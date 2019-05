Don Salomón Zaglul: exgerente bancario y destacado empresario

Murió en Puerto Plata, el viernes 19 de agosto del año 2005, a las 1: 10 A. M. don Salomón Zaglul, a la edad de 77 años, quien fuera por muchos años gerente bancario del desaparecido Royal Bank of América, sucursal de Puerto Plata y un destacado empresario, ganadero, impresor y arrocero. Su cadáver fue enterrado en el cementerio municipal de Puerto Plata.

Don Zaglul hizo carrera bancaria en el sector privado por más de cincuenta años. Se encontraba pensionado y regenteaba un pequeño negocio de distribución y venta de papelería a las distintas imprentas de Puerto Plata.

Salomón José Zaglul Malkun nació en la Sotana del Este de San Pedro de Macorís, el 28 de marzo de 1928, hijo del matrimonio de Pedro Zaglul y de doña Martha Malkun de Zaglul.

Tuvo un hermano que lo quiso muchísimo de nombre Miguel Zaglul Malkun, que ha sido un exitoso finquero.

Realizó sus estudios primarios, intermedios y secundarios en San Pedro de Macorís. Allí, además, hizo estudios comerciales de mecanografía, taquigrafía y contabilidad.

Se inició en la banca en su ciudad natal de San Pedro de Macorís como mensajero del Bank of American National Trust and Savings Association a la edad de dieciocho años. Por su seriedad y capacidad fue ascendido a cajero. El señor Ramón Zapater, de origen español, fue escogido como el primer gerente general de las sucursales en la República Dominicana de dicho banco, establecido en el país en 1962, funcionaba como una entidad bancaria organizada de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, con asiento principal en la casa No. 300 calle Montgomery, San Francisco, California, U. S. A.

De ahí pasó a la sucursal de dicho banco en San Francisco de Macorís, permaneciendo algunos años.

Fue trasladado a la Isla de Nassau a la sucursal de ese banco y duró algún tiempo trabajando en aquella Isla.

Vivió, casó y trabajó en Mao, Valverde. Allí fomentó una finca arrocera.

Después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, fue enviado en la década del 60 como contable del Royal of Bank América, sucursal de Puerto Plata. Posteriormente escaló la posición de Gerente de dicho.

En Puerto Plata conoció a una gran cantidad de comerciantes, ganaderos, empresarios, ferreteros, etc.

Casó en Puerto Plata en segundas nupcias con Emilia Gómez. Procreó tres hijos: Elizabeth, Salomón José y Adriana Zaglul. Educó a sus tres hijos y todos ellos formaron familias.

Fomentó en Magate, Puerto Plata una finca ganadera, que fue un ejemplo de producción lechera en la Región Norte del país.

Cuando dicho establecimiento bancario se convirtió en Banco del Comercio continuó siendo Gerente del mismo. De ahí salió pensionado, después de haber trabajado por más de cincuenta años en el sector bancario.

Se le consideró como un verdadero experto bancario y con una gran experiencia.

Cuando fue pensionado por dicho banco se asoció con el connotado empresario puertoplateño don Juan Carlos Morales Capellá y desarrollaron varias empresas, como fueron de Bienes de Raíces, Impresora, periódico, etc.

Dirigió y administró la Impresora “El Dorado”. Fue administrador del periódico El Faro por algunos años, cuando el mismo se imprimía en la Impresora El Dorado, de Puerto Plata.

Posteriormente instaló la Impresora Adriaeliza, la que regenteo por algunos años.

También incursionó como Representante de Seguros en Puerto Plata.

En los últimos años se dedicó a la distribución y venta de papelería a las distintas imprentas de Puerto Plata.

Amó eternamente a Puerto Plata y la quiso como su segunda ciudad por haberse desarrollado en la banca y en los negocios.

Fue un esposo amoroso y padre ejemplar para sus tres hijos.

No fue político partidista y se mantuvo al margen de la misma.

En Puerto Plata se ganó el respeto y la admiración de todo el pueblo.

Con la muerte don Salomón José Zaglul Malkun perdió Puerto Plata a un auténtico hijo sobresaliente en la banca y en los negocios.