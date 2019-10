Banco BHD León y UNPHU ejecutan programa de desarrollo de negocios para mujeres empresarias

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco BHD León y el Centro MIPYMES UNPHU desarrollaron el programa Mujer Negocios con el propósito de apoyar a mujeres empresarias.

Tras su implementación de 10 meses, las empresas de las 45 mujeres participantes presentaron resultados como el aumento de más de un 20 % de las ventas, la definición de políticas internas, el fortalecimiento de los negocios con la creación de páginas web, redes sociales y logos y la aplicación de criterios de responsabilidad social.

Steven Puig, gerente general del Banco BHD León, resaltó que “iniciativas como esta evidencian el compromiso que asumimos desde 2015 con las mujeres de nuestro país a través de la Estrategia de Género Mujer BHD León y, en particular, apoyan el éxito económico y el éxito humano de estas mujeres empresarias”.

El programa fue ejecutado con un presupuesto de US$ 50,270, fondos provenientes del gobierno de los Estados Unidos, mediante el programa de los Small Business Network of the Americas (SBNA), otorgando a la Universidad UNPHU mediante su Centro MIPYMES y teniendo al Banco BHD León como socio estratégico, además del apoyo del CDMIPYMES de El Salvador FADEMYPE.

Las mujeres participantes recibieron capacitación, asesoría y mentoría especializadas y les fueron proporcionadas herramientas para mejorar y fortalecer sus habilidades gerenciales, administrativas, de liderazgo y financieras. Como parte de los beneficios del programa, el Banco BHD León facilitó RD$ 7 millones en productos financieros.