Rector ITLA dice cooperativas solo competirán si digitalizan sus servicios

UVERO ALTO. Punta Cana. El rector del Instituto Tecnológico de las Américas expuso ante 600 dirigentes cooperativos, la necesidad de ese sector de digitalizar todos sus productos y servicios para poder competir en el mundo actual.

El ingeniero José Armando Tavárez Rodríguez dijo que el cooperativismo debe avocare al uso intensivo de lo digital con la disponibilidad de tiendas en línea que ofrezcan los servicios y productos, incrementar las transacciones electrónicas, el empleo de cajeros, , y aplicar la inteligencia artificial.

“Hoy día quien no está en lo digital, sencillamente no existe” afirmo el académico al presentar la conferencia inaugural de la VIII Convención Financiera del Cooperativismo dominicano y V del Internacional, que se desarrollan en el Hotel Now Onxy, de Uvero Alto, Punta Cana, con participación de diez países de América Latina.

Tavárez Rodríguez dice que las operaciones económicas de hoy ya demandan la atención por medio de inteligencia artificial, con reconocimiento digital de la voz y la máxima relación máquina-persona.

El ejecutivo universitario manifestó que las actividades financieras deben estar integralmente en la palma de la mano, en el celular y que solo permanecerán para el 2030 las empresas, cooperativas o no, que así lo desarrollen.

Llamó a los dirigentes y ejecutivos presentes en el evento a ser agentes de la transformación digital y a darle un uso intensivo sus posibilidades. Advirtió que igualmente hay que establecer todas las medidas de seguridad informática ya que todo sistema es potencialmente vulnerable.

El ingeniero Tavárez Rodríguez recordó que en América Latina operan 6 mil cooperativas que congregan 42 millones de asociados que representan el 23 % de la Población Económicamente Activa de la región.

Fue enfático en la predicción internacional que indica que para el año 2030, dos mil millones de personas utilizarán su teléfono móvil para ahorrar, acceder a un crédito o pagar un crédito o cualquier otro servicio financiero.

“La demanda de banca móvil en Latinoamérica sigue en aumento. Se prevé que en el año 2020 se llegue hasta los 605 millones de teléfonos inteligentes” dijo ex expositor.

Indico que la tasa de retención de usuarios es mayor cuando se invierte en tecnología, y que en las cooperativas que lo hacen, tienen un índice de 13.4% en comparación con el 4.9% de aquellas que no invierten en este campo.

Invitados especiales

Los invitados especiales de la VIII Convención son Enrique Núñez, presidente de Cooperativa Chorotega, (Honduras), Germán Sergio Gorga, presidente Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Uruguay), Carmen Patino, presidenta de CONALCOOP, (Panamá), Felipe Rojas, Garantías Comunitarias (Colombia), Iván Otero Matos, presidente Seguros Múltiples, (Puerto Rico) y, William Méndez Pagán, presidente Coopaca (El Salvador).

También acuden al evento, Claudio Alberto Rivera, cubano, presidente Red Latinoamericana de Cooperativas (Relcoop), Jorge Alberto Escobar, presidente de Acomi, Cassius Spaldino, gerente de la confederación Latinoamericana de Cooperativas (COLAC,) Douglas Eduardo Soriano Jiménez, presidente Coaspae, Luis Santiago Galleo, gerente Red Coopcentral (Colombia) y Soledad Lobarinas (gerente regional de Bankingly.

Auspiciadores

La III Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y la V del Cooperativismo Internacional, es patrocinada por Coopseguros, Coopcentral CooproHarina, Coopunased, Coopasa, Cooproenf, Coopegas (La Económica) y a nivel internacional, por Bankigly y Garantías Comunitarias.

También auspician el encuentro: Fundación Reservas de País, Centro del Automovilista, Never off Tecnology y Data Crédito. La bendición del acto estuvo a cargo del dirigente cooperativo Juan Núñez Collado.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Dagoberto Morillo, a nombre de la Federación de Cooperativas de la Región Este, como anfitriona.

Pies de foto

El ingeniero José Armando Tavárez Rodríguez, rector del ITLA, llama al sector cooperativo digitalizar todos sus servicios y productos.

Un aspecto de la asistencia de delegados a la VIII Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano que se ha desarrollado en Uvero Alto, Punta Cana.