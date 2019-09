Ministro de Economía saluda aprobación Ley de Garantías Mobiliarias

Muchas de las restricciones están ligadas a que los bienes que el sistema financiero acepta en garantía son en su mayoría bienes inmuebles, sin tener en cuenta que el 78% de sus activos que poseen las MIPyMES son bienes muebles y flujos de caja, según fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y MIPyMES.

Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, en un encuentro celebrado en las instalaciones del MEPyD, destacó que “el proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados permitirá al micro y pequeño empresario dar en garantía lo que realmente tienen, bienes muebles. Una MIPyME no tiene un inmueble porque muchas veces no es ni siquiera dueño de un local y, cuando lo tiene, en la mayoría de los casos no tiene título. La salonera lo que tiene es un secador, el campesino su cosecha, o el colmadero un freezer (congelador). Eso es lo que pueden poner en garantía y no un certificado de depósito o un garante solidario”.

De ser aprobada, la propuesta ampliaría las opciones de préstamos a través de la constitución de garantías sobre bienes que actualmente no son aceptados en el sistema financiero dominicano y así aumentarán los niveles de bancarización de las MIPyMES, permitiéndole obtener condiciones de financiamiento en términos de plazo y tasa de interés mucho más favorables que las que reciben actualmente.

Juan Ariel Jiménez felicitó al viceministerio de Fomento de las MIPyMES, quien junto a un equipo de múltiples instituciones a nivel público y privado trabajó de forma proactiva para hacer de este proyecto una realidad hasta la entrega al Congreso. Ahora es momento de que la Cámara de Diputados y del Senado actúen en consecuencia con este esfuerzo y aprueben en esta legislatura este importante proyecto de ley.