, que se vieron obligados a rendirse y morir antes el avance victorioso de los Aliados. Les presento los Documentos que dieron La Paz perdida y el nacimiento de una nueva Organización Mundial que hoy conocemos como ONU y de la cual en su fundación se suscribió la Rep. Dominicana como miembro fundador No.50, una estrategia de Trujillo de presentarse como un buen demócrata, que recibía el apoyo de los Estados Unidos en esa década , en la segunda parte del trabajo.