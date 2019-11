Eduardo Tejera advierte venta de Punta Catalina en proceso electoral sería ilegal

Foto: Acento.com.do/Archivo/Eduardo Tejera

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista Eduardo Tejera, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), advirtió este martes que la venta de las dos plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina en medio del actual proceso electoral sería ilegal.

Tejera indicó que la transacción de las plantas, por un valor estimado entre US$ 2,500 a US$ 3,000 millones, y sobre la base de un capital pagado de US$ 630 millones, a un 50 % público y 50 % privado, obligaría a que todos los pasivos sean absorbidos por el Estado dominicano.

El dirigente político expresó que esta fórmula de venta administrativa es un escándalo y una hipoteca para el país, y un gran negocio para los inversionistas relacionados con el gobierno, que con alrededor de US$ 300 millones o menos, se quedarían con las dos plantas eléctricas y su administración.

“Sin una real licitación pública internacional y sobre la base de un mandato marco-legal del Congreso Nacional, todo el proceso sería viciado y nulo frente a inversionistas nacionales e internacionales serios”, afirmó.

Tejera señaló que esta sería una licitación administrativa interna ilegal y que no contará con una ley base aprobada por el Congreso.

Dijo que es un procedimiento anormal llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda y la propia CDEEE y las tres Distribuidoras, de manera nada legal.

Tejera pidió que el futuro de las plantas de Punta Catalina sea decidido por el próximo Gobierno, y nunca por este gobierno a cinco meses de elecciones.

El dirigente del PRM señaló que hay una total falta de transparencia en el proceso administrativo interno, pues no se conocen los informes de tasación, la relación de deudas, las partidas de intereses acumulados, los activos involucrados y su valoración, ni existen Estados Financieros auditados externamente. Todo el proceso es nebuloso, sin ninguna transparencia y datos oficiales públicos, y la poca información que el gobierno ha brindado, son de esporádicas notas de prensa y declaraciones de funcionarios parciales, pero nada formal, legal ni transparente.