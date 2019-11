Marcas registradas en RD contribuyen US24,5 mil millones al PIB

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Los sectores intensivos en marcas comerciales proporcionan casi un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, así lo demuestra un nuevo informe publicado hoy por la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la Asociación Americana de Propiedad Intelectual (ASIPI).

El informe, que se titula “Marcas en América Latina: Impacto económico en 10 países de América Latina y el Caribe”, analiza 10 países de la región y estudia cómo los sectores intensivos en marcas contribuyen a las economías de cada uno.

La investigación fue realizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú.

Los 10 países fueron seleccionados porque representan casi el 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) combinado de la región, y los niveles de actividad de marcas comerciales difieren de un país a otro.

El estudio encontró que cada país tiene entre 13 y 21 sectores intensivos en marcas de un total de 45. República Dominicana tiene 14, mientras que Costa Rica posee la mayor cantidad y Guatemala tiene la mínima.

Los productos farmacéuticos y cosméticos y los productos de limpieza son parte de sectores intensivos en marcas registradas en todos los países, mientras que la ropa y el calzado, los productos alimenticios y las comunicaciones y el entretenimiento también ocupan un lugar destacado.

En la República Dominicana, los sectores intensivos en marcas contribuyen con el 32% del PIB del país, lo que equivale a US $ 24,4 mil millones, según el informe. Ese porcentaje de contribución, en comparación con los 10 países, está muy por encima del promedio del 22 por ciento.

El informe también revela una contribución del 25% al empleo en el país, lo que significa que por cada cuatro empleos generados, uno es de un sector intensivo en marcas. La contribución promedio al empleo en los 10 países latinoamericanos es del 18 por ciento, o 35 millones de empleos, más de tres veces la población de la República Dominicana.

Los sectores industriales en los países de América Latina y el Caribe que tienen un mayor enfoque en la protección de marcas comerciales pagan salarios más altos que los sectores menos enfocados. El informe encontró que las compañías pagan a sus empleados un promedio de 19 por ciento más en salarios. En la República Dominicana, el diferencial salarial es de 9.5%.

Los sectores con un fuerte enfoque en las marcas registradas son responsables del 55 por ciento de las exportaciones de la República Dominicana y del 37 por ciento de las importaciones del país. En los 10 países estudiados, los sectores intensivos en marcas contribuyeron con un promedio de US $ 17.80 por cada US $ 100 exportados, mientras que los sectores intensivos en marcas fueron responsables de US $ 28.70 de cada US $ 100 importados.

El estudio a grandes rasgos

El estudio es el más grande de su tipo que se centra en América Latina y el Caribe, y se basa en un estudio de 2016 publicado por INTA y ASIPI que analizó el impacto económico de los sectores intensivos en marcas en cinco países: Chile, Colombia, México, Panamá y Perú.

«El nuevo informe destaca el importante papel que juegan las marcas en América Latina y el impacto positivo de los sectores intensivos en marcas en la vida de las personas», dijo Etienne Sanz de Acedo, director ejecutivo de INTA, al margen de una sesión general en la reunión anual de ASIPI en Lima, Perú.

Finalmente, el estudio determina la extensión y el alcance de la contribución de las marcas a los sectores económicos de los países latinoamericanos seleccionados alineándose con el impacto documentado por los sectores intensivos en marcas en los Estados Unidos y la Unión Europea, teniendo en cuenta las diferencias de cada área.

Para desarrollar el estudio, FIEL revisó la literatura especializada disponible, recopiló todos los datos relevantes sobre marcas registradas y datos económicos de las respectivas oficinas de propiedad intelectual de los 10 países analizados y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y elaboró las estimaciones correspondientes sobre el impacto de sectores intensivos en marcas.

Opiniones

«Los hallazgos son muy alentadores, y ahora depende de los responsables de las políticas ayudar a acelerar el crecimiento de los sectores intensivos en marcas comerciales mediante la implementación de sistemas de protección y aplicación de marcas más fuertes y más eficientes», señaló el Sr. Sanz de Acedo. “Esto puede vigorizar a las empresas locales para desarrollar bienes y servicios que les permitirán explorar oportunidades comerciales transfronterizas, y puede atraer una mayor inversión directa internacional, conocimientos tecnológicos y talento, lo que a su vez ayudará al movimiento del aumento de la cadena de valor. Estos esfuerzos serán un buen augurio para las marcas, los consumidores, la economía y la sociedad en general”, Etienne Sanz de Acedo, director ejecutivo de INTA.

«La propiedad intelectual en su conjunto, y las marcas registradas en particular, han demostrado ser un aliado para el desarrollo en los países latinoamericanos», dijo Elisabeth Siemsen, Presidenta de ASIPI. “Los sistemas de marcas favorecen el crecimiento económico y fomentan las oportunidades laborales; son un elemento relevante para informar a los consumidores y respaldar la elección de los consumidores y, al ser no solo un identificador de fuente sino también un condensador de información, las marcas registradas ayudan a una mayor transparencia en las economías de mercado «.