XXVII de Semana Dominicana en EEUU, la embajadora Bernstein asiste

Washington, D. C. – “Las relaciones bilaterales entre República Dominicana y los Estados Unidos están en su mejor momento”, expresó el embajador de República Dominicana en la capital norteamericana, José Tomás Pérez al dejar inaugurada la versión XXVII de la Semana Dominicana en los Estados Unidos de América.

En la apertura de la tradicional actividad, que promueve la economía y la cultura dominicanas, estuvo presente la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin S. Bernstein.

“La Embajada Dominicana en Washington apoya cada año con mucho entusiasmo la celebración de este importante evento, el cual juega un papel de gran relevancia al promover en ciudades como Washington, D.C. y Nueva York, la marca país de la República Dominicana, como destino de inversión, comercio y turismo, al dar a conocer a nuestro principal socio comercial la oferta exportadora de bienes y servicios del país”, sostuvo Pérez.

“Este encuentro se enmarca en el programa de fortalecimiento de los lazos económicos y culturales entre la República Dominicana y los Estados Unidos”, reitera la Embajada de República Dominicana en la capital norteamericana.

La XXVII versión de la Semana Dominicana se realizará desde el 9 al 13 de septiembre y una delegación integrada por empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y autoridades que estarán en la capital de los Estados Unidos para participar en los encuentros que concentra esta importante actividad.

Entre estas actividades se destacan algunas con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, presencia en el Capitolio, Departamento de Estado, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

Turismo

Al unísono, en la ciudad de Nueva York, con la presencia del Ministro de Turismo, Francisco Javier García, la embajadora Robin Bernstein, Rafael Blanco de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, la delegación participará en un conversatorio sobre los esfuerzos que realiza el país para reforzar la seguridad turística.”

Participarán también en una sesión en las Naciones Unidas, compartirán con compatriotas de “Dominicans in the USA” (DUSA) y “Dominicans on Wall Street” (DOWS) y visitarán el Visa Innovation Center, entre otros.

En el acto inaugural estuvo además el presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Ramón Ortega, el presidente del Comité Organizador de la Semana Dominicana, Roberto Herrera y miembros del Congreso, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, diplomáticos acreditados ante la OEA y Casa Blanca, entre otros funcionarios oficiales.

Ortega de la Cámara de Comercio Dominico Americana, subrayó que “el interés de AMCHAMDR radica en mantener y potencializar el clima de negocios e inversión entre ambos países y robustecer el intercambio comercial, el cual tan sólo el año pasado ascendió a 13,800 millones de dólares.”

“Nuestra meta radica en hacer una óptima representación de nuestros socios en cada espacio de toma de decisiones a fin de que se creen mejores condiciones para los negocios y la inversión”, conforme afirmó.

“La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y profesional de sus socios”, refiere la Embajada dominicana.

Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador de la Semana Dominicana, exhortó a “continuar elevando la imagen del país en estos prestigiosos escenarios internacionales y a promover los valores que hacen de los dominicanos una nación única en el mundo.”

“La agenda de la 27ª edición de Semana Dominicana que organiza la Cámara de Comercio de la República Dominicana vendría marcada por temas como el nearshore, competitividad, turismo, educación, cultura y diáspora, destacando que, por primera vez, se contaría con la presencia del presidente de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, con el Director de Capital Privado de la firma de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Jerry Livingston, y del presidente y CEO de Playa Resorts, Bruce Wardinski.”